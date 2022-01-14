Россиянки Валиева, Щербакова и Трусова с огромным преимуществом выиграли ЧЕ по фигуркам

01:09 16.01.2022

Триумфом 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой завершился Чемпионат Европы по фигурному катанию в Таллинне.



Вечером в субботу, 15 января, на льду в Таллине во дворце "Тондираба" прошла произвольная программа у женщин на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022. По итогам короткой программы тройку россиянок Валиева-Трусова-Щербакова разбила бельгийка Луна Хендрикс, которая стала второй. Позади Луны оказалось Солнышко нашего фигурного катания - рыжеволосая Саша Трусова, которая упала с тройного акселя. Но поскольку в короткой программе у женщин запрещены четверные прыжки, а ими владеют все три россиянки, но никак не Хендрикс, то второй прокат оставлял мало интриг по поводу итогового результата. Спор за победу должны были вести Александра Трусова и Анна Щербакова против Камилы Валиевой. 15-летняя очаровательная фигуристка группы Этери Тутберидзе в этом сезоне просто неудержима.



Всех наших девушек, в соответствии с итогами короткой программы, поставили в конец последней, финальной. разминки. Они выходили на лед в соответствии с теми местами, которые они заняли в первый день соревнований. После трех разминок ориентиром для всех фигуристок стала Екатерина Рябова из сборной Азербайджана - 196,75 балла. Удивительно - но никто из спортсменок до сильнейшей разминки не дошел до отметки в 200 баллов, которая считается "само собой разумеющейся" в России.



Александра Трусова

Александра Трусова на чемпионате Европы 2022 в Таллине. Фото: REUTERS

В финальной разминке, к слову, только Луна Хендрикс была "нерусской". Потому что рядом с нашей троицей были петербурженка Анастасия Губанова из Грузии и москвичка Екатрина Куракова из сборной Польши. Но все равно все ждали, что покажут именно Щербакова - Трусова - Валиева в этот вечер. Как раз Екатерина Куракова стала первой девушкой, которая прошла ту самую отметку в 200 баллов. Откатав чисто свой прокат, польская фигуристка получила от судей 204,73 балла. Следом же за ней сразу готовилась на лед выйти чемпионка мира Анна Щербакова.



Кажется, что все разговоры о проблемах Щербаковой испарились после четкого четверного флипа на старте произвольной программы. Для нее это - главное в ее втором прокате. Чемпионка мира - есть чемпионка мира. А потом был и тройной лутц - тройной тулуп, тройной лутц - тройной риттбергер, которые привели в восторг публику в столице Эстонии. Финальная первая оценка Щербаковой после проката под рев трибун - 94,25 балла.



- Уважаемые зрители, это выступала чемпионка мира. Она - лучшая на планете, и этим все сказано. Каждый раз она выходит как в последний раз. Сложно передать словами, что сейчас происходит на арене. Очень много российского триколора. Анечка, браво! Когда сделано все чистейшим образом, то сложно что-то сказать. Это было незабываемо, это было суперкруто. Она нас удивляет и будет удивлять в будущем. В столь хрупкой девушки - столь сильный мужской характер. Сильная, волевая, - ликовал в эфире "Первого канала" Алексей Ягудин.



Камила Валиева

Камила Валиева после короткой программы на чемпионате Европы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итог от судей - 168,37 балла, рекорд сезона. И 237,42 балла суммарно. Аня - вернулась! Но градус вечера шел по нарастающей. Потому что после Щербаковой на льду появилась Александра Трусова.



Открыла прокат с четверного флипа Саша. Потом - четверной сальхов. Но затем - падение с четверного тулупа, а затем - с четверного лутца. Из четырех четверных удачно вышли - два.



- Она просто как танк, идет вперед, несмотря ни на что. Но потом почувствовала после падения, что ее силы покидают и сделала буквально с места ойлер. Какое-то сумасшествие просто. Никто из мужчин не умеет выполнять такой контент на европейской арене, а на мировой - единицы могут, - не уставал хвалить выступление Трусовой Алексей Ягудин.



Решение судей после всех падений и сбавлений и небольшой паузы - 159,23 балла. И по итогам двух выступлений она - 234,36 балла. И Саша Трусова - вторая, Аня Щербакова все-таки после краха в первый день обошла "королеву квадов". После Саши на лед вышла бельгийка Луна Хендрикс. После двух прокатов Саши и Ани выступление бельгийки на чемпионате Европы было просто на порядок скромнее. Лучшая оценка Хендрикс за прокат в сезоне была 145,53 балла. На чемпионате Европы - 131,72 балла и 2 балла "дедакшн". Итог - 207,97 балла. И после проката Луны - выход Камилы Валиевой!



Анна Щербакова

Выступление Щербаковой в короткой программе на чемпионате России получилось смазанным. Фото: Global Look Press

"Болеро" Валиевой - то, чем закрывается весь чемпионат Европы. Открыла прокат с четверного сальхова, упала с тройного акселя. Ну, все-таки Камила живой человек. И падения ей не чужды. Но потом - четверной-тройной тулуп каскад! Четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов, но со сбавками. Но даже такое выступление "со сбоями" вызвало бурю восторга у зрителей. Завершила выступление Камила с 101,68 балла за технику.



- Не нужно даже спорить и ставить знаки вопроса, Валиева выигрывает, Щербакова - вторая, Трусова - третья. Не было такой 100% уверенности, не все получилось. Мы видели, насколько роскошна была на домашнем этапе Гран-При. Сегодня было падение с тройного акселя. Я считаю, что это сделанный прыжок. Но он был сделан чистейшим образом, просто соскочила нога. То есть, когда ты срываешь элементы, тяжело их исполняя психологически, это давит потом. Но когда сделан элемент и просто соскочила нога, то надо просто забыть это все. Хочется выйти, взять на руки Камилу Валиеву и поставить ее на пьедестал почета, - говорил в эфире "Первого канала" олимпийский чемпион Алексей Ягудин.



Судьи оценили прокат Валиевой по высшему разряду. Итог от арбитров - 168,61 балла. И суммарно - 259,06 балла. Вся первая тройка - из русских девушек!



Чемпионат Европы по фигурному катанию. Таллин, Эстония. Женщины. Итоговый результат

Камила Валиева (Россия) – 259,06

Анна Щербакова (Россия) – 237,42

Александра Трусова (Россия) – 234,36

Луна Хендрикс (Бельгия) – 207,97

Екатерина Куракова (Польша) – 204,73

Екатерина Рябова (Азербайджан) – 196,75

Анастасия Губанова (Грузия) – 188,17

Нина Петрыкина (Эстония) – 187,07

Виктория Сафонова (Беларусь) – 185,41

Алексия Паганини (Швейцария) – 178,10