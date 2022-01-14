Задержанных в Казахстане 4-х кыргызстанских "террористов" освободили

18:35 15.01.2022

, 15 января 2022, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

Ситуация в Казахстане. Задержанных в Алматы кыргызстанцев освободили



Четверых кыргызстанцев, задержанных в Алматы, освободили. Об этом сообщила Ассоль Молдокматова со ссылкой на генконсула КР в Казахстане.



Видео она опубликовала у себя в Instagram. На кадрах, по ее словам, освобожденные из-под стражи Закир Юбуров, Адан Хуров, Ильяс Мачо и Абду-Рахим Джиншанло.



"Освободили в Алматы наших родных кыргызстанцев. Генконсул КР Назарали Арипов прислал видео", - написала она.



Напомним, кыргызстанцы работали на рынке в Алматы. Их задержали по подозрению в участии в массовых беспорядках. Однако, по их словам, они к событиям не имеют отношения. С первых дней Генконсульство добивается их освобождения.



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