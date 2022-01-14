Кризис в Казахстане - лишь одна из угроз, нависших над рынком урана

17:58 15.01.2022

Глобальный дефицит ядерного топлива стал вполне возможен



Казахстан часто называют Саудовской Аравией с точки зрения добычи урана. Действительно рыночная доля страны, превышающая 40% мирового ядерного топлива, практически сопоставима с долей ОПЕК и России вместе взятых на нефтяном рынке. Поэтому, когда в начале месяца по стране прокатились беспорядки, за которыми последовали жесткие меры, покупатели металла заволновались. По информации поставщика данных UxC, спотовые цены на уран только 5 января подскочили на 8% до $45 за фунт. После подавления протестов рынок успокоился. Однако, похоже, что металл ждет бурное десятилетие.



Возможно, непосредственное влияние беспорядков в Казахстане будет ограниченным. Хотя протесты произошли далеко от регионов, где добывается уран, вероятно небольшое сокращение мирового производства. В Казахстане для получения урана используется следующий метод: сначала в землю закачивается кислота для растворения руды, потом раствор поднимается на поверхность, а затем используются химические вещества для извлечения металла. Перебои в доставке химических составов и оборудования из-за задержки поездов или проблем со связью могли замедлить работу.



На данный момент перебои с поставками урана могут не иметь большого значения. Запасов, которыми располагают основные покупатели урана, такие как Китай и Франция, являющиеся крупными потребителями ядерного топлива, хватит на несколько лет. Тохтар Турбай из консалтинговой компании CRU считает, что в случае острой нехватки наиболее уязвимые коммунальные предприятия могли бы обратиться за ресурсами к зарубежным коллегам. Большинство из них покупают ядерное топливо по долгосрочным контрактам, которые в целом защищают их от краткосрочных скачков спотовых цен. Все это позволяет избежать дефицита.



В то же время события в Казахстане, который на протяжении десятилетий был самым стабильным поставщиком урана в мире, могут привести к тому, что покупатели будут остерегаться риска чрезмерной зависимости от одного источника. Вдруг правительство Казахстана будет свергнуто, или на государственные активы будет совершена атака (75% Казатомпрома, единственного производителя урана в стране, принадлежат суверенному фонду). Поэтому некоторые потребители стремятся диверсифицировать источники поставок. Поскольку сейчас в Казахстане самые низкие издержки производства, им придется заплатить за это премию.



Дефицит предложения



Увеличение общего спроса может привести к дальнейшему росту цен. Многие развивающиеся рынки - от Беларуси до Бангладеш - переходят на ядерную энергетику, чтобы обеспечить декарбонизацию экономики. Китай планирует в ближайшие 15 лет построить 150 новых реакторов. Даже Запад, который долгое время неоднозначно относился к ядерной энергетике, может изменить отношение. Европейская комиссия планирует признать ядерную энергетику зеленым видом деятельности в рамках своей классификации для инвесторов, которые могли бы направлять средства на новые проекты. NuScale, первая фирма, стремящаяся вывести в коммерческий оборот небольшие модульные реакторы, которые должны быть одобрены американскими регулирующими органами, готовится выйти на открытый рынок (путем слияния с компанией по приобретению специального назначения).



Возможно, в ближайшей перспективе не удастся увеличить предложение достаточно быстро, чтобы удовлетворить более высокий спрос на металл, что окажет дальнейшую поддержку ценам. Новые рудники планируется открыть в Африке и Северной и Южной Америке, но для того, чтобы они приносили прибыль, уран должен стоит не менее $50-60 за фунт. Тим Бергин из хедж-фонда Calderwood Capital считает, что для удовлетворения спроса, который, по консервативным оценкам, до 2030 года будет увеличиваться на 2% в год, нужно запустить все эти проекты. Это может оказаться труднодостижимой задачей. Один из таких рудников, в Канаде, находится под озером; на другом возможно промерзание грунта на глубину до 400 метров под поверхностью. Стоимость ядерного горючего может стать взрывоопасной.



Подготовлено Profinance.ru по материалам издания The Economist