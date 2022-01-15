 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 16.01.2022
12:43  Племянник Казпреза Токаева - Избастин, сам уволился из госхолдинга "Байтерек"
12:38  Уволен аким Атырау Уразбаев, спрятавшийся от казвосставших "в отпуск на лечение"
12:03  Новый госсекретарь Казахстана связан с неонацистами?
11:47  Касым-Жомарт Блинкен или Касым-Жомарт Путин? КазНарод ждет разгрома назарбаевщины, - ВечБишкек
11:43  Генпрокуратура Казахстана сообщила о 225 погибших в ходе 1-го Безелбасинового восстания
10:01  Степной полк: почему России по-прежнему не обойтись без Байконура, - "Известия"
09:25  Индия в планах англосаксов и ее стратегические соглашения с Россией, - А.Игнатьев

01:09  Россиянки Валиева, Щербакова и Трусова с огромным преимуществом выиграли ЧЕ по фигуркам
00:51  Слякость. Песков прощает "неловкие" слова казахскому министру-русофобу
00:20  Сценарий погромов и беспорядков в Казахстане был четко прописан, – Гульмира Илеуова
00:12  Самаркандскому госуниверситету присвоено имя Шарафа Рашидова
00:10  Год с Байденом: США едут по изъезженной колее, - Сергей Кожемякин
Суббота, 15.01.2022
21:33  В Казахстане самый быстрый и дешевый интернет среди стран ЦентрАзии
21:23  Ущерб для экономики Казахстана из-за отключения интернета составил 189 миллионов долларов
21:09  Как блокируют связь в Казахстане: интернет по расписанию и отключения вручную
18:35  Задержанных в Казахстане 4-х кыргызстанских "террористов" освободили
17:58  Кризис в Казахстане - лишь одна из угроз, нависших над рынком урана
17:17  Анатомия алматинской трагедии. Ч. 1, - Аскар Кубайжанов
17:06  Как вернуть людям желание рожать и жить семьей
17:02  Россиянка Мария Ким - жертва жамбылских погромщиков. Кто ответит?
16:18  Узбекские моджахеды добились от Талибов освобождения своего командира - курбаши Алама Фарьябского
15:43  За провоцирование восстания ростом цен. Задержан вице-министр энергетики Казахстана Карагаев
13:51  На проспекте Назарбаева в Алма-Ате сняли все таблички с его названием
13:42  Двоих зятьев Назарбаева уволили с высоких постов - Досанова из "Казтрансойла" и Шарипбаева из "Казтрансгаза"
11:58  Американцы начали охоту за деньгами семьи Елбасы, - Александр Ситников
10:59  КабМин Киргизии создал Управление по делам гастарбайтеров - "Центр трудоустройства граждан за рубежом"
10:47  Исполнительным директором кыргызского золотого "Кумтора" стал казахстанец Курманов. Канадская смена
09:29  "Кто вас надоумил поднять бунт?" На фоне событий в Казахстане Туркменистан ужесточает контроль над гражданами, - Ф.Наджибулла
09:24  Мадумаров, Азимов и протокол от 2009 года: в чем кыргызские власти обвиняют бывшего секретаря Совбеза страны?
08:44  Битва за Кению: Египет бросает вызов Турции в Африке
08:34  По местам боевой славы. Аким Сагинтаев посетил разгромленные офисы телеканалов и СМИ в Алматы
07:50  Москва избавила Америку от русских хакеров, - Р.Зубков
00:50  Война в Эфиопии: побеждает Китай, - А.Веселов
00:41  Многовекторность или смерть. Что такое "казахстанская идея" теперь? - А.Халдей
00:08  Казахстанский транзит. ОДКБ продемонстрировала военную эффективность, - Д.Литовкин
00:03  Узбеки-талибы устроили протестную бузу в афганском городе Меймене - столице провинции Фарьяб
00:00  "Просто взяли, ограбили и исчезли" – очевидец про беспорядки в Алматы
Пятница, 14.01.2022
18:51  Казахстанский журналист Абас-Шах призвал президента переименовать столицу обратно и провести де-елбасиновизацию
18:12  КырГКНБ уличает депутатку Кырпарламента Нарматову в фейковом высшем образовании
18:08  Китай на Среднем Востоке и притязания Турции, - В.Павленко
17:20  В погромах в казахстанском Жамбыле погибла россиянка М.Ким
17:04  Путин готовится таранить НАТО: блеф уже не вариант. Отношения с Западом приближаются к "часу Х", - М.Ростовский
17:01  Миротворцы Таджикистана и Киргизии покинули Казахстан
13:15  Bloomberg: как Путин побеждает, ничего не делая
12:51  Ариф Асалыоглу: Турция в социальной депрессии
10:43  В защиту казахского министра-русофоба выступил экс-глава Кыргызского института стратисследований Каптагаев
10:24  Иностранный капитал в Казахстане. Присутствие России более чем скромно, - В.Катасонов
10:20  Половина жителей Украины считает себя русскими, с кем воевать? - Д.Скворцов
10:17  Китай обвинил США в создании и распространении COVID-19 - В.Прохватилов
09:56  Самат Абиш (племяш Елбасы) остается первым зампредом КазКНБ
09:27  Эфиопский котел. Мирная Африка – это горестный оксюморон, - Арсений Латов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Племянник Казпреза Токаева - Избастин, сам уволился из госхолдинга "Байтерек"
12:43 16.01.2022

Каныш Избастин, племянник президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, освобожден от должности первого заместителя председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг „Байтерек"".

Как сообщает телеграфное агентство КазТАГ, Избастин принял данное решение по собственному желанию и оставил свой пост 14 января. Свой поступок он мотивировал желанием "заниматься общественной деятельностью".

"С 14 января 2022 года первый заместитель председателя правления АО „НУХ „Байтерек"" Каныш Избастин освобожден с должности по собственному желанию в связи с переходом на общественную деятельность", - говорится в сообщении.
Каныш Избастин родился в 1981 году, гражданин Республики Казахстан, назначен первым заместителем председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг „Байтерек"" в марте 2021 года.

Курировал вопросы управления сельскохозяйственными активами и мониторинга проектов агропромышленного комплекса.

До этого с 2015 года он был председателем правления и членом совета директоров АО "КазАгроФинанс", а еще раньше, с 2013 года, занимал пост управляющего директора в фонде национального благосостояния "Самрук-Қазына".

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/01/15/plemyannik-prezidenta-kazahstana-uvolilsya-iz-holdinga-bayterek

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642326180
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 12 января 2022 года №763
- Указ Президента Республики Казахстан от 12 января 2022 года №764
- Указ Президента Республики Казахстан от 12 января 2022 года №765
- Мажилис взял в работу законопроекты для решения актуальных вопросов казахстанцев
- Данияр Ашимбаев: Если власть не имеет авторитета, ее защищать никто не будет
- Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел первое заседание Правительства в обновленном составе
- Премьер-Министр РК А.Смаилов поручил увеличить темпы ревакцинации населения
- "О русском языке в Казахстане не беспокойтесь"
- Межведомственной комиссией принято решение по ужесточению санитарно-карантинных мер в РК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  