 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россиянка Мария Ким - жертва жамбылских погромщиков. Кто ответит?
17:02 15.01.2022

"Было ужасно": казахстанцы описали обстановку в день убийства гражданки России

Мать троих детей Мария Ким получила семь ножевых ранений и была застрелена

Во время протестов в казахстанском городе Тараз погибла россиянка, мама троих детей Мария Ким. Бандиты нанесли девушке 7 ножевых ранений, а затем выстрелили в голову. О трагических событиях 6 января мы поговорили с местными жителями.

Мать троих детей Мария Ким получила семь ножевых ранений и была застрелена

Как сообщают в Генеральном консульстве в Алма-Ате, во время погромов бандиты убили Марию Ким 1995 года рождения. Когда в городе начались протесты, девушка находилась на работе в кафе. Многие работодатели в этот день сказали своим сотрудникам, чтобы они оставались дома, но начальник Марии мало того, что вывел всех на работу, так еще и отказался вызвать ей машину, чтобы она могла безопасно добраться до дома. Когда в заведение ворвались мародеры, Ким уже закрывала кафе. Бандиты расправились с девушкой.



В соцсетях Мария часто делилась фотографиями своих детей – у нее два мальчика и девочка. Увлекалась прическами и рукоделием. Ее муж Юрий также в 2015 году подрабатывал официантом в кафе, чем он занимается в настоящий момент – не известно. Свекор девушки, предположительно, преподавал единоборства в детских группах.

"МК" обзвонил несколько кафе в Таразе, и все сообщили нам примерно одинаковую информацию. "Это было ужасно. 6 января в нашем городе было массовое скопление людей, ходили группами по 12-20 человек. Но в основном они поджигали административные здания, два или три сожгли, еще разгромили один магазин электроники. Я в это время был дома, потому что нам сказали оставаться с семьей. Про то, что громили еще и кафе, я ничего не слышал. Наше не пострадало", – сообщил нам житель Тараза.

Еще один владелец кафе рассказал "МК", что о произошедшем ничего не слышал и сам распорядился, чтобы его сотрудники оставались дома. "Я сидела дома. Наш работодатель закрыл кафе и сказал, чтобы мы не выходили на улицу. Никаких толп я не видел, но я даже в окно не выглядывала", – поделилась сотрудница другого заведения. О жутком убийстве Марии Ким никто из наших собеседников не слышал.

Кажется, 6 января в Таразе были закрыты практически все заведения, кроме того, где погибла Мария. По данным телеграм-канала Mash, Мария Ким работала в кафе Discovery. Сейчас его телефон не доступен.

Алена Казакова

Источник - МК
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