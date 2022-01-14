 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 16.01.2022
12:43  Племянник Казпреза Токаева - Избастин, сам уволился из госхолдинга "Байтерек"
12:38  Уволен аким Атырау Уразбаев, спрятавшийся от казвосставших "в отпуск на лечение"
12:03  Новый госсекретарь Казахстана связан с неонацистами?
11:47  Касым-Жомарт Блинкен или Касым-Жомарт Путин? КазНарод ждет разгрома назарбаевщины, - ВечБишкек
11:43  Генпрокуратура Казахстана сообщила о 225 погибших в ходе 1-го Безелбасинового восстания
10:01  Степной полк: почему России по-прежнему не обойтись без Байконура, - "Известия"
09:25  Индия в планах англосаксов и ее стратегические соглашения с Россией, - А.Игнатьев

01:09  Россиянки Валиева, Щербакова и Трусова с огромным преимуществом выиграли ЧЕ по фигуркам
00:51  Слякость. Песков прощает "неловкие" слова казахскому министру-русофобу
00:20  Сценарий погромов и беспорядков в Казахстане был четко прописан, – Гульмира Илеуова
00:12  Самаркандскому госуниверситету присвоено имя Шарафа Рашидова
00:10  Год с Байденом: США едут по изъезженной колее, - Сергей Кожемякин
Суббота, 15.01.2022
21:33  В Казахстане самый быстрый и дешевый интернет среди стран ЦентрАзии
21:23  Ущерб для экономики Казахстана из-за отключения интернета составил 189 миллионов долларов
21:09  Как блокируют связь в Казахстане: интернет по расписанию и отключения вручную
18:35  Задержанных в Казахстане 4-х кыргызстанских "террористов" освободили
17:58  Кризис в Казахстане - лишь одна из угроз, нависших над рынком урана
17:17  Анатомия алматинской трагедии. Ч. 1, - Аскар Кубайжанов
17:06  Как вернуть людям желание рожать и жить семьей
17:02  Россиянка Мария Ким - жертва жамбылских погромщиков. Кто ответит?
16:18  Узбекские моджахеды добились от Талибов освобождения своего командира - курбаши Алама Фарьябского
15:43  За провоцирование восстания ростом цен. Задержан вице-министр энергетики Казахстана Карагаев
13:51  На проспекте Назарбаева в Алма-Ате сняли все таблички с его названием
13:42  Двоих зятьев Назарбаева уволили с высоких постов - Досанова из "Казтрансойла" и Шарипбаева из "Казтрансгаза"
11:58  Американцы начали охоту за деньгами семьи Елбасы, - Александр Ситников
10:59  КабМин Киргизии создал Управление по делам гастарбайтеров - "Центр трудоустройства граждан за рубежом"
10:47  Исполнительным директором кыргызского золотого "Кумтора" стал казахстанец Курманов. Канадская смена
09:29  "Кто вас надоумил поднять бунт?" На фоне событий в Казахстане Туркменистан ужесточает контроль над гражданами, - Ф.Наджибулла
09:24  Мадумаров, Азимов и протокол от 2009 года: в чем кыргызские власти обвиняют бывшего секретаря Совбеза страны?
08:44  Битва за Кению: Египет бросает вызов Турции в Африке
08:34  По местам боевой славы. Аким Сагинтаев посетил разгромленные офисы телеканалов и СМИ в Алматы
07:50  Москва избавила Америку от русских хакеров, - Р.Зубков
00:50  Война в Эфиопии: побеждает Китай, - А.Веселов
00:41  Многовекторность или смерть. Что такое "казахстанская идея" теперь? - А.Халдей
00:08  Казахстанский транзит. ОДКБ продемонстрировала военную эффективность, - Д.Литовкин
00:03  Узбеки-талибы устроили протестную бузу в афганском городе Меймене - столице провинции Фарьяб
00:00  "Просто взяли, ограбили и исчезли" – очевидец про беспорядки в Алматы
Пятница, 14.01.2022
18:51  Казахстанский журналист Абас-Шах призвал президента переименовать столицу обратно и провести де-елбасиновизацию
18:12  КырГКНБ уличает депутатку Кырпарламента Нарматову в фейковом высшем образовании
18:08  Китай на Среднем Востоке и притязания Турции, - В.Павленко
17:20  В погромах в казахстанском Жамбыле погибла россиянка М.Ким
17:04  Путин готовится таранить НАТО: блеф уже не вариант. Отношения с Западом приближаются к "часу Х", - М.Ростовский
17:01  Миротворцы Таджикистана и Киргизии покинули Казахстан
13:15  Bloomberg: как Путин побеждает, ничего не делая
12:51  Ариф Асалыоглу: Турция в социальной депрессии
10:43  В защиту казахского министра-русофоба выступил экс-глава Кыргызского института стратисследований Каптагаев
10:24  Иностранный капитал в Казахстане. Присутствие России более чем скромно, - В.Катасонов
10:20  Половина жителей Украины считает себя русскими, с кем воевать? - Д.Скворцов
10:17  Китай обвинил США в создании и распространении COVID-19 - В.Прохватилов
09:56  Самат Абиш (племяш Елбасы) остается первым зампредом КазКНБ
09:27  Эфиопский котел. Мирная Африка – это горестный оксюморон, - Арсений Латов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Россиянки Валиева, Щербакова и Трусова с огромным преимуществом выиграли ЧЕ по фигуркам
01:09 16.01.2022

