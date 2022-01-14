|Участники беспорядков в Алма-Ате похитили из моргов 41 тело
17:53 16.01.2022
Начальник департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов рассказал, что участники массовых беспорядков совершали нападения на морги города.
"Они не оставляли убитых, раненых забирали с собой", - отметил Таймерденов.
"В эти дни было семь нападений на морги, в которых 41 тело погибших было похищено", - рассказал он.
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Кроме этого, добавил глава полиции Алма-Аты, участники беспорядков похитили 1347 единиц оружия. За эти дни погибли 149 гражданских лиц и 11 силовиков.
Заявление Таймерденова транслировало телевидение Казахстана.
Арсений Томин