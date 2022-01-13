Двоих зятьев Назарбаева уволили с высоких постов - Досанова из "Казтрансойла" и Шарипбаева из "Казтрансгаза"

13:42 15.01.2022

Глава национального оператора Казахстана по магистральному нефтепроводу "КазТрансОйл" Димаш Досанов покинул свой пост. Как сообщил госфонд "Самрук-Казына", полномочия Досанова как гендиректора и председателя правления прекращены с 14 января. Указывается, что он уволен по собственному желанию.



Досанов является супругом младшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Алии.



Одновременно стало известно об увольнении председателя правления "КазТрансГаза" Кайрата Шарипбаева, который является мужем старшей дочери Назарбаева Дариги. Как сообщает КазТАГ, решение об освобождении Досанова и Шарипбаева от должностей было принято советом директоров.



Исчезновение Назарбаева заставило вспомнить, как скрывали смерть президентов разных стран



На прошлой неделе стало известно, что средняя дочь первого президента Динара и ее муж Тимур Кулибаев, контролирующие Народный банк, потеряли в совокупности $200 млн из-за обрушения акций крупнейших банков на фоне протестов.