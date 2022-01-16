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Индия в планах англосаксов и ее стратегические соглашения с Россией, - А.Игнатьев
09:25 16.01.2022

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ | 16.01.2022 |

Россия и Индия движутся навстречу друг другу

Китай остается стратегически приоритетным партнером для Москвы в Азии. Однако России нужна и Индия, чтобы сбалансировать действия англосаксов, активизирующихся в регионе в рамках проекта "Глобальной Британии". Так называемый Индо-Тихоокеанский регион, согласно заявлению американского "политика № 2" Камалы Харрис, является приоритетом внешней политики США. Находится он также в фокусе интересов военного блока AUKUS и QUAD.

Ключевые элементы западной стратегии противостояния Китаю глава INDOPACOM (Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США) адмирал Ф. Дэвидсон представил в своих выступлениях весной 2021 года. Планы Пентагона предусматривают выделение на реорганизацию и усиление военной группировки INDOPACOM ( 4,68 млрд долл. в текущем году и еще 22,69 млрд долл. на период 2023-2027 годов. Согласно американским стратегам, Вашингтон должен постоянно демонстрировать в регионе "способность к сдерживанию", основанную на недопущении действий КНР в важных для США районах либо концентрации в них сил, достаточных для разгрома НОАК.

Индийские военнослужащие. Фото РИА Новости

Столкновение КНР и Индии, имеющих в последнее время напряженные отношения из-за территориальных споров, – давняя мечта коллективного Запада и одна из целей Индо-Тихоокеанской стратегии Вашингтона. Однако Индию роль разменной монеты не устраивает. Нью-Дели стремится укреплять отношения с Москвой.

Наиболее значимой темой повестки российско-индийских отношений на стратегическом уровне в последнее время стала продажа Индии комплексов С-400 "Триумф" на 5,43 млрд долларов. Сделка разозлила Вашингтон, США уже пригрозили Нью-Дели санкциями.

В ходе декабрьского (2021) визита президента РФ в Индию, Москва и Нью-Дели заключили ряд взаимовыгодных договоров и продлили двустороннюю программу военно-технического сотрудничества до 2031 года. По результатам визита В.В. Путина было подписано соглашение о производстве индийскими предприятиями стрелкового оружия российских разработок. В Индии будет произведено более 600 тысяч AK-203 новейшей модификации. Стороны договорились о дальнейших шагах по стимулированию совместного производства в Индии компонентов, агрегатов и др. продукции для обслуживания техники и вооружений российского производства в соответствии с программой "Делай в Индии" посредством передачи технологий и организации совместных предприятий. Индия намерена также приобрести российские истребители Су-30 МКИ и МиГ-39 и танки Т-90.

Совместные учения России и Индии

Помимо этого, заключено российско-индийское соглашение по подводным лодкам типа "Акула" на сумму 3 млрд долларов, поставки которых запланированы на 2025 год. Характерно, что США до сих пор не предложили Индии никакой существенной помощи в развитии ее морских вооружений. В этом плане создание AUKUS, которое, по мнению индийских экспертов, подрывает стратегический порядок в Азии, стало "моментом истины" для Нью-Дели, о чем заявил бывший главнокомандующий ВМС Индии адмирал Арун Пракаш. И Индия строит свой атомный подводный флот, опираясь на продолжающееся военно-техническое сотрудничество с Россией.

Фрегаты проекта 11356, которые Россия поставляет Индии

Фрегаты проекта 11356, которые Россия поставляет Индии

Россия и Индия планируют углубить долгосрочное сотрудничество в сфере кораблестроения, добычи угля, производства удобрений, проката стали, подготовки квалифицированной рабочей силы. Стороны заинтересованы во взаимных инвестициях в добычу и переработку нефти и газа. Принципиально важно, что Россия и Индия "подтвердили приверженность увеличению добычи российской сырой нефти согласно долгосрочным контрактам по льготным ценам, наращиванию импорта СПГ в Индию с возможным использованием Северного морского пути для поставок энергоносителей". В планах увеличить к 2025 году товарооборот до 30 млрд долларов, а взаимные инвестиции до 50 млрд.

Принято Совместное заявление "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания" (текст опубликован на сайте Кремля). Следует отметить, что Россия уже обеспечивает порядка 60% всех потребностей Индии в сфере военной промышленности. Страны проводят совместные военные учения на территории Индии и РФ. Таким образом, Москва и Нью-Дели укрепляют военно-техническое сотрудничество, невзирая на появление AUKUS и участие Индии в так называемой Индо-Тихоокеанской стратегии США и прозападном квартете QUAD (Индо-Тихоокеанской группе, созданной США, Индией, Японией и Австралией).

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, QUAD подрывает универсальный формат сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этот квартет хотят превратить в инструмент, с помощью которого США попытаются окружить как КНР, так и РФ. Беспокойство Москвы оправданно, так как главная задача и QUAD, и AUKUS – мобилизация англосаксами региональных союзников и партнеров для противодействия влиянию КНР, а также РФ. Символично, что уже через несколько дней после создания военного блока AUKUS лидеры стран Индо-Тихоокеанской группы (QUAD) договорились на саммите 24 сентября в Белом доме о расширении военного сотрудничества, включающего взаимодействие в космосе, киберпространстве, сфере развития инфраструктуры, технологий, 5G.

Учитывают западные стратеги и такой эпохальный для Индии фактор, как демографические изменения – по информации Washington Post, к началу 2022 года коэффициент рождаемости в стране впервые опустился ниже уровня воспроизводства населения. При этом в обозримом будущем Индия сумеет перегнать Китай и стать самой населенной страной в мире.

Индия оказывает весьма значительное влияние на окружающие регионы, особенно Юго-Восточной и Центральной Азии. Границы "индийского мира", согласно концепции Индо-Тихоокеанского региона (разработана в 2007-м в Индии, с 2012-го ее развивают США), выглядят так:

Индийский мир

Учитывая вышесказанное, принципиально важно, что Россия и Индия движутся навстречу друг другу. Страны "договорились продолжить совместную работу по продвижению взаимных расчетов в национальных валютах, что поможет снизить затраты и время, а также риски, связанные с платежами".

Согласно заявлению премьер-министра Индии Нарендры Моди, расширяется сотрудничество в сферах космоса и гражданской ядерной энергетики. Имеют место значительные успехи в деле сооружения оставшихся энергоблоков АЭС "Куданкулам". Стороны сознают важность дальнейшего обсуждения вопроса о выделении второй площадки в Индии для строительства АЭС российского дизайна и высоко оценивают быстрое восстановление кооперации в алмазном секторе.

Следует также отметить, что недавнее свержение прозападного правительства в Кабуле нанесло удар не только по американским планам "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" (free and open Indo-Pacific), но и по стратегии США в Центральной Азии. Москва и Нью-Дели в Афганистане в настоящее время действуют фактически сообща. Индия, которая ранее широко инвестировала в инфраструктуру Афганистана, солидаризируется с РФ по вопросу оказания давления на оказавшуюся у власти администрацию запрещенного в России движения "Талибан". На глобальном уровне Индия и РФ "подтвердили свою приверженность укреплению сотрудничества и тесной координации в БРИКС" и заявили, что продолжат прилагать усилия для укрепления ШОС. В целом стратегическое сотрудничество России и Индии остается на высоком уровне и имеет серьезный потенциал развития.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642314300
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