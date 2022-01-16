 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 17.01.2022
01:53  Бесцветная революция. Битва за Казахстан только начинается, - А.Кобринский
01:51  Казахстану грозит африканский путь развития. Порядок в республике пока еще хрупок, - В.Панфилова
00:58  В Акорде о "народном" правительстве и не помышляли, - И.Галкина
00:41  Турция не сдаст Центральную Азию без боя, - К.Ольшанский
00:39  На своей земле. Почему север Казахстана называют казачьими землями и как там живут миллионы русских
00:37  Почему Байден решил поддержать Эрдогана? - С.Тарасов
00:36  В Китае запретили показывать по ТВ накрашенных мужчин

00:31  Король Нидерландов отказался от золотой кареты, символа колониализма
00:27  Москва станет первой столицей, которой Тегеран сообщит о своем ядерном статусе
00:25  Жители Казахстана рассказали "МК" правду о своих зарплатах и пенсиях
00:21  20 лет санкциям ООН против "Талибана": "Все прекрасно понимают, что талибы* террористы"
00:16  Алматинка Мария Чечина спасла раненых солдат во время массовых беспорядков
00:14  Аким Сагинтаев потерял доверие алма-атинцев
00:13  Предательство на высшем уровне: кто сдал Алма-Ату террористам
00:12  Как русские пережили погромы в Казахстане
00:11  Созданный в Казахстане Народный фонд возглавил сородич Токаева по племени жалаир и многолетний министр финансов Елбасы - Жамишев. Тыинки не пропадет...
00:04  Стержнем нового энергетического уклада станет атомная энергетика, - А.Каневский
Воскресенье, 16.01.2022
18:53  Генсек ОДКБ Зась назвал невозможным новое обострение в Казахстане. Ой, не зарекайся!
17:53  Участники беспорядков в Алма-Ате похитили из моргов 41 тело
17:45  Казахстан очистился от Назарбаевых, но не тех, - "МК"
15:21  Сильвио Берлускони рвется в кресло президента Италии
12:43  Племянник Казпреза Токаева - Избастин, сам уволился из госхолдинга "Байтерек"
12:38  Уволен аким Атырау Уразбаев, спрятавшийся от казвосставших "в отпуск на лечение"
12:03  Новый госсекретарь Казахстана связан с неонацистами?
11:47  Касым-Жомарт Блинкен или Касым-Жомарт Путин? КазНарод ждет разгрома назарбаевщины, - ВечБишкек
11:43  Генпрокуратура Казахстана сообщила о 225 погибших в ходе 1-го Безелбасинового восстания
10:01  Степной полк: почему России по-прежнему не обойтись без Байконура, - "Известия"
09:25  Индия в планах англосаксов и ее стратегические соглашения с Россией, - А.Игнатьев
01:09  Россиянки Валиева, Щербакова и Трусова с огромным преимуществом выиграли ЧЕ по фигуркам
00:51  Слякость. Песков прощает "неловкие" слова казахскому министру-русофобу
00:20  Сценарий погромов и беспорядков в Казахстане был четко прописан, – Гульмира Илеуова
00:12  Самаркандскому госуниверситету присвоено имя Шарафа Рашидова
00:10  Год с Байденом: США едут по изъезженной колее, - Сергей Кожемякин
Суббота, 15.01.2022
21:33  В Казахстане самый быстрый и дешевый интернет среди стран ЦентрАзии
21:23  Ущерб для экономики Казахстана из-за отключения интернета составил 189 миллионов долларов
21:09  Как блокируют связь в Казахстане: интернет по расписанию и отключения вручную
18:35  Задержанных в Казахстане 4-х кыргызстанских "террористов" освободили
17:58  Кризис в Казахстане - лишь одна из угроз, нависших над рынком урана
17:17  Анатомия алматинской трагедии. Ч. 1, - Аскар Кубайжанов
17:06  Как вернуть людям желание рожать и жить семьей
17:02  Россиянка Мария Ким - жертва жамбылских погромщиков. Кто ответит?
16:18  Узбекские моджахеды добились от Талибов освобождения своего командира - курбаши Алама Фарьябского
15:43  За провоцирование восстания ростом цен. Задержан вице-министр энергетики Казахстана Карагаев
13:51  На проспекте Назарбаева в Алма-Ате сняли все таблички с его названием
13:42  Двоих зятьев Назарбаева уволили с высоких постов - Досанова из "Казтрансойла" и Шарипбаева из "Казтрансгаза"
11:58  Американцы начали охоту за деньгами семьи Елбасы, - Александр Ситников
10:59  КабМин Киргизии создал Управление по делам гастарбайтеров - "Центр трудоустройства граждан за рубежом"
10:47  Исполнительным директором кыргызского золотого "Кумтора" стал казахстанец Курманов. Канадская смена
09:29  "Кто вас надоумил поднять бунт?" На фоне событий в Казахстане Туркменистан ужесточает контроль над гражданами, - Ф.Наджибулла
09:24  Мадумаров, Азимов и протокол от 2009 года: в чем кыргызские власти обвиняют бывшего секретаря Совбеза страны?
08:44  Битва за Кению: Египет бросает вызов Турции в Африке
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Стержнем нового энергетического уклада станет атомная энергетика, - А.Каневский
00:04 17.01.2022

