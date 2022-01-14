Год с Байденом: США едут по изъезженной колее, - Сергей Кожемякин

00:10 16.01.2022 Год с Байденом: США едут по изъезженной колее



США отмечают первый год президентских полномочий Джозефа Байдена протестами и растущим разочарованием в политике правительства. Придя к власти на волне популизма, демократы не собираются покушаться на привилегии корпораций.



Цифры бьют по Байдену



Снижение поддержки американских президентов после вступления в должность - обыденная ситуация для Соединенных Штатов. В новейшей истории этой участи избежал только Джордж Буш-младший, да и то благодаря событиям 11 сентября 2001 года. Однако нынешний хозяин Белого дома имеет все шансы побить многолетний рекорд, став самым незадачливым главой страны. Опросы фиксируют падение одобрения политики Байдена до 44 процентов. Пока это немного выше, чем рейтинг Дональда Трампа спустя год после инаугурации, однако нужно учитывать стартовые позиции. Если экс-президент начинал с 45 процентов, то его преемник имел поддержку почти 57 процентов граждан.



Причины лежат на поверхности. Все больше американцев обвиняют Байдена в невыполнении предвыборных обещаний, главные из которых касались социально-экономической сферы и борьбы с коронавирусной инфекцией. Лишь 4 процента опрошенных называют состояние экономики "очень хорошим", почти три четверти граждан считают провальной борьбу властей с инфляцией.



Самой тревожной для Белого дома тенденцией стала сдача позиций как среди "независимых" избирателей (не поддерживающих ни одну из основных политических сил), так и среди сторонников Демократической партии, от которой был избран Байден. Среди первых почти три четверти считают, что президент ничего не добился, а уровень неодобрения политики правительства среди вторых за последние полгода увеличился с 3 до 16 процентов. Причем доля "решительно поддерживающих" главу США рухнула среди "демократического" электората с 70 до 40 процентов.



Фатальным для судеб нынешней администрации может стать и снижение ее популярности у молодежи. Полностью поддерживают политику администрации лишь 7 процентов американцев в возрасте до 30 лет, еще 20 процентов - частично. Между тем именно молодые избиратели обеспечили Байдену победу: две трети из них голосовали за демократа и только треть - за республиканца.



Падение рейтинга фиксируют не только опросы. На выборах в ноябре прошлого года Демократическая партия потерпела серию чувствительных поражений. В штате Виргиния неожиданно победил прежде малоизвестный кандидат в губернаторы от республиканцев Гленн Янгкин. Его сопернику - экс-главе региона Терри Маколиффу - не помогли ни агитация за него Байдена и вице-президента Камалы Харрис, ни тот факт, что Виргиния уже много лет считалась оплотом демократов.



В другом штате - Нью-Джерси - действующему губернатору-демократу Филу Мерфи едва удалось удержаться в кресле. Мэром Бостона в свою очередь избрана Мишель Ву, представляющая прогрессивное крыло демократического лагеря. Ее главная соперница Аннисса Эссайби Джордж, связанная с той же партией, проиграла, несмотря на поддержку истеблишмента и крупных спонсоров.



"Великое увольнение"



При сохранении тенденции демократов ждут оглушительное поражение на выборах в конгресс осенью и потеря контроля над обеими его палатами. Высокую вероятность этого доказывают события в стране. США захлестнула очередная волна пандемии коронавируса. Только за сутки 10 января было выявлено более 1,4 млн новых случаев - почти в пять раз больше предыдущего рекорда.



Ухудшается ситуация в экономике, бьющая по широким народным массам. Достигшая 7 процентов инфляция стала максимальной за 40 лет, причем, например, бензин подорожал за год на 60 процентов. Последние официальные данные говорят о росте уровня бедности за время пандемии COVID-19 с 10,4 до 11,4 процента, или с 32,9 до 37,2 млн человек. Еще больше американцев, включая половину семей с маленькими детьми, находятся на ее пороге.



