Анатомия алматинской трагедии. Ч. 1, - Аскар Кубайжанов

17:17 15.01.2022

АНАТОМИЯ АЛМАТИНСКОЙ ТРАГЕДИИ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Кровавый мятеж, эпицентром которого стал крупнейший мегаполис #Казахстан"а, похоже, закончен. Есть человеческие жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны мирного населения. Казахстан, "пропустивший" тяжелый удар, начинает выходить из нокдауна, однако остается масса вопросов. Хроника событий с начала протестов в Казахстане – в первой части материала Аскара Кубайжанова.

Анатомия алматинской трагедии. Часть первая

В Казахстане сегодня для экспертной среды, власти и населения встает вопрос – а к чему мы эти тридцать лет шли? Хочется верить, что в кризисной ситуации система окончательно перезагрузится. Жители Казахстана надеются – транзитная инерция сошла на нет и больше не придется платить человеческими жизнями.

Люди, пережившие пятидневный ад, выдают кредит доверия президенту Токаеву, который сумел остановить беззаконие. Для стабилизации ситуации главе государства пришлось пойти на непопулярные меры. Откровенно говоря, ввод миротворческого контингента ОДКБ был воспринят неоднозначно, но, как оказалось впоследствии, решение было единственно верным.



Но оставим все аналитические выкладки и выводы в стороне – для них еще не пришло время. Вспомним окровавленный Алматы, на несколько дней отрезанный от всего мира. Информационного мусора о событиях в мегаполисе – вагон и маленькая тележка: что-то до безобразия лживо, а что-то немыслимо реально. Попробуем рассказать, что пришлось пережить городу, в котором мирные протесты переросли в погромы и вооруженные захваты административных зданий. Это не репортаж, а срез эмоций и мыслей простых горожан, пытавшихся жить в условиях чрезвычайного положения…



Светошумовое зарево над площадью



К Новому году Казахстан подошел с целым ворохом социальных и экономических проблем, усиленных сумбурными потугами чиновничьей братии. Здесь и небывалая засуха, и падеж скота на западе Казахстана, и дефицит электроэнергии, и топливный кризис, и повышение порогов достаточности для снятия пенсионных накоплений, и обесценивание национальной валюты со снижением покупательской способности.



Не лучше выглядели дела и в области политической модернизации. Не стали откровением проведенные в январе прошлого года парламентские выборы и июльские выборы сельских акимов. Плебисцит прошел даже "ровнее", чем в доковидный, дореформенный период.



Более того, внутриэлитные трения в стране достигли опасного градуса. Словом, казахстанское общество было готово и даже желало каких-то изменений. Однако максимальными ожиданиями "верхов" и "низов" были отставка правительства Аскара Мамина, новые назначения региональных акимов (к примеру, алматинцы уже в открытую критиковали градоначальника Бакытжана Сагинтаева). И, пожалуй, некоторые экономические послабления для бизнеса и населения. Впрочем, все "реформы" были отложены на 2022 год.



Оставим за скобками газовые митинги, начавшиеся 2 января на западе Казахстана, поскольку повышение цен на газ вряд ли могло стать триггером для революционной активности Алматы. Во-первых, газ в алматинской агломерации не играет особой роли, во-вторых, ценники на него были и так самыми высокими по стране. Тем более, что алматинцы, как правило, относятся к выступлениям "перманентно мятежного" запада республики с изрядной долей скептицизма. Дескать, "совсем зажрались".



Поначалу уличный протест Алматы развивался по классическому за последнее десятилетие сценарию, когда протестующих на улицах меньше, чем полицейских и журналистов, освещающих акции. Выразить свою поддержку митингующим Жанаозена вышло десяток активистов во главе с лидером незарегистрированной Демократической партии Жанболатом Мамаем. Шествие дежурно и рутинно "выкрикнуло" свои лозунги, а потом некоторых участников аккуратно доставили в ближайший пункт полиции. Плюс к этому – кратковременные потери интернета. Основная масса "политически грамотных" горожан предпочитала "рубить правду-матку" на просторах социальных сетей. Привычная картина для вечно фрондирующего мегаполиса.



Однако с 4 января знакомый натюрморт наполнился невиданными для большинства граждан красками. Тысячи протестующих шли по направлению к площади Республики и уже во второй половине дня начались столкновения с полицией. Появились первые пострадавшие, горели четыре полицейские машины. Но даже тогда жители не почувствовали опасности, многие из них шли смотреть и снимать происходящее. А окраины города, слыша взрывы светошумовых гранат, принимали зарево над улицами за продолжение праздничной вакханалии.



