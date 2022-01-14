 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстан очистился от Назарбаевых, но не тех, - "МК"
17:45 16.01.2022

"Два уволенных зятя никак не влияют на расстановку сил"

В Казахстане продолжают вытеснять из политики родных и близких первого президента Нурсултана Назарбаева. Своих постов в нацкомпаниях, входивших в АО "Самрук-Казына", одновременно лишились два его зятя - мужья Алии и Дариги Назарбаевых. Некоторым санкциям подвергнутся и бизнесмены, разбогатевшие в годы правления лидера нации. В стране заработал общественно-социальный фонд "Казакстан халкына", куда богачи должны жертвовать деньги для поддержки населения.

Как в разговоре с "МК" отметила политолог Толганай Умбеталиева, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ясно дал понять, что семья Назарбаевых лишится привилегий, которые стали основой успеха, принадлежавшим им компаний. "Представители Семьи "душили" любой бизнес, забирали его любыми способами. В стране практически все принадлежало Назарбаевым", - отметила она.

В субботу сразу два зятя бывшего президента покинули руководящие посты в крупных госкомпаниях нефтегазового сектора. Димаш Досанов ушел с поста гендиректора компании "КазТрансОйл", а Кайрат Шарипбаев - с должности председателя правления акционерного общества "Национальная компания QazaqGaz", сообщается на сайте холдинга "Самрук-Казына" без уточнения причин.

Впрочем, новость, которую многие восприняли как очередной шаг по вычеркиванию семьи Назарбаева из политической системы страны, эксперты оценили с меньшим воодушевлением. По словам политолога Ислама Кураева, мирные протестующие ожидали более радикальных шагов со стороны властей - снятия всех министров, акимов областей и так далее. На практике это оказалось невозможным, поскольку в стране не так много топ-менеджеров, способных возглавить те или иные ведомства. Условно, если своего поста лишится вице-министр, то его место просто займет начальник какого-нибудь департамента.

"По-прежнему члены семьи Назарбаева занимают важные позиции в государстве, - отметил Кураев. - В силовых структурах на должности первого заместителя Комитета национальной безопасности (КНБ) остается его племянник, высокое положение занимает муж его средней дочери бизнесмен Тимур Кулибаев, а Дарига Назарбаева - официально депутат мажилиса парламента. Было бы некорректным говорить, что два уволенных зятя сыграют какую-то важную роль, они не занимали ведущих позиций. Да, "Самрук-Казына" - это крупная национальная компания, но это не стратегический объект в казахстанской системе управления".

ФОТО: ИРИНА БОБРОВА
Еще одно важное новшество в стране - создание фонда "Казакстан халкына" (Народу Казахстана), который будет оказывать помощь населению по вопросам здравоохранения, образования, культуры, спорта, а также поддерживать людей, пострадавших при чрезвычайных ситуациях. Деньги в фонд должны отчислять международные благотворительные организации, местный оператор лотерейной деятельности, центр учета ставок, представители крупного бизнеса и "другие монополисты".

Руководить фондом назначили бывшего министра финансов Болата Жамишева, а в наблюдательный совет вошли представители общественных объединений, деятели сферы здравоохранения и образования. Как отметил Кураев, эти люди никогда не были замечены в коррупционных скандалах и вызывают доверие. "Главная цель фонда - собрать деньги с олигархов, которые за 30 лет очень хорошо обогатились, и направить их на восстановление городов и помощь людям. Ожидания от фонда положительные, посмотрим, как это будет реализовано", - отметил политолог.

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Тем не менее, остаются вопросы касательно прозрачности работы фонда. Сколько отчислений должно быть, с какой регулярностью, на что конкретно и в каком объеме эти деньги будут потом направляться. "Его задача скорее популистская - перераспределение сферы доходов, которые получают крупные компании, работающие в Казахстане. Но не совсем понятно, как он будет наполняться. Будет ли изменено налоговое законодательство, поскольку компании итак платят налоги. Каким образом будут распределяться средства, как будут создаваться рабочие места и так далее. Пока вопросов больше, чем ответов", - пояснил "МК" старший научный сотрудник центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Эксперты, опрошенные "МК", отмечают, что меры, анонсированные Токаевым, очень хорошо воспринимаются и получают широкое одобрение в обществе. Однако если кардинальных изменений так и не последует, то он может быстро растерять лояльно настроенную часть граждан. "Есть много вопросов, связанных с прошедшими мирными митингами, - отмечает Кураев. - У населения есть недоверие к статистике по пострадавшим и, в целом, к действиям со стороны силовиков. Как это все будет развиваться дальше, зависит от самого Токаева. Он обозначил ряд изменений и получил положительные отзывы жителей. Теперь главное, чтобы его слова не расходились с действиями".

Алена Казакова

Источник - mk.ru
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