Степной полк: почему России по-прежнему не обойтись без Байконура, - "Известия"

10:01 16.01.2022

16 января 2022,



Беспорядки в Казахстане вновь привлекли внимание к проблемам российской космонавтики

Михаил Котов



В связи с последними событиями в Казахстане Байконур вернулся на первые полосы (бумажные и виртуальные) новостей. О положении на космодроме и в одноименном городе рассказывал лично руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Насколько сейчас Байконур важен для России и есть ли возможность перенести его функционал на территорию нашей страны, чтобы больше не зависеть от возможных политических катаклизмов в Казахстане, разбирались "Известия".



В процессе перехода

После 1991 года Байконур оказался на территории Казахстана. Космодром в течение нескольких лет переживал глубокий кризисный период. Количество запусков резко сократилось, часть людей, работавших на космодроме и возле него, вернулись в Россию или на Украину, а у властей Казахстана не было ни средств, ни персонала даже для того, чтобы поддерживать коммунальное хозяйство в городе рядом с космодромом.



В домах суровой казахстанской зимой размораживались батареи, отключения света стали частыми и достаточно долгими. При этом замены Байконуру просто не было, космодром нельзя было потерять - на станции "Мир" работали космонавты, и требовалось обеспечивать их водой, едой и кислородом. Поэтому в 1994 году космодром вместе с городом Ленинск (сейчас он называется Байконур) был передан в аренду России за $115 млн ежегодно. Кроме выплат, Россия тратит на поддержание города и космодрома более 2 млрд рублей ежегодно (в ценах 2012 года).



В настоящее время строится и уже эксплуатируется космодром Восточный в Амурской области. В 2021 году с него было запущено пять ракет-носителей "Союз-2". Идет возведение стартовой площадки для ракет "Ангара". То есть Россия постепенно переносит инфраструктуру для космической отрасли на свою территорию. Но Байконур по-прежнему используется, именно оттуда ведутся все пилотируемые запуски и старты тяжелых ракет-носителей "Протон". Но что мешает прекратить эксплуатацию старого космодрома?



Пилотируемая космонавтика

Пилотируемые полеты "Союзов" в настоящее время осуществляются только с Байконура. Все дело в том, что запуск пилотируемых космических кораблей невозможен без системы аварийного спасения (САС). Если во время взлета и в течение нескольких минут после него что-то случится, САС вернет космонавтов на Землю. И критически важно, чтобы для этого было выделено максимально ровное и пустое место.



На Байконуре все это есть. И когда в 2018 году "Союз МС-10" после срабатывания САС приземлился по баллистической траектории, спасатели прибыли к космонавтам максимально оперативно.



Почему он проведет в полете два дня перед состыковкой со станцией

Перенести старты пилотируемых кораблей на Восточный, в принципе, реально. Разве что мобильная башня обслуживания чуть ниже чем нужно, чтобы вместить ракету с длинной штангой системы аварийного спасения. Но эту проблему можно решить при помощи обычной "болгарки" и нескольких дней работы. А вот с полями падения при нужном наклонении не все так просто. В случае вынужденной посадки по баллистической траектории космический корабль может оказаться в водах Тихого океана, и тогда понадобятся спасательные корабли. Это дороже, сложнее, требует больше времени. Поэтому переходить на такой вариант будут только в случае крайней необходимости. Например, когда начнутся полеты пилотируемого корабля "Орел" при помощи ракеты-носителя "Ангара".



Отдельно стоит сказать и о приземлении космонавтов. В настоящее время оно проводится в Карагандинской области Казахстана. Спасательная операция осуществляется специальным отрядом спасателей, базирующимся в городе Южноуральск Челябинской области, службами "Роскосмоса" и Министерства обороны. В настоящее время есть запасной вариант места посадки, находящийся в Оренбургской области. Тестирование уже проводилось, и наверняка подобные учения будут продолжены и в будущем.



Тяжелые ракеты



А вот с тяжелыми ракетами-носителями ситуация совсем другая. В настоящее время единственное место для запуска ракет-носителей "Протон" находится на Байконуре. Именно там расположены четыре пусковые площадки, две из которых используются, а еще две законсервированы. Кроме как с Байконура больше запускать "Протон" неоткуда. Во многом для того чтобы исправить это положение, и задумывался космодром Восточный. Ведь ситуация, когда единственная площадка для запуска тяжелых ракет расположена в другой, пусть и дружественной стране, очень рискованна.



Кроме того, использование ракеты "Протон" в Казахстане постоянно подвергается критике со стороны "зеленых" и экологов. Дело в том, что "Протоны" летают на очень токсичном топливе - несимметричном диметилгидразине, он же гептил. Именно поэтому строить новые площадки для "Протона" на Восточном не стали. Предполагается, что его заменит "Ангара", для которой и возводится вторая очередь космодрома в Амурской области.



По планам, первый запуск тяжелой ракеты "Ангара" состоится на Восточном в конце 2023 года. Пока же единственной площадкой для запуска "Ангары" остается военный космодром Плесецк. Но тут есть проблема с географическим расположением. Плесецк расположен на севере России, это удобнее для запусков ракет на полярную орбиту, но на геостационарную ракета выводит меньше полезной нагрузки, чем при запуске с более южного космодрома.



Именно поэтому и было принято решение о создании стартовой площадки для "Ангары" на Восточном. После ее запуска у России не будет проблем с тяжелыми ракетами и возможностью вывода полезной нагрузки со своей территории. Производство "Ангары" несколько лет назад было перенесено на омский завод "Полет", что тоже удобнее при перевозке в Амурскую область.



"Протон" же потихоньку уходит. Пару лет назад было прекращено производство двигателей, сейчас собираются последние 14 ракет. Они будут использованы до 2025 года, после чего "Протон" окончательно канет в Лету. В сентябре 2022 года при помощи "Протона" будет запущена к Марсу европейско-российская миссия "Экзомарс 2022".



Задел на будущее

Однако на Байконуре есть и проекты в стадии строительства и модернизации. 15 ноября 2021 года в российском павильоне авиасалона в Дубае было заключено трехстороннее соглашение о начале модернизации "Гагаринского старта". Подписи под документом поставили генеральный директор Космического агентства ОАЭ Салим Аль-Кубайси, заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Сергей Савельев и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.



Первым проектом в рамках этого соглашения станет модернизация "Гагаринского старта", легендарной пусковой площадки для ракет-носителей "Союз". Именно с площадки № 1 человек впервые отправился в космос, были запущены советские миссии на Луну и Венеру. После модернизации с "Гагаринского старта" вновь будут запускать ракеты "Союз-2" с возможностью равного доступа каждой из трех стран.



Кроме того, Россия и Казахстан совместно работают над проектом "Байтерек" по преобразованию стартового комплекса ракет "Зенит" под разрабатывающийся российский носитель "Союз-5". Понятно, что эти проекты, с учетом участия в них Казахстана, перенести не получится никак.



Так что несмотря на системное, пусть и не очень быстрое выстраивание космической отрасли с точки зрения геополитической безопасности, Россия все еще сильно зависит от Казахстана и космодрома Байконур. Иное, впрочем, и представить сложно. Самый первый и самый крупный в мире действующий космодром полностью заменить практически нереально.