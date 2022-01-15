 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Предательство на высшем уровне: кто сдал Алма-Ату террористам
00:13 17.01.2022

Александр Лукьянов

В Казахстане спустя две недели после начала беспорядков выясняются леденящие душу подробности. Алма-Ата – крупнейший город Казахстана – стала эпицентром трагедии. И вот лишь несколько деталей, ставших известными сегодня. Городской Департамент полиции пережил 27 попыток захвата. Причем нападения совершали профессионально подготовленные люди, в совершенстве владеющие оружием и методами ведения боя. На брифинге глава алма-атинской полиции Канат Таймерденов добавил, что террористы захватили семь оружейных магазинов. И еще один важный момент – террористы не оставляли убитых, забирая тела с собой из-за боязни опознания. Кроме того, зафиксировано 7 нападений на морги, откуда похищены более сорока тел убитых.

Кровь глубоко въелась в траву и землю. Убрать ее с газона перед сгоревшей резиденции президента Казахстана в Алма-Ате коммунальным службам города пока не удается. О трагических событиях напоминают и остовы сгоревших автомобилей, и черный цвет еще недавно белого здания мэрии. Мы – первые журналисты, которым представители администрации показывают то, что здесь осталось.

Целью вооруженных людей был кабинет, который находится на шестом этаже акимата. Здесь стояло кресло главы города. Сев в него боевики, надеялись взять власть во всей стране. Пожар – результат не обычного протеста. Все это, как уже признали власти Казахстана, оказалось просто ширмой для другого сценария – о попытке государственного переворота силами террористов, погромщиков и мародеров.

Сегодня Ирина впервые решилась выйти на улицу. Во время боев пряталась дома. С балкона снимала эти кадры. 5 января. В Алта-Ате на опустевшую площадь, где было уже было снято оцепление нацгвардии, направляются большие группы молодых людей. В руках некоторых – щиты, и дубинки. Не понимая всей опасности, Ирина продолжала снимать все, что происходит на площади. Потом прогремели взрывы, началась стрельба.



Кто эти люди и откуда они появились? Мы спросили у нескольких жителей города. "То, что мы испытали, было ужасно. Мы 6 дней не выходили из дома с детьми.

Никогда бы казахи так не поступили. Были мирные протесты, и после выступления президента казахи спокойно разошлись домой. То, что было в Алма-Ате, – это был терроризм", – говорят люди.

Бывший советник первого президента Казахстана Ермухамет Ертысбаев не исключает, что для создания управляемого хауса были задействованы "спящие ячейки экстремистов".

На одном из видео, опубликованном полицией, задержанный рассказывает об иностранцах, которые участвовали в погромах: "Все поехали в Департамент внутренних дел. Пришло около 30 человек. Бородатые. В военной форме. Это не казахи. На казахском они не говорили, общаясь на своем. Говорили про шахидов".

Но в той же толпе были и те, кто пришел из любопытства или отправился грабить магазины ради наживы. Вот так после после учиненного разгрома выглядит одна из телестудий алматинского филиала телекомпании "Казахстан". Боевики требовали прямого эфира, но, не получив его, устроили здесь пожар.

"Это была вооруженная группа людей с пистолетами, с топорами. Безусловно, обычные сотрудники телеканала не могли им противостоять. После того как начался пожар, ни полиция, ни скорая помощь, ни пожарные не могли приехать, потому что здание было расположено возле площади. Пожар был потушен силами сотрудников телеканала", – вспоминает Жазира Ораскызы, журналист телеканала "Казахстан".

Руководитель филиала телеканала рассказывает, что утром 5 января у них экстренные выпуски с прямыми включениями велись с площади, но потом в целях безопасности журналисты перешли в здание. Но когда 6 января день был отключен интернет, погромщики добрались и сюда. Камеры наружного наблюдения сняли этот момент.

"Сейчас легко говорить об этом, но в те дни был страх, было ощущение как будто это страшный сон. Мы видели тела убитых и разрушенные здания. Несмотря на небезопасность, наши операторы работали день и ночь без устали и выезжали на съемки", – рассказывает Жазира Ораскызы.

Сопротивление агрессивно ведущем себя людям силовым блоком практически не оказывалось. В руках небольшой группы полицейских на площади было только травматическое оружие. Тем временем вооруженные отряды людей направились захватывать телецентры и корреспондентские пункты российских телекомпаний, другие напали на аэропорт, перед этим захватив арсенал оружия в здании регионального Комитета национальной безопасности. И это не было простой халатностью, считают в Казахстане.

"Я обладаю точной информацией, что за 40 минут до захвата аэропорта, а террористам был нужен аэропорт, чтобы не дать российским транспортникам приземлиться, была дана команда снять оцепление и охрану. Предательство на высшем уровне", – заявил Ермухамет Ертысбаев.

В дни кризиса на президента Токаева, строит предположение Ертысбаев, оказывалось сильное воздействие, чтобы глава покинул страну.

Среди организаторов беспорядков стояли те, считает следствие, кто и должен был их пресекать. По обвинению в госизмене 6 января был арестован Карим Масимов, теперь уже – экс-руководитель Комитета нацбезопасности. Политический тяжеловес и одна из самых влиятельных фигур в стране. Он дважды занимал пост премьер-министра, работал и главой администрации президента. Задержан и его заместитель. Генерал КНБ покончил жизнь самоубийством.

В ситуации заговора доверять своим спецслужбам Токаев не мог, делают выводы эксперты. За помощью глава Казахстана обращается в ОДКБ, иначе был бы захват столицы с массовым убийствами. По всей стране.

"Здесь речь не идет о каких-то разновидностях цветных революций. В отношении Казахстана выбран более изощренный и циничный способ – с использованием террористических групп для слома и разрушения целостности государства. Поэтому пришлось действовать соответственно", – отметил политик Ермухамет Ертысбаев.

Введение миротворческих сил ОДКБ сразу переломило ситуацию. Когда миротворцы зашли в Алма-Ату, то сразу взяли под охрану административные здания и Горводоканал. Террористы планировали отключить в городе воду и электричество, чтобы вызвать гуманитарную катастрофу.

"Операция показала слаженность действий, быстроту реагирования наших партнеров. Это вселило казахстанским силовикам уверенность и продемонстрировало всем внешним игрокам, что существуют меры союзнические, в том числе силовой ответ", – уверен Санат Кушкумбаев – заместитель директора казахского Института стратегических исследований при президенте Казахстана.

Источник - vesti.ru
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