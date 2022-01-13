Американцы начали охоту за деньгами семьи Елбасы, - Александр Ситников

11:58 15.01.2022

Стало известно, где скрывается Назарбаев

Американцы начали охоту за деньгами семьи Елбасы

Александр Ситников

Пожалуй, один из самых цитируемых сегодня казахстанских сайтов Orda. kz сообщил, что из Казахстана вылетели 10 самолетов с белорусскими военными. Воздушные судна доставят миротворческие силы ОДКБ в Минскую область. Также Казахстан покинули миротворцы ОДКБ из Армении. Очевидно, что ситуация стабилизируется, но остается вопрос, где находится первый президент Нурсултан Назарбаев, кстати, по прежнему руководитель правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества") и по совместительству член Конституционного совета.



Местные СМИ пишут: "Народ Казахстана также задается вопросом, почему до сих пор он не предстал перед людьми? Елбасы - что? Обиделся, замкнулся и переживает за свою судьбу, а, возможно, даже арестован? Или хуже того - сбежал с родины в свои зарубежные роскошные дворцы, о которых пишут его критики?"



Однако 8 января пресс-секретарь Назарбаева - Айдос Укибай сообщил, что Назарбаев никуда не уезжал. "Елбасы находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым", - заявил Укибай.



13 января портал Bugin. kz приводит слова посла Казахстана в Азербайджане Сержана Абдыкаримова, который на пресс-конференции в Баку рассказал о местонахождении Елбасы. "Назарбаев в столице Казахстана. Он неоднократно говорил по телефону с руководителями дружественных стран и поддерживает постоянную связь с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Он постоянно следит за ситуацией", - заявил посол.



Эксперты, как российские, так и западные, тем не менее, обращают внимание на косвенные детали, которые могли бы пролить свет на местонахождение Елбасы. Одним из таких маркеров является семья "отца нации". В частности, племянник Нурсултана Назарбаева Самат Абиш вроде бы продолжает работать первым заместителем председателя КНБ. Впрочем, как одновременно сообщается, Абиш "в настоящее время находится в ежегодном отпуске". Хотя и ежу понятно, что в такое опасное время все критические государственные службы переведены практически на круглосуточное дежурство.



Подписчики @Orda_kz также написали, что Алия Назарбаева, младшая дочь Нурсултана Назарбаева, удалила свой аккаунт в Facebook, чтобы уйти в тень. Кроме того, источники интернет-ресурса 24. kg рассказали, что брат Нурсултана Назарбаева - Болат, 6 января пересек границу через КПП "Ак-Жол - автодорожный" (КР) - "Кордай-автодорожный" (РК) и в тот же день вылетел из аэропорта "Манас" по маршруту Бишкек - Дубай.



KPMG, крупнейшая в мире аудиторская фирма, информирует, что 162 человека, или 0,001% от 19-миллионного населения Казахстана владеют 55% богатств страны, и большинство из них связано с президентом кровными или деловыми отношениями. И вот теперь, как пишет Financial Times со ссылкой на Саймона Глэнси, управляющего партнера консалтинговой компании Strategic Solutions, расположенной в Алматы, "группировка Назарбаева очень разнообразна и очень широка - некоторые из них заключают сделки с Токаевым, чтобы остаться на плаву, а другие могут быть арестованы".



Делается это, дескать, для того, чтобы переписать социальный контракт с народом, считает американское издание Eurasianet. В частности, выступая перед нижней палатой парламента - Мажилисом, 11 января Токаев поручил своему правительству создать фонд для оказания помощи тем, кто пострадал от беспорядков, и расширить сеть социальной защиты. "Благодаря первому президенту, Елбасы, в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным стандартам, - сказал Токаев. - Пришло время отдать дань уважения народу Казахстана и помогать ему на систематической и регулярной основе".



Между тем, Казахстан, несмотря на свои богатые природные ресурсы, имеет отрицательный платежный баланс, во многом из-за имеющихся на сегодня условий об иностранных инвестициях. Деньги из страны в огромных количествах тащат, как местные чинуши, так и транснациональные компании. И после того, как пошли разговоры о необходимости переподписать инвестиционные контракты, за океаном начали много говорить о коррупционности "семьи Назарбаева".



Обращает также на себя внимание тот факт, что 12 января Мажилис Казахстана быстренько ратифицировал соглашение с Соединенными Штатами о налоговой дисциплине, которое позволит преследовать казахских "налоговых уклонистов" и коррупционеров практически по всему миру. Называя вещи своими именами, Вашингтон взял Нур-Султана (столицу) за одно "больное" место и теперь уже не отпустит.



Это означает и то, что американцы могут знать, где находится Назарбаев, контролируя его расходы и доходы. Если бы Елбасы уехал из страны, то янки, наверняка, уже сообщили бы об этом через свои СМИ. Например, Forbes, как только начались кровавые события в Астане, привел список богатейших людей Казахстана и указал, как они заработали свои миллиарды. В их числе - дочь, зять и бывший помощник Назарбаева, который теоретически может быть "кошельком отца нации".



На первый взгляд, кажется, что Назарбаев и впрямь находится на "домашнем аресте". Однако, как поясняет политический аналитик и экономист Петр Своик, зампредседателя партии "Азат" (которая считается в Казахстане пророссийской), все останется по-прежнему, кроме разговоров ничего не меняется. "Обновленный Кабинет министров в основном состоит из старых чиновников, которые неспособны к прогрессивным идеям", - пояснил он. По сути, это команда Назарбаева.



В целом ситуация с Елбасы, в том числе с его нынешним местоположением, выглядит очень неопределенно. В казахских соцсетях склоняются к тому, что Назарбаев находится в Нур-Султане, которую народ по-прежнему называет Астаной. Люди пишут, что для США "отец нации" считается токсичным, в том числе потому, что "позиционирует себя как друг Путина".



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И в самом деле, тональность публикаций заокеанской мейнстримной прессы явно отдает обвинительным приговором. В этом плане неожиданную ратификацию казахстано-американского налогового режима логично рассматривать, как реверанс в сторону США, которые однозначно поддерживают Токаева.



Елбасы, похоже, понимает, что у преемника не хватит сил скинуть Назарбаева с пошатнувшегося пьедестала, тогда как за кордоном Шал ("старик" - кличка, данная демонстрантами 81-летнему первому президенту) могут ждать всякие неожиданности, вплоть до ареста американскими спецслужбами.



В то же время Касым-Жомарт Токаев, по оценке ряда политологов, многим обязан Нурсултану Абишевичу, поэтому не факт, что идет борьба за власть. Возможно, это просто игра на публику, чтобы сбить накал протестов и успокоить западные страны.



И самое главное, на что обращают внимание местные форумчане, статус Елбасы гарантирует "старику" иммунитет от любого преследования, а также неприкосновенность активов, правда, только в Казахстане. Назарбаев не может быть привлечен к уголовной ответственности по местным законам. В этом плане безопаснее отсидеться дома.