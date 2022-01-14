Участники беспорядков в Алма-Ате похитили из моргов 41 тело

17:53 16.01.2022

Начальник департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов рассказал, что участники массовых беспорядков совершали нападения на морги города.



"Они не оставляли убитых, раненых забирали с собой", - отметил Таймерденов.



"В эти дни было семь нападений на морги, в которых 41 тело погибших было похищено", - рассказал он.



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Кроме этого, добавил глава полиции Алма-Аты, участники беспорядков похитили 1347 единиц оружия. За эти дни погибли 149 гражданских лиц и 11 силовиков.



Заявление Таймерденова транслировало телевидение Казахстана.



Арсений Томин