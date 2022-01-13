|Новый госсекретарь Казахстана связан с неонацистами?
12:03 16.01.2022
Новый госсекретарь Казахстана связан с неонацистами - СМИ
13.01.2022,
Новый госсекретарь Казахстана Ерлан Карин известен как куратор казахских неонацистов и имеет отношение к покрывательству создателя русофобских языковых патрулей Куата Ахметова. Об этом сообщил 12 января российский публицист Егор Холмогоров в Telegram
Ранее, на фоне массовых беспорядков в Казахстане, Касым-Жомарт Токаев сменил состав правительства. Новым госсекретарем республики он назначил Ерлана Карина.
"Он известен как куратор казахских неонацистов, и замечен в постоянных контактах с одним из лидером казахского (а изначально турецкого) "Бозкурта" - "серых волков" Аманом Мамбеталиевым", - сообщил в своем паблике Холмогоров.
При этом Аман Мамбеталиев известен неонацистскими взглядами - например, на фото он в компании людей с флагами туркестанского легиона вермахта и украинского "Правого сектора"*.
Холмогоров также выложил совместные фото Карина и Мамбеталиева, а также фото Мамбеталиева с послом Казахстана в Киеве Дарханом Калетаевым.
По его словам, Калетаев поддерживает тесные связи с украинскими праворадикалами и является создателем русофобской пропагандистской сети в Казахстане. Один из ее представителей - организатор языковых патрулей Куат Ахметов, который сбежал на Украину.
Ранее Токаев назначил главой Министерства информации Казахстана Аскара Умарова, который неоднократно отметился русофобскими высказываниями в сети.