Триумфом 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой завершился Чемпионат Европы по фигурному катанию в Таллинне.

Вечером в субботу, 15 января, на льду в Таллине во дворце "Тондираба" прошла произвольная программа у женщин на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022. По итогам короткой программы тройку россиянок Валиева-Трусова-Щербакова разбила бельгийка Луна Хендрикс, которая стала второй. Позади Луны оказалось Солнышко нашего фигурного катания - рыжеволосая Саша Трусова, которая упала с тройного акселя. Но поскольку в короткой программе у женщин запрещены четверные прыжки, а ими владеют все три россиянки, но никак не Хендрикс, то второй прокат оставлял мало интриг по поводу итогового результата. Спор за победу должны были вести Александра Трусова и Анна Щербакова против Камилы Валиевой. 15-летняя очаровательная фигуристка группы Этери Тутберидзе в этом сезоне просто неудержима.

Всех наших девушек, в соответствии с итогами короткой программы, поставили в конец последней, финальной. разминки. Они выходили на лед в соответствии с теми местами, которые они заняли в первый день соревнований. После трех разминок ориентиром для всех фигуристок стала Екатерина Рябова из сборной Азербайджана - 196,75 балла. Удивительно - но никто из спортсменок до сильнейшей разминки не дошел до отметки в 200 баллов, которая считается "само собой разумеющейся" в России.

Александра Трусова
Александра Трусова на чемпионате Европы 2022 в Таллине. Фото: REUTERS
В финальной разминке, к слову, только Луна Хендрикс была "нерусской". Потому что рядом с нашей троицей были петербурженка Анастасия Губанова из Грузии и москвичка Екатрина Куракова из сборной Польши. Но все равно все ждали, что покажут именно Щербакова - Трусова - Валиева в этот вечер. Как раз Екатерина Куракова стала первой девушкой, которая прошла ту самую отметку в 200 баллов. Откатав чисто свой прокат, польская фигуристка получила от судей 204,73 балла. Следом же за ней сразу готовилась на лед выйти чемпионка мира Анна Щербакова.

Кажется, что все разговоры о проблемах Щербаковой испарились после четкого четверного флипа на старте произвольной программы. Для нее это - главное в ее втором прокате. Чемпионка мира - есть чемпионка мира. А потом был и тройной лутц - тройной тулуп, тройной лутц - тройной риттбергер, которые привели в восторг публику в столице Эстонии. Финальная первая оценка Щербаковой после проката под рев трибун - 94,25 балла.

- Уважаемые зрители, это выступала чемпионка мира. Она - лучшая на планете, и этим все сказано. Каждый раз она выходит как в последний раз. Сложно передать словами, что сейчас происходит на арене. Очень много российского триколора. Анечка, браво! Когда сделано все чистейшим образом, то сложно что-то сказать. Это было незабываемо, это было суперкруто. Она нас удивляет и будет удивлять в будущем. В столь хрупкой девушки - столь сильный мужской характер. Сильная, волевая, - ликовал в эфире "Первого канала" Алексей Ягудин.

