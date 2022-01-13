На проспекте Назарбаева в Алма-Ате сняли все таблички с его названием

13:51 15.01.2022

В столице Казахстана Нур-Султане, на проспекте Нурсултана Назарбаева сняли все таблички с его названием. Имя первого президента страны проспекту присвоили в 2017 году. До этого он назывался улица Лепсинская, а после революции ее переименовали в улицу Фурманова, сообщает MK.RU.



Также стало известно, что в Казахстане начали сбор подписей под петицией о переименовании Нур-Султана в Астану. Авторы петиции хотят переименовать все улицы имени Назарбаева на нечто нейтральное, "подчеркивающее государственность, единство и Независимость страны". "Учитывая настроения в обществе, просим Президента Республики Казахстан, Правительство и Парламент страны вернуть прежнее название столице нашей Республики – город Астана", - отмечается в петиции.



При этом сам город в марте 2019 года был переименован из Астаны в Нур-Султан. Данное решение негативно воспринимается в социальных сетях и в жизни простого народа, в быту используется прежнее название.