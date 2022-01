Как блокируют связь в Казахстане: интернет по расписанию и отключения вручную

21:09 15.01.2022

Владислав Скобелев

Анастасия Скрынникова



С 4 по 10 января жители Казахстана, где с начала года не прекращаются протесты, не могли выйти в сеть. Интернет был заблокирован на территории всей страны. С понедельника он начал работать по расписанию в течение четырех часов. Кто блокирует связь в стране и какое оборудование используется для этого?



Опасная ситуация



С начала января жители Казахстана не могут пользоваться интернетом: связность казахстанского сегмента с остальной сетью упала 5 января с 100% до 2%, по данным NetBlocks. Протесты из-за повышения цен на газ проходили с начала января и привели к отставке правительства и массовым беспорядкам. А 5 января на всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайного положения.



Начиная с 4 января, в Казахстане полностью отключили мобильный интернет, а с вечера 5 января отключили и проводной, рассказал Forbes основатель сервиса для оптимизации логистики Relog, который работает в Казахстане, Бауыржан Рустемов. "Это продолжалось до 8 января. Тогда начали включать интернет в очень ограниченном режиме: доступ появился к нескольким новостным сайтам, а также к сервисам Kaspi (казахстанская платформа по управлению финансами и платежами. - Forbes) для переводов и платежей", - отметил Рустемов. По его словам, "полноценный интернет" появился 10 января на четыре часа с 9:00 до 13:00 по местному времени. "Так как мы IT-компания, то развернули собственный прокси-сервер в этот промежуток времени и пользуемся интернетом сейчас", - добавил Рустемов. По его словам, у абонентов всех операторов работали только звонки и возможность отправить смс.



Периодически у жителей Казахстана в отдельных регионах появлялся ограниченный доступ в интернет на несколько часов в день - например, 8 января в Нур-Султане возобновили доступ к проводному интернету, также его восстановили в Алма-Ате, но использовать его можно было только для мессенджеров.



Операторы связи в своих аккаунтах в социальных сетях официально подтверждали перебои в работе сети. Представитель оператора Kcell (принадлежит государственному "Казахтелеком") отметил, что "компетентные органы" Казахстана приостановили работу сетей и оказание услуг связи "в интересах обеспечения антитеррористической и общественной безопасности".



В законе Республики Казахстан "О связи" указано, что в случае опасной ситуации власти страны вправе приостанавливать работу сетей связи, а также доступ в интернет. Блокировка доступа в сеть связана с тем, что террористические группировки используют средства связи для координации и планирования действий, заявлял министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин. Он пообещал, что будет разработан механизм, при котором доступ к жизненно важным ресурсам, например к платежным сервисам, сохранится даже при отключенном интернете.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 января объявил, что в связи со стабилизацией обстановки решил включить интернет в отдельных регионах страны на определенные временные интервалы. По его словам, это положительно повлияет на жизнедеятельность граждан.



"В казахских IT-чатах можно увидеть сообщения с расписанием работы интернета на ближайшие дни, их пересылают, например, со ссылкой, на знакомого участкового. Насколько это правда - непонятно, но интернет сейчас действительно работает по расписанию", - говорит технический директор Роскомсвободы Станислав Шакиров.



Как происходила блокировка



Изначально казахстанские власти пытались точечно блокировать доступ к мессенджерам и онлайн-ресурсам с помощью DPI-оборудования (Deep Packet Inspection, используется для фильтрации интернет-трафика) по аналогии с российским "суверенным интернетом", рассказали Forbes три источника - близкий к одному из российских операторов связи, бывший партнер "Казахтелекома" и российский разработчик телеком-оборудования. Эту информацию подтвердил Шакиров из Роскомсвободы. "С помощью DPI местные власти пытались блокировать мессенджеры и VPN-протоколы", - заявил он.



На сетях операторов установлено оборудование израильской IT-компании Allot, рассказали три собеседника Forbes. Представитель Allot не ответил на запрос Forbes. Несколько лет назад казахские операторы вели переговоры с российскими вендорами о покупке отечественных решений, однако они не смогли договориться из-за специфического технического задания, отметил разработчик телеком-оборудования.



Ограничить доступ в интернет с помощью DPI у властей не получилось, говорят собеседники Forbes. Крупнейший оператор "Казахтелеком" покупал это оборудование для собственных целей (например, для сбора аналитики и приоритезации трафика), и оно оказалось "не заточено" под блокировки, объяснил источник, близкий к одному из российских операторов связи. В результате отключать сеть пришлось "практически вручную", отметил разработчик телеком-оборудования.



Местные власти дали операторам команду полностью заблокировать канал передачи трафика, говорит источник, близкий к одному из российских операторов связи. Однако источник Forbes в операторе Kcell отметил, что организацией блокировок занимается Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана без участия самих операторов. По его словам, казахстанские силовики могут самостоятельно ограничить работу оборудования операторов.



