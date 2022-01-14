Сценарий погромов и беспорядков в Казахстане был четко прописан – Гульмира Илеуова

00:20 16.01.2022

Сценарий погромов и беспорядков в Казахстане был четко прописан – социолог



Александра Алехова



Синхронность действий экстремистских групп в областях, отсутствие требований и цель захватить региональные органы власти #Казахстан"а – свидетельство четкого сценария госпереворота в стране.



В 2020 году группа социологов, в числе которых была президент ОФ "Центр социальных и политических исследований" Гульмира Илеуова, провела очень любопытное исследование "Фабула протестов в странах СНГ: кейс России, Казахстана, Кыргызстана". Аналитический проспект опубликован в Уфе Центром геополитических исследований "Берлек-Единство". Полностью его текст можно прочитать здесь.



Молодежь и протесты



"В целом следует подчеркнуть, что на территории постсоветского пространства с начала 2000-х годов наблюдается новая волна протестов с участием молодежи", – процитируем некоторые выдержки из исследования. – Современные протестные акции отличаются массовостью и лучшей организованностью, активным применением интернет-технологий, снижением среднего возраста субъектов протеста.



При этом социальную опасность несет не сама протестная активность молодежи, а ее радикально-насильственные формы (несанкционированные митинги, революционные движения, бунты)



Катализатором протестных движений чаще всего выступают социально-экономические проблемы. Однако существуют и особые факторы-стрессоры, трансформирующие протесты в насильственные акции.



Так, например, молодые люди не делят протесты на насильственные и ненасильственные, имеет значимость сама причастность к резонансным событиям. В конфликтных ситуациях молодежь нередко прибегает к крайним формам протеста через знакомую для них модель поведения "проблема – насильственный протест – реакция властей".



Приверженность крайностям подкрепляется молодежным максимализмом и героизацией протестующих



В полиэтнических и многоконфессиональных российских регионах и странах Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан) протестные настроения молодежи обостряются радикальными националистическими идеями, что дополнительно усложняет урегулирование конфликтных ситуаций в сложносоставных общностях.



Риски зарождения деструктивных акций усиливаются влиянием политиков-популистов, недобросовестных инфлюенсеров, готовых спровоцировать протесты и использовать конфликтогенность молодежных групп в своих интересах, но не для решения их проблем".



Ничего не напоминает? Но и это еще не все.



Использование недовольных



"В России и государствах Центральной Азии наиболее опасными протестами могут считаться те, которые приводят к так называемым "цветным революциям" –современным видам государственного переворота, осуществляемого в том числе посредством сетевых коммуникационных приемов радикальными политическими акторами", – говорили исследователи еще в 2020 году.



– "Современные исследователи ранжируют существующие протесты на три уровня:



- "низкий уровень" – от протестного абсентеизма (игнорирования выборов) до подписаний петиций и обращений к властям

- "средний уровень" – от появления оппозиционных материалов в микроблогах, сообществах социальных сетей до бойкотов и голодовок

- "высокий уровень" – от участия в массовых оппозиционных мероприятиях и неуплаты налогов до насильственных, террористических акций, блокирования дорог и коммуникаций, захвата зданий



Риски "цветных революций" в большей мере относятся к протестам "высокого уровня". Наибольшая угроза состоит в том, что одним из признаков "цветной революции" является сетевая активистская коммуникация горизонтального характера.



Радикальные политические интересанты стараются использовать чем-то недовольные молодежные группы, а также некоммерческие организации для создания протестной сети



Условия для протестного потенциала в России и странах Центральной Азии существуют, однако остается другой важнейший вопрос – уровень данных протестных акций.



Как показывают последние социологические исследования, у протестного потенциала две стороны – общественная и личностная составляющая. Представленные в работе эмпирические данные, конечно, показывают, что жители России и государств Центральной Азии в целом не готовы к массовым протестным акциям.



Однако социально-экономическая ситуация, возникшая в мире в условиях COVID-19, стала существенным фактором-провокатором, способным изменить динамику общественного мнения и уровень доверия к власти. Фактор COVID-19 внес свои коррективы в протестную повестку. С одной стороны, количество традиционных акций резко снизилось из-за вынужденного режима самоизоляции, однако, с другой стороны, ряд протестных акций перешли в виртуальную реальность".



Перемен любой ценой



Тему недовольства качеством жизни казахстанцев и роста их социальной протестности медиапортал 365info в тандеме с Гульмирой Илеуовой поднимал неоднократно. Фонд "Стратегия" и в 2021 году, выезжая в регионы, также исследовал социальное самочувствие граждан. Попытаемся сейчас сопоставить ранние данные социологов с январскими насильственными беспорядками, которым уже официально присвоен статус "попытка госпереворота".



