Уволен аким Атырау Уразбаев, спрятавшийся от казвосставших "в отпуск на лечение"

12:38 16.01.2022

- Кайрат Уразбаев освобожден от должности акима (главы администрации) Атырау (адмцентр Атырауской области), сообщила в воскресенье пресс-служба акима региона.



"Распоряжением акима области 14 января Кайрат Уразбаев освобожден от должности акима города Атырау на основании поданного заявления. В настоящее время обязанности акима города исполняет заместитель акима города Жумабек Каражанов", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в воскресенье.



Ранее региональные СМИ сообщали, что во время митинга в Атырау 4 января Уразбаев не вышел к протестующим. В пресс-службе тогда пояснили, что с 30 декабря Уразбаев "находился в ежегодном трудовом отпуске для прохождения лечения".



Уразбаев был назначен акимом Атырау в январе 2020 года. В прежние годы он работал директором Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ), был первым заместителем председателя правления ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." (KPI).