Сейчас при нормализации обстановки КНБ самостоятельно решает, где можно восстановить доступ в интернет, - так они дают возможность гражданам провести обмен информацией, а также предоставляют доступ к работе банковской системы, объяснил источник Forbes в Kcell.



По его словам, убытки Kcell составили 1 млрд тенге (172,33 млн рублей по курсу на 10 января), а ущерб "Казахтелекома" только предстоит оценить. У операторов "не было опции сопротивляться решению властей", поэтому их главная задача в эти дни была в том, чтобы сохранить работоспособность сети и не потерять абонентов. Например, их перестали отключать от сети при отрицательном балансе, потому что многие граждане физически не могут пополнить свой баланс, отметил источник в Kcell.



Отключение интернета в Казахстане происходит на программном уровне - из государственного комитета в каждую телеком-компанию приходит приказ, после чего компании отключают оборудование или на ядре сети, или выводят из строя саму услугу предоставления интернета, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.



Доступ в интернет появляется в Казахстане по утрам, продолжает эксперт. "Власти периодически включают его для своих целей", - добавил он. Если нет возможности войти в интернет, невозможно использовать ни VPN, ни прокси. "Например, при блокировке Telegram россияне могли войти в мессенджер через VPN, потому что сам доступ в интернет не был заблокирован", - вспоминает Кусков.



Отключение связи также повлияло и на работу местных веб-ресурсов. Два года назад власти Казахстана обязали владельцев доменных имен в зоне .kz размещать серверное оборудование для интернет-ресурса в пределах страны. В результате из-за того, что сейчас оборудование для связи отключено, все сайты с доменными именами .kz также оказались нерабочими, добавил Кусков.



"Мы наблюдали за чередой блэкаутов в Казахстане, но все проблемы с интернетом там вызваны не техническими проблемами", - рассказал Forbes основатель и гендиректор компании, предоставляющей услуги по сетевой безопасности Qrator Labs Александр Лямин. Технические проблемы могут быть связаны с производительностью маршрутизаторов, хакерскими атаками и т. д., но все они исключены в Казахстане, добавил Лямин. По его словам, примером "технической истории" было отключение интернета в Сирии в 2012 году: тогда маршрутизаторы вышли из строя из-за хакерской атаки.



Кто владеет интернетом в Казахстане



Крупнейший оператор в Казахстане - это государственный "Казахтелеком". Ему принадлежат самые крупные мобильные операторы Kcell и совместное предприятие Tele2 и Altel. Их "Казахтелеком" выкупил у акционеров за $445 млн и $400 млн соответственно в 2018-м и 2019 году. В 2020 году доля "Казахтелекома" на рынке связи в Казахстане составляла 62%, писал Kapital.kz со ссылкой на председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина. Остальные 38% принадлежали сотовому оператору "Кар-Тел", который работает под торговой маркой Beeline и входит в группу Veon - единственному конкуренту "Казахтелекома". Жумангарин сообщил, что нацоператор должен уменьшить свою долю на рынке, избавившись от Kcell или объединенных Tele2 и Altel.



В начале октября 2021 года "Казахтелеком" продал 24% акций Kcell на Казахстанской фондовой бирже, однако сохранил контроль над мобильным оператором и остался его мажоритарным акционером.



По данным компании на середину 2020 года, основным акционером "Казахтелекома" является ФНБ "Самрук-Казына" (владеет 51% акций), еще 24% компании принадлежат Skyline Investment Company, 10% - Bank of New York и остальные 15% акции торгуются на бирже.



Как писало "Радио Азаттык" со ссылкой на люксембургский реестр LRB, единственным учредителем офшорной фирмы Skyline Investment Company S.A, владеющей "Казахтелекомом", оказался племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы. 8 января специалист по Центральной Азии и политолог Аркадий Дубнов рассказал о задержании Сатыбалдыулы в Дубае.



Кроме того, во время продажи 24% акций Kcell стало известно, что 9% мобильного оператора приобрел First Heartland Jusan Bank, принадлежащий "Назарбаев фонду", писал Cnews. Главой этого фонда является старшая дочь экс-президента республики Дарига Назарбаева.



Еще один работающий оператор на территории Казахстана - это российский "ТрансТелеКом" (ТТК). По словам представителя компании, собственных сетей связи у ТТК в Казахстане нет, однако через Казахстан проходит небольшой участок длиной около 180 км магистральной сети компании. Этот сегмент сети функционирует штатно и взаимный пропуск трафика с операторами связи Казахстана также продолжает работать без перерывов, уточнил представитель оператора.



В октябре 2021 года число абонентов мобильного интернета в Казахстане составляло 16,4 млн, а фиксированного - 16,2 млн абонентов.



Forbes отправил запросы в "Казахтелеком", КНБ, Veon и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана. Источник - forbes.ru

