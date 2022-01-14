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Сильвио Берлускони рвется в кресло президента Италии
15:21 16.01.2022

Годный старец: Сильвио Берлускони рвется в кресло президента
Его поддерживают простые итальянцы, но голосуют не они

Ксения Логинова

Сильвио Берлускони собрался баллотироваться в президенты Итальянской Республики. Выборы пройдут 24 января. Сейчас один из самых одиозных и непотопляемых политиков страны пытается заручиться поддержкой парламентариев в надежде получить почетный пост. Должность президента в Италии носит скорее церемониальный характер, однако она освободила бы 85-летнего политика от многочисленных судебных тяжб. О политических раскладах накануне голосования - в материале "Известий".

"Я устал, я ухожу"

Двенадцатый президент страны Серджо Маттарелла 3 февраля покидает Квиринальский дворец, официальную резиденцию главы государства. 80-летний политик вполне мог бы баллотироваться на второй срок, но не хочет. В мае прошлого года на встрече с учениками начальной школы он признался, что устал: "Закончится срок моих президентских полномочий, длящийся семь лет. Я уже старый, через несколько месяцев смогу отдохнуть".

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Маттарелла прослыл хорошим политиком, не запятнавшим себя скандалами, переговорщиком, который помог стране выйти из четырех правительственных кризисов. Последний из них случился в феврале прошлого года. Кабинет тогда возглавил Марио Драги, которого поддержали практически все парламентские силы за исключением ультраправых "Братьев Италии".

И снова здравствуйте!

Президент Италии избирается парламентом; обычно пост получает политик, устраивающий основные партии. В голосовании участвуют сенаторы, депутаты и по три представителя от каждого региона. Для избрания необходимо получить поддержку двух третей выборщиков - 672 голоса в первых трех раундах или абсолютное большинство в четвертом.

До февраля прошлого года считалось, что в Квиринальский дворец переедет Марио Драги, но он занял кресло премьера. Его работой довольны большинство итальянцев. В случае его ухода договориться о новом главе правительства будет непросто. Проводить досрочные парламентские выборы никто не хотел бы. Партии находятся не в лучшей форме, их раздирают внутренние противоречия.

К тому же на следующих выборах будут действовать новые правила: в сенате число мест сократится с 315 до 200, а в нижней палате - с 630 до 400. Так что многие хотят, чтобы премьером остался именно Драги.

Один из кандидатов в президенты - Сильвио Берлускони. 85-летний политик неоднократно занимал кресло премьера. Непотопляемый медиамагнат, глава праволиберальной партии "Вперед, Италия" в последние годы погряз в судебных тяжбах, а также попадал в больницу из-за последствий коронавируса.

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Избрание президентом стало бы триумфальным завершением его долгой политической карьеры, а также предоставило иммунитет от бесконечных судебных разбирательств.

В последнее время дела у его партии идут не так хорошо - за три года она растеряла поддержку половины избирателей. Летом прошлого года Берлускони заявил, что подумывает объединить правую коалицию в одну партию - "Вперед, Италия" с "Лигой" и "Братьями Италии".

"Это способствует еще большему продвижению Италии"

Как пишет Corriere della sera, Берлускони сейчас активно пытается заручиться поддержкой парламентариев. Генеральный секретарь Европейской народной партии Антонио Лопес-Истурис Уайт в интервью итальянской газете Giornale заявил, что "президентство Берлускони в паре с премьер-министром Марио Драги будет непобедимым, это способствует еще большему продвижению Италии".

То, что Марио Драги останется премьер-министром, - один из главных аргументов в пользу избрания Берлускони. Если же нынешний глава правительства займет кресло президента, Сильвио грозит выходом своей партии из правящей коалиции. При этом итальянские политики уверены: идеальным вариантом было бы убедить Серджо Маттареллу остаться на второй срок.

Сейчас роль президента в Италии выросла - кроме посредничества между партиями во время кризисов он назначает дату парламентских выборов, треть членов Конституционного суда, является верховным главнокомандующим, имеет право помилования и смягчения наказания.

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Но у Серджо Маттареллы, как и у предыдущего президента Джорджо Наполитано, - блестящая репутация. Берлускони же погряз в скандалах и судах. По данным опросов, более 50% итальянцев назвали Драги наиболее подходящим для этой работы человеком, а 39% поддержали бы Берлускони.

"Берлускони по-прежнему на коне"
Политический феномен Берлускони парадоксален, говорит доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

- Когда в конце 1990-х - начале 2000-х он пришел в политическую сферу из бизнес-среды, он приковал к себе всеобщее внимание. Его политические технологии в то время были передовыми. Он сделал упор на те вещи, которые действительно объединяли итальянцев, например футбол, использовал традиционные консервативные ценности. Это популистская практика, позволившая завоевать большое число избирателей, - пояснила эксперт в беседе с "Известиями".

При этом политолог считает, что у Берлускони мало шансов на победу.

- Его фигура рассматривается как альтернативная, выражаясь языком Трампа, он может "взболтать болото". Но президента избирает не население, а выборщики, которые, скорее всего, поддержат Драги как более просчитываемого правителя. У Берлускони по сравнению с ним нет необходимого перевеса. Но Сильвио показал всем, что он по-прежнему на коне, - отмечает Еремина.

Слишком одиозный политик

Для Берлускони возраст не помеха, полагает живущий в Италии историк и политолог Александр Дунаев.

- Маттарелле 80 лет, он говорит, что слишком старый, Сильвио - 85, он заявляет, что вполне готов занять должность президента. Из политики он никуда не уходил, его влияние, конечно, сократилось в последнее время, появились новые правые партии. Они его союзники, но они его оттеснили. При этом он по-прежнему политический деятель. Другое дело, что в последние полтора года у него были серьезные проблемы со здоровьем, - поясняет специалист.

По словам эксперта, Берлускони так активно продвигает свою кандидатуру на должность президента по нескольким причинам.

- Во-первых, он стремится всегда быть лидером, об этом он заявлял в разных интервью, стать президентом - последняя ступенька в итальянской политике, которую он не покорил. Во-вторых, над ним по-прежнему висит судебное разбирательство. Если он станет президентом, это обеспечит ему спокойную старость, так как он получит иммунитет от судебного преследования, - отмечает эксперт.

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В последние дни у Берлускони возникли трения с союзниками по правому лагерю. У правых не хватит голосов, чтобы провести его на четвертом голосовании. При этом патриарх итальянской политики утверждает, что есть депутаты из "Пяти звезд" и Демократической партии, готовые отдать за него голоса.

Как считает Александр Дунаев, пока расклад не очень понятен.

- Если не Драги, не Берлускони и не Маттарелла, то могут найти какую-нибудь компромиссную фигуру. Называют, к примеру, бывшего премьер-министра Италии Паоло Джентилони, сейчас он комиссар в Европейской комиссии, но срок его полномочий истекает в 2024 году. Другой кандидат - Пьер Фердинандо Казини, который был спикером нижней палаты парламента. Он тоже мог бы получить определенную поддержку. Но он начинал как правоцентрист, потом перешел к демократам-левоцентристам, непонятно, удастся ли ему собрать голоса. На этом фоне при всей одиозности Берлускони вполне вероятно, что за него проголосует больше народа, чем за прочих кандидатов, - добавил политолог.

Эксперт подчеркивает, что международная репутация Берлускони может помешать успеху.

- В Европе и Еврокомиссии на него будут косо смотреть, - полагает специалист.

Источник - Известия
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