Массовое обнищание сдерживалось принятыми в ответ на распространение коронавируса социальными программами. Срок действия большинства из них истек, в то время как новые инициативы не вступили в силу. Напомним: вскоре после прихода к власти Байден обнародовал пакет "социальных стимулов" стоимостью почти 2 трлн долл. В их числе расширение охвата медицинским страхованием, введение субсидий на лекарства, пособий и налоговых льгот для семей с детьми, внедрение системы оплачиваемых отпусков и бесплатного дошкольного образования и т.д.



Спустя год проект не сдвинулся дальше благих пожеланий. Во-первых, он натолкнулся на юридические барьеры. Если палата представителей, где у демократов есть уверенное большинство, пусть и не без скрипа, одобрила инициативу, то в сенате законопроект отправлен в долгий ящик. Верхняя палата разделена поровну: у каждой из ведущих партий по 50 мест. Вдобавок один из сенаторов-демократов - Джо Манчин отказался голосовать за программу.



Во-вторых, сама администрация отказывается от наиболее радикальных посулов. Ею отброшены планы введения налога на доход с прироста капитала и дивидендов. Верхняя ставка корпоративного налога, сниженная при Трампе с 35 до 21 процента, должна была, по первоначальному обещанию Байдена, вырасти до 28 процентов. Однако в утвержденном бюджетном плане порог повышен лишь до 26,5 процента. В сторону ужесточения изменены критерии участия в программе по списанию долгов бедным фермерам. Из-за этого от нее отрезаны как минимум 15 процентов потенциальных участников.



В целом Белый дом продолжает вести страну по изъезженной колее. Лишь в декабре Федеральная резервная система заявила о частичном сокращении политики "количественного смягчения", в рамках которой вливались деньги в корпорации. Только авиакомпании во время пандемии коронавируса получили почти 80 млрд долл. Без изменений остался курс на повышение госдолга. Недавно Байден увеличил его потолок на 2,5 трлн долл. Этому предшествовало паническое предупреждение министра финансов Джанет Йеллен, заявившей, что иначе стране грозит дефолт.



Результатом стало растущее неравенство. Только в январе - сентябре 2021 года совокупное состояние 400 богатейших американских воротил увеличилось с 3,2 до 4,5 трлн долл. Занимающий первую строку в рейтинге "Форбс" Илон Маск нарастил свои активы почти вдвое - со 154 до 265 млрд., а богатства идущего следом главы компании "Амазон" Джеффа Безоса увеличились со 177 до 201 млрд долл. Олигархи отъедаются не только на государственной помощи, но и благодаря усилению эксплуатации. Это видно по статистике за второй квартал прошлого года. Если производительность труда выросла на 8 процентов, то количество отработанных часов снизилось на 2,3, а удельные затраты на рабочую силу - на 0,8 процента. Используя различные лазейки, крупный бизнес уходит от налогов. Среднее домохозяйство отдает 14 процентов своих доходов, а богатейшие американцы - чуть больше 3 процентов.



Яркой иллюстрацией несправедливости стали последствия торнадо, обрушившегося на страну в декабре. В штате Иллинойс сотрудникам склада компании "Амазон" запретили покидать рабочие места, в результате чего погибли шесть человек. Оставшимся в живых под угрозой увольнения приказали на следующее утро приступить к работе в полуразрушенном здании. Аналогичные события развернулись на свечной фабрике в штате Кентукки, где погибли восемь рабочих.



Следствием этого стал феномен, получивший название "великого увольнения". Каждый месяц из-за низких зарплат и потогонной системы труда увольняются свыше 4 млн работников. В итоге число трудоустроенных почти на 5 млн меньше, чем до начала пандемии коронавируса. Серьезность ситуации вынуждены признать даже буржуазные СМИ. "Это своего рода рабочая революция и восстание против плохих боссов и глухих компаний, которые отказываются хорошо платить и эксплуатируют сотрудников", - написал журнал "Форбс".



