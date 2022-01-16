Стержнем нового энергетического уклада станет атомная энергетика, - А.Каневский

00:04 17.01.2022

АНТОН КАНЕВСКИЙ | 16.01.2022



По поводу одного решения Еврокомиссии



Без малого год назад ФСК опубликовал статью "Почти идеальное решение энергетической проблемы", под которым мы видели атомную энергетику. Это по-настоящему чистая энергия, в штатном режиме абсолютно экологически безопасная, с нулевым уровнем вредного воздействия на окружающую среду и относительно недорогая.



Имеющиеся на Земле в достаточном количестве энергоносители (уран) и развитие реакторов на быстрых нейтронах (в России уже работают промышленные установки) открывают перспективу сделать атом неисчерпаемым источником энергии при существующем уровне развития технологий.



Однако у классических зеленых атомная энергетика вызывает еще большее отторжение, чем углеродная. Это отторжение подогревается банальной фобией, вызванной авариями в Чернобыле и Фукусиме, которые произошли на АЭС первого поколения, спроектированными и построенными в 1960-е – начале 1970-х годов. Ныне сооружаются АЭС поколения 3+, на подходе четвертое поколение, а это совершенно другой уровень безопасности и технического совершенства.



АЭС



Мы писали: "Очищенный от кликушества здравый смысл подсказывает почти идеальное решение стоящей перед человечеством энергетической проблемы. Быть бесперебойным источником энергии и служить целям сохранения климата планеты может только атомная энергетика. Если не везде, то во многих странах скепсис и страх перед мирным атомом будет снижаться, все больше правительств будут запускать новые проекты в этой отрасли".



И вот, как стало известно, Еврокомиссия утвердила классификацию чистых источников энергии, и в ближайшие полгода она с большой вероятностью вступит в силу. Туда попали и атом, и газ. Вот так, из самых "грязных" прямиком в "зеленые"!



Странам Евросоюза будет разрешено эксплуатировать существующие АЭС до тех пор, пока они обеспечивают захоронение токсичных отходов без ущерба для окружающей среды. А новые станции будут считаться чистыми источниками энергии, если их строительство одобрено до 2045 года.



Странам Евросоюза будет разрешено эксплуатировать существующие АЭС



Причиной столь резкого поворота стал энергетический кризис. Ведь дефицит энергоисточников и их дороговизна (а это неизлечимая болезнь "альтернативной энергетики", как и ее зависимость от погодных условий) значительно снижают конкурентоспособность стран, сделавших ставку на "альтернативное", и неизбежно ведут к снижению уровня жизни населения.



Уточняется, что принятое Еврокомиссией решение – это временная мера, мол, "пока возобновляемые источники энергии в достаточном количестве и промышленном масштабе недоступны", а стратегическая цель полного "энергетического перехода" на такие источники остается неизменной. Однако это именно тот случай, когда нет ничего более постоянного, чем временное. Проблема заключается в том, что в Европе альтернативные источники энергии достигли предела в своем развитии – ими уже заняты почти все доступные территории и даже прилегающие к континенту акватории, а их доля в энергетическом балансе создает критическую зависимость от непредсказуемого характера их работы.



От альтернативных источников энергии в Европе отказываться не намерены



Для России решение, принятое Еврокомиссией, открывает большие перспективы. В годы "опалы" атомной энергетики лишь Россия да, пожалуй, Китай, продолжали строить новые реакторы и развивать соответствующие технологии. Для двух других ключевых игроков на рынке атомной энергетики, французов и американского Вестингауза, двадцатилетний перерыв означал очень тяжелые последствия и привел к значительной потере компетенций. Возводимые ими сегодня в "тестовых" объемах (2-3 единицы) реакторы сталкиваются с постоянными переносами сроков ввода в эксплуатацию и удорожанием строительства вплоть до закрытия проектов.



А вот "Росатом" за последние десять лет возвел 9 блоков-миллионников в РФ и 8 за ее пределами плюс сегодня на разных стадиях осуществляются контракты на строительство 28 блоков в России, Белоруссии, Китае, Индии, Бангладеш, Египте, Турции, Венгрии, Финляндии, Иране. Недалеко до того, что страны Евросоюза выстроятся в очередь за российскими реакторами.



Причем "Росатом" располагает не только стационарными реакторами. Россия – единственная страна, владеющая технологией плавучих АЭС. Она является также безусловным лидером в разработке и эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах. Только на накопленных в мире запасах обедненного урана, без учета отработанного ядерного топлива, реакторы на быстрых нейтронах позволяют обеспечить текущий уровень мирового потребления энергии на 300 с лишним лет. Освоено производство так называемого МОЛ-топлива, из смеси урана и плутония, что в промышленных масштабах, кроме России, может делать только Франция.



В 2021 году "Росатом" завершил создание своего производства ядерного топлива "ТВС-Квадрат" для энергетических реакторов западного дизайна PWR. Становится возможным обеспечивать потребности зарубежных заказчиков в коммерческих объемах.



В 2020 году опытная партия топлива "ТВС-Квадрат" завершила цикл эксплуатации на энергоблоке 3 АЭС "Рингхальс" в Швеции и была направлена в местный научный центр Studsvik на послереакторные исследования, основная фаза которых завершилась осенью 2021 года. Исследования подтвердили заявленные характеристики российского топлива для реакторных установок PWR (и это в "недружественной" Швеции, где находится завод Вестингауз по производству тепловыделяющих сборок).



Начато строительство экспериментального реактора БРЕСТ-ОД-300, в котором будет отработан замкнутый цикл выработки нового топлива из отходов выработанного.



Наконец, "Росатом" разработал и внедрил уникальную технологию так называемого отжига реактора, позволяющую продлить сроки его эксплуатации более чем на 20 лет. Пока она используется только на российских реакторах типа ВВЭР, но при наличии спроса может быть доработана и для реакторов западных типов.



Все это, как говорится, темы на многие сотни миллиардов. По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, к 2030 году только в существующие АЭС нужно вложить 50 млрд евро. Еще 500 млрд. евро инвестиций потребуется до 2050 г. на реакторы нового поколения. И это только в Евросоюзе.



Судя по всему, именно атомная энергетика, а не разрекламированные "альтернативные источники", станет стержнем нового энергетического уклада.