АНТОН КАНЕВСКИЙ | 16.01.2022

По поводу одного решения Еврокомиссии

Без малого год назад ФСК опубликовал статью "Почти идеальное решение энергетической проблемы", под которым мы видели атомную энергетику. Это по-настоящему чистая энергия, в штатном режиме абсолютно экологически безопасная, с нулевым уровнем вредного воздействия на окружающую среду и относительно недорогая.

Имеющиеся на Земле в достаточном количестве энергоносители (уран) и развитие реакторов на быстрых нейтронах (в России уже работают промышленные установки) открывают перспективу сделать атом неисчерпаемым источником энергии при существующем уровне развития технологий.

Однако у классических зеленых атомная энергетика вызывает еще большее отторжение, чем углеродная. Это отторжение подогревается банальной фобией, вызванной авариями в Чернобыле и Фукусиме, которые произошли на АЭС первого поколения, спроектированными и построенными в 1960-е – начале 1970-х годов. Ныне сооружаются АЭС поколения 3+, на подходе четвертое поколение, а это совершенно другой уровень безопасности и технического совершенства.

АЭС

Мы писали: "Очищенный от кликушества здравый смысл подсказывает почти идеальное решение стоящей перед человечеством энергетической проблемы. Быть бесперебойным источником энергии и служить целям сохранения климата планеты может только атомная энергетика. Если не везде, то во многих странах скепсис и страх перед мирным атомом будет снижаться, все больше правительств будут запускать новые проекты в этой отрасли".

И вот, как стало известно, Еврокомиссия утвердила классификацию чистых источников энергии, и в ближайшие полгода она с большой вероятностью вступит в силу. Туда попали и атом, и газ. Вот так, из самых "грязных" прямиком в "зеленые"!

Странам Евросоюза будет разрешено эксплуатировать существующие АЭС до тех пор, пока они обеспечивают захоронение токсичных отходов без ущерба для окружающей среды. А новые станции будут считаться чистыми источниками энергии, если их строительство одобрено до 2045 года.

Странам Евросоюза будет разрешено эксплуатировать существующие АЭС

Причиной столь резкого поворота стал энергетический кризис. Ведь дефицит энергоисточников и их дороговизна (а это неизлечимая болезнь "альтернативной энергетики", как и ее зависимость от погодных условий) значительно снижают конкурентоспособность стран, сделавших ставку на "альтернативное", и неизбежно ведут к снижению уровня жизни населения.