Рабочий прорыв



Но сопротивление принимает и более активные формы. С января по октябрь прошлого года в США прошли 12 крупных, с числом участников более 1 тыс., забастовок. Для сравнения: за весь 2020 год было отмечено лишь восемь таких протестов. Самым "жарким" оказался октябрь. В шести крупных стачках участвовали почти 20 тыс. человек. Больше месяца продолжался протест на заводах машиностроительной компании "Джон Дир" в штатах Айова, Иллинойс и Канзас. В результате рабочим удалось добиться повышения зарплаты и улучшения пенсионной программы. Продолжается начатая еще в мае прошлого года забастовка сотрудников пищевой компании "Келлогг", условия труда на которой - 80-часовая рабочая неделя и работа без выходных - идеальны с точки зрения капитала. При этом годовой доход генерального директора - 12 млн долл. Отказавшись пойти на уступки, начальство пригрозило заменить бастующих рабочих.



Помимо этого, забастовки охватили Колумбийский и Нью-Йоркский университеты, аэропорты Денвера, Тампы и Орландо, металлургические заводы в Западной Виргинии и Пенсильвании, больницы в Массачусетсе и Нью-Йорке и т.д. Список из 25 требований, включая рост зарплаты, создание профсоюзов, введение оплачиваемых отпусков по болезни, выдвинули сотрудники "Амазона". Лишь уступки работодателей в последний момент отменили забастовку 60 тыс. сотрудников голливудских кинокомпаний.



Размах движения вынудил власть реагировать. Байден высказался в поддержку коллективных переговоров и профсоюзов, добавив, что последние "создали американский средний класс". Но цена этим популистским признаниям невелика. Демократы и республиканцы одинаково опасаются роста левых настроений. Их единение продемонстрировала травля депутата городского совета Сиэтла, члена партии "Социалистическая альтернатива" Кшамы Савант. Обвинив ее в нарушении карантинных мер и поддержке беспорядков в 2020 году, альянс из функционеров обеих ведущих партий, крупного бизнеса и ведущих СМИ инициировал отзыв политика. Но затраченные средства не помогли: в результате досрочного голосования Савант сохранила свой пост.



Еще одним примером преследования по идеологическим мотивам стал запрет на въезд корреспонденту левой британской газеты "Морнинг стар" Стиву Суини. Он должен был проследовать транзитом через США в Никарагуа, но получил отказ.



Дрейф демократов, которые перед выборами спекулировали на некоторых левых идеях, толкнул республиканцев к усилению антикоммунистической пропаганды. В Палату представителей внесен законопроект об обязательном изу-чении в школах "преступлений коммунизма". Соответствующий курс уже введен во Флориде. "Учащиеся должны знать о ГУЛАГе, о том, что Сталин намеренно заморил голодом 3,5 миллиона украинцев, - заявил конгрессмен Дэн Креншо. - Законопроект призван гарантировать, что коммунизм останется на свалке истории - там, где ему и место".



Страх элит имеет основания. Согласно опросам, доля американцев, положительно относящихся к социализму, выросла за два года с 39 до 41 процента. Параллельно снижается число тех, кто считает капитализм лучшей системой. Даже среди сторонников Республиканской партии их доля сократилась с 81 до 66 процентов. Свыше двух третей граждан, включая 90 процентов электората демократов и 47 процентов сторонников республиканцев, выступают за расширение роли профсоюзов.



В ходе ноябрьских выборов на должности различного уровня были избраны свыше двадцати членов движения "Демократические социалисты Америки" (ДСА). На выборах мэра города Буффало кандидат социалистов Индиа Уолтон набрала более 40 процентов, немного уступив действующему градоначальнику. Численность этой крупнейшей в США левой организации приблизилась к 100 тыс. На последнем съезде ДСА было принято решение присоединиться к Форуму Сан-Паулу - объединению прогрессивных сил западного полушария, включая коммунистические партии. В самих США влияние коммунистов также растет. Компартия приняла участие в сборе средств для бастующих работников "Келлогг", большой резонанс имело совместное заявление коммунистов США, Великобритании и Австралии против создания военно-политического блока AUKUS. "Пытаясь удержать исчезающую мощь, империализм обращается к агрессии", - отмечалось в документе.



Внутри США капитал тоже пытается погасить растущий протест ложью и насилием. Но время работает не в его пользу. Трудящиеся все громче требуют перемен.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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