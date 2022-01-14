Самаркандскому госуниверситету присвоено имя Шарафа Рашидова

00:12 16.01.2022

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 13 января подписал постановление о дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Самаркандского государственного университета.



Фото: Самаркандский государственный университет

"Присвоить Самаркандскому государственному университету имя выдающегося государственного и общественного деятеля Шарафа Рашидова", - говорится в документе.



Запланирована реализация программы трансформации и комплексного развития университета и его включение до 2026 года в топ-1000 рейтинга высших образовательных учреждений международно признанных организаций.



Также ожидается цифровизация деятельности и внедрение современных педагогических технологий в образовательный процесс университета.



Кроме того, в составе университета образуются:



- Институт агробиотехнологий и продовольственной безопасности, подготавливающий кадры в таких сферах, как агрономия, биотехнология и продовольственная безопасность;



- Институт инженерной физики, подготавливающий кадры в таких сферах, как инженерия, автоматика, мехатроника, робототехника, цифровая электроника, электротехника, машиностроение, материаловедение, технология новых материалов;



- Ургутский филиал Университета, подготавливающий кадры по педагогике, информационным технологиям и иным сферам, востребованным в регионе.