Слякость. Песков прощает "неловкие" слова казахскому министру-русофобу

00:51 16.01.2022

ПЕСКОВ: РФ НЕ БУДЕТ СУДИТЬ О МИНИСТРЕ ИНФОРМАЦИИ КАЗАХСТАНА ПО ПРЕЖНИМ "НЕЛОВКИМ" СЛОВАМ

Новый министр информации #Казахстан"а Аскар Умаров действительно ранее допускал недружественные высказывания в адрес России, но надо в первую очередь оценивать то, как он будет себя вести в новом статусе. Об этом 13 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Россия будет судить о министре информации Казахстана Аскаре Умарове по его высказываниям на новом посту, а не по прежним "неловким" словам. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, не осложнит ли назначение Умарова, занявшего в новом правительстве Казахстана пост министра информации и общественного развития, отношения с РФ, так как ранее этот чиновник позволял себе недружественные высказывания в адрес России.



"Действительно, имели место неловкие высказывания, некорректные высказывания министра", - сказал Песков. "Судить следует по тем заявлениям, которые Умаров уже будет делать в своем новом статусе", - подчеркнул представитель Кремля.



Пресс-секретарь российского лидера сделал акцент на том, что в данном случае "прежде всего следует исходить из того, что это президент Казахстана, президент нашего партнерского и нашего союзнического государства назначил свой кабинет министров, чем оказал господину Умарову доверие". По словам Пескова, предстоит работать, взаимодействовать, углублять и развивать сотрудничество с теми министрами, которых назначил Касым-Жомарт Токаев.



"Если есть какие-то проблемы и пробелы - такое тоже может быть, все-таки молодые люди - с пониманием роли Великой Отечественной войны, с отношением к русскоязычным жителям Казахстана, это все можно объяснить, рассказать", - заметил представитель Кремля. Он добавил, что в этом и должна заключаться работа со стороны РФ.