За провоцирование восстания ростом цен. Задержан вице-министр энергетики Казахстана Карагаев

15:43 15.01.2022

В Казахстане задержали экс-замминистра энергетики

Бывший вице-министр энергетики Казахстана Жумабай Карагаев



Москва. 15 января. - Задержан вице-министр энергетики Казахстана Жумабай Карагаев и другие причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области, сообщила в субботу пресс-служба Агентства по финмониторингу республики.



"Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области", - говорится в сообщении.



Как отметили в ведомстве, в отношении Карагаева "постановлением суда санкционирована избранная органом следствия и поддержанная прокуратурой области мера пресечения в виде "содержание под стражей" сроком на два месяца".



Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в АФМ.



Ранее в субботу на сайте премьера Казахстана появилось сообщение об освобождении Карагаева от должности вице-министра энергетики.



50-летний Жумабай Карагаев в разные годы возглавлял ряд частных компаний в Атырауской и Мангистауской областях, работал в структуре акимата Атырауской области. Был назначен вице-министром энергетики в декабре 2019 года.



Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в городе Жанаозене на западе страны начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. Этим, по заявлению властей, воспользовались бандиты и террористы, начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины.



Больше всего пострадала Алма-Ата. В городе до сих пор идет антитеррористическая операция по выявлению участников незаконных акций и мародерств.