Узбекские моджахеды добились от Талибов освобождения своего командира - курбаши Алама Фарьябского

16:18 15.01.2022

Талибы заявили о разрешении конфликта в Фарьябе

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Командование контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация - ИФ) объявило, что волнения в Фарьябе на северо-западе страны стали следствием "недопонимания" и что конфликт урегулирован.



Командующий 209-м армейским корпусом талибов мавлави Атаулла Умари заявил, что командир узбекских отрядов талибов Махдум Алам (Олим) освобожден.



Умари прибыл в субботу в Майману, центр провинции Фарьяб, где арест узбекского командира спровоцировал в четверг волнения местных жителей. Сообщалось, что Алам был арестован по приказу замминистра обороны талибов муллы Фазеля. Несколько тысяч человек, сторонников командира Алама, вышли на митинг в знак протеста в связи с арестом своего лидера, в Маймане были закрыты магазины и введено военное положение.



В соцсетях появились видеоматериалы первых столкновений митингующих - узбеков и туркмен с боевиками "Талибана" - пуштунами. В одном из видеоматериалов, митингующие разоружили военный патруль талибов, в другом - перевернул полицейских "Рейнджер" боевиков. К вечеру все пуштунские талибы покинули Майману, город перешел под контроль талибов-узбеков.



Накануне начальник генштаба вооруженных сил талибов кари Фасихуддин Фитрат заявил, что направил на подавление мятежа в Маймане дополнительные войска. "В Фарьяб вошли новые войска со штурмовыми танками, в том числе три бригады. Эта сила будет обеспечивать безопасность жителей Фарьяба и будет служить им", - написал он вечером в пятницу в твиттере.



Как подчеркнул Фитрат, "мы не позволим ни одному бунтовщику потревожить безопасность жителей Фарьяба".



В афганском сегменте соцсетей появились сообщения и видеоматериалы о столкновениях между талибами-узбеками и талибами-пуштунами. Помощник Алама Турк Оглу сообщил местным СМИ, что Маймана по-прежнему находится под контролем узбеков.



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"Мы будем держать город до тех пор, пока Алам не будет освобожден. Талибы играют с огнем", - завил Оглу, чьи слова цитируют местные СМИ.



В субботу руководство талибов поменяло свое отношение к конфликту с узбеками.



"Произошло недоразумение со стороны некоторых неинформированных лиц, мы расследуем это дело, и мы исправим ошибки. Те слухи, которые появились в СМИ о том, что арестованы Макдум Алам и Кари Вакил, не соответствуют действительности", - заявил местным СМИ прибывший в Майману для урегулирования ситуации командующий 209-м армейским корпусом.



"В настоящее время никаких проблем не осталось, все вопросы решены, ситуация вернулась в нормальное состояние, - отметил Умари. - Заверяем население, что обстановка в регионе нормальная, нет никаких причин для беспокойства".