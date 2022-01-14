Генпрокуратура Казахстана сообщила о 225 погибших в ходе 1-го Безелбасинового восстания

11:43 16.01.2022

Согласно данным Генпрокуратуры Казахстана, в результате происшедших в республике беспорядков пострадали более 4,5 тыс. человек, погибли 225, в том числе 19 представителей силовых структур. По итогам протестов расследуется 546 уголовных дел. Общее число участников погромов - более 20 тыс. человек, сообщает ведомство.



"Каждый случай смерти будет рассмотрен индивидуально. Государство окажет всестороннюю поддержку семьям пострадавших и погибших",- заявил начальник службы уголовного преследования Генпрокуратуры Казахстана Серик Шалабаев (цитата по "Sputnik Казахстан"). По данным Минздрава Казахстана, из 225 погибших 175 скончались в медучреждениях.



"Общее количество пострадавших - более 4,5 тыс. человек. Погибло 225 человек. Часть погибших - бандиты, есть и мирные граждане. Погибло 19 сотрудников служб правопорядка - полиция и военные",- сообщает Генпрокуратура.



672 подозреваемых были доставлены в изоляторы, под стражу взяты 446 человек. "Отпустили около 120 человек - после проверки документов, в связи с отсутствием оснований для задержания",- сообщает Генпрокуратура. Расследуется 546 уголовных дел.



Сегодня, 15 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководством силовых структур, посвященное расследованию беспорядков. Господин Токаев распорядился установить точное число погибших среди мирного населения и разработать нормативную базу для координации силовиков в критических ситуациях.



2 января в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ начались протесты, которые позднее переросли в беспорядки. В общем в стране, по данным МВД на 11 января, было задержано почти 10 тыс. человек. Господин Токаев поручил смягчить наказание участникам беспорядков в случае отсутствия отягчающих обстоятельств.