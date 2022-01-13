КабМин Киргизии создал Управление по делам гастарбайтеров - "Центр трудоустройства граждан за рубежом"

10:59 15.01.2022

Кабинет министров образовал Центр трудоустройства граждан за рубежом.



Решение принято в целях защиты прав и интересов трудящихся-мигрантов и членов их семей, сказали в правительстве.



Известно, что центр будет подведомственным подразделением Министерства труда, социального обеспечения и миграции.



Подробности пока не сообщаются.