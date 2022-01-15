Как русские пережили погромы в Казахстане

00:12 17.01.2022

Георгий Подгорный



Основной натиск террористов в начале января приняла на себя Алма-Ата – крупнейший город Казахстана. Там бесчинствовали тысячи боевиков. Алма-Ата – это еще и экономическая столица страны. Традиционно здесь велика прослойка русских.



Мы – в 120 километрах от Алма-Аты. Казалось бы, вдали от трагедии, но здесь вместе со всей страной переживали нападения боевиков. И мало того – стали свидетелями, очевидцами черных дней в истории республики.



Село Шелек – одно из самых крупных в стране. Здесь в том числе живут и русские – есть небольшая казачья община. Владимир Шихотов – атаман Семиречья. Приехал проведать родню.



У Сергея Ивановича все по-простому. Он – потомственный коневод. В хозяйстве полагается на свои силы. Рассказывает, в селе с тревогой ждали прихода боевиков и готовы были дать отпор. В дни январских потрясений казаки создавали дружины вместе с другими жителями и патрулировали свои районы, помогали полиции.



"Невозможно принять тот вандализм, который мы видели, и последствия, с которыми столкнулся народ Казахстана", – отметил Владимир Шихотов, атаман Союза казаков Семиречья.







Отец Игорь – настоятель храма святого великомученика Димитрия Солунского. Здесь молятся о воцарении мира на своей земле. "Нас эта беда как-то обошла. Восприняли это как манипуляцию между бедными и богатыми, чтобы раздуть ненависть друг к другу", – говорит священник.



За тем, как осаждали Алма-Ату, семья Витовтовых наблюдала буквально из окна. Мимо дома Ирины шла толпа подготовленных боевиков. "У них были черные добротные куртки. В ушах у них были наушники. И они постоянно говорили либо по по телефону, либо по рации. Шли отдельно от толпы", – вспоминает Ирина.



Трагедия в Алма-Ате развивалась быстро. Когда власти начали давать отпор, в рядах боевиков воцарился хаос. Убегая из цента города, преступники пытались скрыться в жилых домах.



Русские вместе с казахами лишались бизнеса. Мародерам было все равно, кого грабить, боевикам – кого убивать. Порядка 60 человек ворвались в торговый центр. В павильоне Татьяны торговали обувью – она как раз приехала подсчитать убытки. В другом крыле – еще один разграбленный павильон. Владелица боится, что вовсе придется закрыть свой бизнес. С долгами не сможет рассчитаться.



Елизавета – одна из хозяек некогда одного из самых известных ресторанов в Алма-Ате. Ее заведение мародеры сначала обокрали – даже телевизоры сняли со стен – а потом устроили пожар. На восстановление уйдет минимум 2 месяца.



Открыты магазины и кафе, аптеки. Присутствие военных не ощущается. Даже перекрытия центральных улиц сняли. В то же время контртеррористическую операцию никто не отменял. Здесь по-прежнему введен комендантский час – с 23 до 7 часов утра. И каждый день сообщают о новых задержанных. Арестовывают в первую очередь причастных к убийствам и погромам.



Сейчас в Алма-Ате о бесчинствах боевиков напоминают следы от пожара на нескольких правительственных зданиях. Также уничтожена редакция телеканала "Мир".



Основной целью боевиков был захват акимата. В результате его изнутри выжгли. Практически ничего не удалось спасти. Через несколько дней после беспорядков здесь начали устранять последствия погрома. Пришли строители, альпинисты. Здание затянули сеткой, вывозят мусор.



В этом здании – десятки кабинетов на самых разных этажах, которые просто уничтожены полностью. Когда-то здесь были департаменты, ведомства, принимались решения, которые влияли на судьбы тысяч горожан. Сейчас проводят экспертизу, чтобы понять, можно ли восстановить акимат или его вовсе придется сносить и строить заново.



Теперь властям нужно провести реформы, помочь пострадавшим, установить виновных в произошедшей трагедии. У этих беспорядков не было национальности – горе общее. Боль народов, которые сложные моменты переживают вместе.