Уточняется, что принятое Еврокомиссией решение – это временная мера, мол, "пока возобновляемые источники энергии в достаточном количестве и промышленном масштабе недоступны", а стратегическая цель полного "энергетического перехода" на такие источники остается неизменной. Однако это именно тот случай, когда нет ничего более постоянного, чем временное. Проблема заключается в том, что в Европе альтернативные источники энергии достигли предела в своем развитии – ими уже заняты почти все доступные территории и даже прилегающие к континенту акватории, а их доля в энергетическом балансе создает критическую зависимость от непредсказуемого характера их работы.

От альтернативных источников энергии в Европе отказываться не намерены

Для России решение, принятое Еврокомиссией, открывает большие перспективы. В годы "опалы" атомной энергетики лишь Россия да, пожалуй, Китай, продолжали строить новые реакторы и развивать соответствующие технологии. Для двух других ключевых игроков на рынке атомной энергетики, французов и американского Вестингауза, двадцатилетний перерыв означал очень тяжелые последствия и привел к значительной потере компетенций. Возводимые ими сегодня в "тестовых" объемах (2-3 единицы) реакторы сталкиваются с постоянными переносами сроков ввода в эксплуатацию и удорожанием строительства вплоть до закрытия проектов.

А вот "Росатом" за последние десять лет возвел 9 блоков-миллионников в РФ и 8 за ее пределами плюс сегодня на разных стадиях осуществляются контракты на строительство 28 блоков в России, Белоруссии, Китае, Индии, Бангладеш, Египте, Турции, Венгрии, Финляндии, Иране. Недалеко до того, что страны Евросоюза выстроятся в очередь за российскими реакторами.

Причем "Росатом" располагает не только стационарными реакторами. Россия – единственная страна, владеющая технологией плавучих АЭС. Она является также безусловным лидером в разработке и эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах. Только на накопленных в мире запасах обедненного урана, без учета отработанного ядерного топлива, реакторы на быстрых нейтронах позволяют обеспечить текущий уровень мирового потребления энергии на 300 с лишним лет. Освоено производство так называемого МОЛ-топлива, из смеси урана и плутония, что в промышленных масштабах, кроме России, может делать только Франция.

В 2021 году "Росатом" завершил создание своего производства ядерного топлива "ТВС-Квадрат" для энергетических реакторов западного дизайна PWR. Становится возможным обеспечивать потребности зарубежных заказчиков в коммерческих объемах.

В 2020 году опытная партия топлива "ТВС-Квадрат" завершила цикл эксплуатации на энергоблоке 3 АЭС "Рингхальс" в Швеции и была направлена в местный научный центр Studsvik на послереакторные исследования, основная фаза которых завершилась осенью 2021 года. Исследования подтвердили заявленные характеристики российского топлива для реакторных установок PWR (и это в "недружественной" Швеции, где находится завод Вестингауз по производству тепловыделяющих сборок).

Начато строительство экспериментального реактора БРЕСТ-ОД-300, в котором будет отработан замкнутый цикл выработки нового топлива из отходов выработанного.

Наконец, "Росатом" разработал и внедрил уникальную технологию так называемого отжига реактора, позволяющую продлить сроки его эксплуатации более чем на 20 лет. Пока она используется только на российских реакторах типа ВВЭР, но при наличии спроса может быть доработана и для реакторов западных типов.

Все это, как говорится, темы на многие сотни миллиардов. По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, к 2030 году только в существующие АЭС нужно вложить 50 млрд евро. Еще 500 млрд. евро инвестиций потребуется до 2050 г. на реакторы нового поколения. И это только в Евросоюзе.

Судя по всему, именно атомная энергетика, а не разрекламированные "альтернативные источники", станет стержнем нового энергетического уклада.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642367040
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: Казахстанцы ждут от нас конкретных результатов
- Состоялся разговор Премьер-Министра Казахстана А. Смаилова с Премьер-Министром Азербайджана А. Асадовым
- Кадровые перестановки
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2021 года №971
- О новом правительстве
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2021 года №981
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 января 2022 года №3
- Январские события и триумф многовекторности
- К характеру январских событий
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  