– Когда все только начиналось, мне пересылали наши же данные о том, насколько все точно, – рассказала Гульмира Илеуова. – Это даже не были наши прогнозы, было лишь описание состояния общества в 2021 году.



Социально-экономические процессы были достаточно неровными и до пандемии коронавируса. А из-за пандемии они еще ухудшились. Получается, мы давно зафиксировали:



- снижение количества удовлетворенных жизнью

- нарастание негатива;

- падение рейтингов всех институтов власти и уровня доверия ним



Был у нас вопрос в ходе исследований – хотят ли люди перемен? Многие отвечали, что хотят любой ценой. Все это мы объявляли публично.



– Но это же совсем разные вещи – хотеть перемен любой ценой и пойти на преступления против государства?



– Конечно! Сейчас у меня ощущение, что все социально-экономические показатели – лишь фон, на котором развивался чей-то сценарий. Без апеллирования к массам. По крайней мере в Алматы к митингующим присоединилась толпа недовольных без каких-либо требований и лозунгов.



Такое случалось и раньше. Во время земельных митингов в 2016 году, я смотрела видео- и фоторяды, начиналось все про землю, а потом акценты стали расползаться и на списание долгов, и на решение ипотечных проблем.



То есть ухудшение социально-экономической ситуации, в том числе и из-за объективных обстоятельств, связанных с пандемией, стало неким полотном, на котором развивались дальнейшие события



В данном случае, хоть я и не люблю всякие конспирологии, думаю, действовал некий сценарий. Непосредственно отсутствие, особенно в Алматы, выдвижения лидеров и требований говорит о том, что это не было спровоцировано социально-экономическими проблемами. Особенно после новогодних праздников, когда обычно и выборы парламентские проводят, потому что люди отдохнувшие, достаточно спокойные. В случае с трагическими событиями в Алматы напрямую с ухудшением социально-экономической ситуации я их не связываю.



Было бы желание, а повод найдется



– По последним событиям в Казахстане была особенно видна активность радикализированных протестующих в западных и южных областях. Что говорят ваши исследования по уровню протестности этих регионов?



– Любопытно, но Алматы никогда не был внизу рейтинга благополучия. Две самые сложные в социальном отношении области – Мангистауская и Жамбылская. Они всегда выпадали из общего ряда более-менее благополучных показателей. И с точки зрения социально-экономических настроений, и оптимизма, и оценок уровня коррупции – сколько бы мы ни проводили исследований, всегда наблюдалась одна и та же картина. Даже в рейтингах акимов в экспертном оценивании руководители администраций Мангистауской и Жамбылской областей получали низкие баллы.



Теперь интерес вызывают еще Кызылординская и Алматинская области. За счет наличия в них депрессивных районов. Что касается Туркестанской области, за исключением города Шымкента, регион на фоне других соседних областей во время январских беспорядков выглядел достаточно спокойным.



– Тем не менее нарастают спекуляции на том, что "народ был доведен до отчаяния" разными социально-экономическими проблемами. Как бы оправдывая погромщиков и мародеров.



– Объективно, в стране есть и рост цен, и раскручивание инфляционной спирали, и проблемы с занятостью. Но я не могу сказать, что в Алматы, где был наибольший размах радикализации, названные проблемы получили наибольшее развитие.



В середине 2021 года мы проводили наше исследование в Алматы по социальному самочувствию в разрезе районов. Я не сказала бы, что там были какие-то тревожные данные



Во всех областных центрах, а кое-где и в районных центрах одномоментно произошли проявления радикальной активности. Без подготовленного сценария такое в Казахстане произойти не могло. Потому что по стране у нас разная социально-экономическая ситуация. А для одномоментного социального взрыва должна быть единая проблема. Даже пресловутая цена на газ в 130 тенге в том же СКО была воспринята людьми спокойно. Для них это поводом выйти на улицы не было.



В остальных регионах цена на газ стала неким таким удачным предлогом начать беспорядки



Возможно, был какой-то сговор, если говорить об элитариях. Все понимали боевитость жителей Мангистауской области, поэтому все началось оттуда, а затем протестная волна перекинулась и на другие области. Но, повторюсь, при различной социальной повестке в регионах и отсутствии единого оппозиционного лидера масштаб радикальной активности стихийно вырасти до вооруженного конфликта теоретически не мог.