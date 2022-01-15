Племянник Казпреза Токаева - Избастин, сам уволился из госхолдинга "Байтерек"

12:43 16.01.2022

Каныш Избастин, племянник президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, освобожден от должности первого заместителя председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг „Байтерек"".



Как сообщает телеграфное агентство КазТАГ, Избастин принял данное решение по собственному желанию и оставил свой пост 14 января. Свой поступок он мотивировал желанием "заниматься общественной деятельностью".



"С 14 января 2022 года первый заместитель председателя правления АО „НУХ „Байтерек"" Каныш Избастин освобожден с должности по собственному желанию в связи с переходом на общественную деятельность", - говорится в сообщении.

Каныш Избастин родился в 1981 году, гражданин Республики Казахстан, назначен первым заместителем председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг „Байтерек"" в марте 2021 года.



Курировал вопросы управления сельскохозяйственными активами и мониторинга проектов агропромышленного комплекса.



До этого с 2015 года он был председателем правления и членом совета директоров АО "КазАгроФинанс", а еще раньше, с 2013 года, занимал пост управляющего директора в фонде национального благосостояния "Самрук-Қазына".



Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/01/15/plemyannik-prezidenta-kazahstana-uvolilsya-iz-holdinga-bayterek