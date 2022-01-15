Аким Сагинтаев потерял доверие алма-атинцев

00:14 17.01.2022

Бакытжан Сагинтаев потерял доверие алматинцев



Ботагоз АЛДОНГАРОВА



Блогер Дмитрий Куцель о том, что акимы должны оставаться на связи с горожанами всегда, особенно в кризисные моменты