Камила Валиева
Камила Валиева после короткой программы на чемпионате Европы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Итог от судей - 168,37 балла, рекорд сезона. И 237,42 балла суммарно. Аня - вернулась! Но градус вечера шел по нарастающей. Потому что после Щербаковой на льду появилась Александра Трусова.

Открыла прокат с четверного флипа Саша. Потом - четверной сальхов. Но затем - падение с четверного тулупа, а затем - с четверного лутца. Из четырех четверных удачно вышли - два.

- Она просто как танк, идет вперед, несмотря ни на что. Но потом почувствовала после падения, что ее силы покидают и сделала буквально с места ойлер. Какое-то сумасшествие просто. Никто из мужчин не умеет выполнять такой контент на европейской арене, а на мировой - единицы могут, - не уставал хвалить выступление Трусовой Алексей Ягудин.

Решение судей после всех падений и сбавлений и небольшой паузы - 159,23 балла. И по итогам двух выступлений она - 234,36 балла. И Саша Трусова - вторая, Аня Щербакова все-таки после краха в первый день обошла "королеву квадов". После Саши на лед вышла бельгийка Луна Хендрикс. После двух прокатов Саши и Ани выступление бельгийки на чемпионате Европы было просто на порядок скромнее. Лучшая оценка Хендрикс за прокат в сезоне была 145,53 балла. На чемпионате Европы - 131,72 балла и 2 балла "дедакшн". Итог - 207,97 балла. И после проката Луны - выход Камилы Валиевой!

Анна Щербакова
Выступление Щербаковой в короткой программе на чемпионате России получилось смазанным. Фото: Global Look Press
"Болеро" Валиевой - то, чем закрывается весь чемпионат Европы. Открыла прокат с четверного сальхова, упала с тройного акселя. Ну, все-таки Камила живой человек. И падения ей не чужды. Но потом - четверной-тройной тулуп каскад! Четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов, но со сбавками. Но даже такое выступление "со сбоями" вызвало бурю восторга у зрителей. Завершила выступление Камила с 101,68 балла за технику.

- Не нужно даже спорить и ставить знаки вопроса, Валиева выигрывает, Щербакова - вторая, Трусова - третья. Не было такой 100% уверенности, не все получилось. Мы видели, насколько роскошна была на домашнем этапе Гран-При. Сегодня было падение с тройного акселя. Я считаю, что это сделанный прыжок. Но он был сделан чистейшим образом, просто соскочила нога. То есть, когда ты срываешь элементы, тяжело их исполняя психологически, это давит потом. Но когда сделан элемент и просто соскочила нога, то надо просто забыть это все. Хочется выйти, взять на руки Камилу Валиеву и поставить ее на пьедестал почета, - говорил в эфире "Первого канала" олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Судьи оценили прокат Валиевой по высшему разряду. Итог от арбитров - 168,61 балла. И суммарно - 259,06 балла. Вся первая тройка - из русских девушек!

Чемпионат Европы по фигурному катанию. Таллин, Эстония. Женщины. Итоговый результат
Камила Валиева (Россия) – 259,06
Анна Щербакова (Россия) – 237,42
Александра Трусова (Россия) – 234,36
Луна Хендрикс (Бельгия) – 207,97
Екатерина Куракова (Польша) – 204,73
Екатерина Рябова (Азербайджан) – 196,75
Анастасия Губанова (Грузия) – 188,17
Нина Петрыкина (Эстония) – 187,07
Виктория Сафонова (Беларусь) – 185,41
Алексия Паганини (Швейцария) – 178,10

Источник - комсомольская правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642284540
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 12 января 2022 года №763
- Указ Президента Республики Казахстан от 12 января 2022 года №764
- Указ Президента Республики Казахстан от 12 января 2022 года №765
- Мажилис взял в работу законопроекты для решения актуальных вопросов казахстанцев
- Данияр Ашимбаев: Если власть не имеет авторитета, ее защищать никто не будет
- Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел первое заседание Правительства в обновленном составе
- Премьер-Министр РК А.Смаилов поручил увеличить темпы ревакцинации населения
- "О русском языке в Казахстане не беспокойтесь"
- Межведомственной комиссией принято решение по ужесточению санитарно-карантинных мер в РК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  