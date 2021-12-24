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Суббота, 15.01.2022
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Пятница, 14.01.2022
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В Казахстане самый быстрый и дешевый интернет среди стран ЦентрАзииВ Казахстане самый быстрый и дешевый интернет среди стран ЦентрАзии
21:33 15.01.2022

В Казахстане самый быстрый и самый дешевый фиксированный интернет среди стран Центральной Азии

Количество абонентов фиксированного интернета с использованием широкополосного доступа за год выросло на 6,1%, до 2,75 млн на конец ноября текущего года. Самый заметный рост показателя наблюдался в Алматинской области: на 14,7%, до 229 тыс. Достаточно высокий рост зафиксирован и во всех трех ключевых мегаполисах: в Нур-Султане - на 8,8%, в Алматы - на 7,2%, в Шымкенте - на 7%.

Количество абонентов в сельской местности увеличилось на 6,5%, до 624,3 тыс., в городской - на 6%, до 2,12 млн. Число абонентов в сельской местности показывает непрерывной рост из года в год.

Крупнейшим оператором фиксированного интернета для домохозяйств является АО "Казахтелеком", на долю которого приходится 75% рынка. Также среди крупных игроков рынка такие операторы, как Beeline и "Алма-ТВ".

С ростом количества абонентов как в городской, так и в сельской местности в РК растет и средняя скорость фиксированного интернета. По данным Speedtest Global Index, который проверяет скорость и производительность интернет-соединения во всем мире, средняя скорость фиксированного интернета в Казахстане за год выросла с 50,74 Мбит в сек. до 62,04 Мбит в сек. в октябре 2021 года, что является самым высоким показателем среди стран Центральной Азии.

Следом по скорости фиксированного интернета среди стран ЦА идут Кыргызстан (50,64 Мбит в сек.), Узбекистан (46,94 Мбит в сек.), Таджикистан (32,96 Мбит в сек.) и Туркменистан (3,91 Мбит в сек.).

Кроме того, согласно исследованию cable.co.uk, в РК самые низкие цены на услуги фиксированного широкополосного интернета за 2020–2021 годы среди всех стран ЦА.

Так, среднемесячная стоимость интернета составила 9,8 долл. США, цена 1 Мбит в месяц - лишь 69 центов США. В Кыргызстане средняя стоимость интернета в месяц составила 15,5 долл. США, в Узбекистане - 16,5 долл. США, в Таджикистане - 19,8 долл. США. При этом стоимость 1 Мбит в Узбекистане оказалась дешевле, чем в Кыргызстане - 82 цента США против 3,48 долл. США; в Таджикистане она составила 8,47 долл. США. В закрытом Туркменистане самый дорогой интернет: 164,5 долл. США в среднем за месяц, а стоимость 1 Мбит в месяц составила 128,5 долл. США.

24 Декабрь 2021

Источник - ranking.kz
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