Состав вышедших на улицы был разнороден: огромные массы люмпенизированной молодежи, которая в одночасье стала хорошим "топливом" для протеста; рафинированные сторонники либеральных идей; "профессиональные" оппозиционеры и толпы зевак. Уже звучали беспорядочные политические требования, однако внятных и объединяющих идей нет. Единственное общее – требование ухода из политики Лидера нации.



– Я живу на пересечении проспекта Абая с улицей Байтурсынова. Днем мимо нашего дома в сторону площади проходили сотни людей, все было мирно. Демонстранты несли плакаты с требованием отставки, но вели себя культурно и аккуратно. Было много полицейских. Уже вечером, когда громыхала канонада, мы с мужем вышли прогуляться с собакой. Навстречу нам шли три молодых человека и девушка, которые окликнули мужа и спросили, где можно найти продуктовый магазин. Мы спросили, что там на площади? Они ответили – революция, – рассказала алматинка Саида Магулова, вспоминая, что в эту ночь она так и не смогла уснуть.



Происходящее 4 января напоминало неожиданные для власти алматинские митинги июня 2019 года. Тогда недовольные результатами президентских выборов наблюдатели организовали собрание недалеко от спортивного комплекса "Алматы Арены". Любопытно, но именно в этом же месте – в микрорайоне на окраине города – "вспыхнула искра" и нынешнего противостояния.



10 июня 2019 года сотни сторонников доверенного лица кандидата в президенты Амиржана Косанова – айтыскера Рината Заитова собрались около здания городского департамента полиции. Они требовали немедленного освобождения задержанного акына. На встречу с гражданами тогда вышли заместитель акима Алматы и полицейский начальник города. После освобождения Заитова протестующие прошли маршем по улицам Алматы, и только ближе к ночи силовики приступили к разгону шествия. Уже в то время эксперты отмечали качественно новый состав протестной среды – среди сторонников общественного деятеля не было представителей "старой оппозиции". Костяк – жители пригородов и приезжие, которые не "стесняются" правоохранительных органов.



Казалось, что сейчас, как и четыре года назад, ситуацию возьмут под контроль. Пока еще работал Интернет, распространялись сообщения о разрозненных группах митингующих, которых полицейские уговаривают разойтись по домам. Не случилось…



Начало конца



Ночью с 4 на 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории Алматы. Для большинства алматинцев решение главы государства стало пугающей неожиданностью – ведь буквально вчера вечером им заявляли о стабилизации ситуации. Потом пропал мобильный интернет, прекратил работу общественный транспорт, перестали функционировать мобильные переводы.



Утром первого рабочего дня в 2022 году на Алматы опустился тяжелый и густой туман. Всю ночь в социальных сетях мелькала набившая оскомину физиономия господина Аблязова, призывающего своих подписчиков выходить на улицы. Первая неприятность для алматинцев – цены на такси, выросшие сразу в пять раз. Ближе часам к десяти таксомоторные сервисы и вовсе "остановились". Люди, пытающиеся попасть на работу, убедились, что в городе не работают детские сады, больницы и часть магазинов. На сотовые телефоны стали приходить сообщения об ограничении интернета по независящим от мобильных операторов причинам.



По словам Андрея Кравченко, менеджера одной из строительных компаний, в городе чувствовалось напряжение, хотя транспорт и прохожие по-прежнему передвигались по улицам.



– Я буквально "пятой точкой" ощущал опасность. Тут и шеф позвонил и сказал, что на работу сегодня ходить не надо. Дело в том, что наш офис находится в центре города. Пока было спокойно, то решил встретиться с друзьями в кафе и обсудить комендантский час. Ну, как будем работать и жить. Встретились в кафе на улице Масанчи – почему-то работал только первый этаж. Все официанты и администратор смотрели телевизор, где транслировали кадры вчерашнего разгона митинга, – рассказывает Кравченко.



Он вспоминает, что около двух часов дня ему позвонила жена и рассказала о начавшейся в западной части Алматы какой-то акции. Мол, сотни протестующих идут по улице Толе би, громя все на своем пути.



– Якобы уже разгромлен торговый центр "Глобус" и горят автомобили. И, вправду, со стороны Толе би были слышны взрывы светошумовых гранат. Разрывы шли густо и часто. Мимо в сопровождении полицейской машины проехали грузовики с солдатами из национальной гвардии, – отмечает Андрей.



Минут через пять в кафе забежал взволнованный мужчина и крикнул: "Вы чего с ума сошли?! Они уже сюда идут! Закрывайтесь" …



Аскар Кубайжанов

Дата: Январь 12, 2022

Продолжение следует…