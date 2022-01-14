 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Генсек ОДКБ Зась назвал невозможным новое обострение в Казахстане. Ой, не зарекайся!
18:53 16.01.2022

Текст: Юрий Когалов

Нового всплеска беспорядков в Казахстане ждать не стоит. Такое мнение выразил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в интервью RT.
Последствия массовых беспорядков в Казахстане

Сожженные грузовые автомобили на улице в Алма-Ате. В Казахстане прошли массовые акции протестов, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ, которые потом переросли в беспорядки и погромы. 5 января правительство ушло в отставку, на территории страны введен режим ЧП, в Казахстан направлены миротворческие силы ОДКБ.Фото: Расул Назыров/ РИА Новости

"Ситуация стабилизирована. Буквально в последние дни там произошел перелом, и сейчас можно говорить, что по всей стране ситуация взята под контроль государственными органами и силовыми структурами", - отметил генсек, добавив, что пока рано говорить о нормализации обстановки, поскольку все еще действует режим ЧП, но страна постепенно возвращается к нормальной жизни.

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По мнению Зася, нового обострения не произойдет. "Я бы не стал говорить об опасности какого-то реванша либо нового всплеска. Я практически уверен, что это невозможно", - заявил он.

Как обратил внимание генсек ОДКБ, "появление миротворцев имело отрезвляющий эффект" на радикальные элементы и за время присутствия контингента в Казахстане не было зафиксировано ни одного столкновения с боевиками на объектах, взятых под охрану силами ОДКБ. Так что поставленная задача - оказать помощь братскому казахстанскому народу в обеспечении безопасности людей, в обеспечении стабильности страны - была выполнена.

Оценивая итоги операции, Зась подчеркнул, что не видит необходимости в перестройке деятельности организации. "Та система, те механизмы, которые мы создали в ОДКБ, сейчас реально сработали - и неплохо сработали", - отметил он.

Источник - rg.ru
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