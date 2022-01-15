Алматинка Мария Чечина спасла раненых солдат во время массовых беспорядков

00:16 17.01.2022

Алматинка спасла нескольких солдат во время массовых беспорядков



Спасение солдата, беспорядки Алматы 2022 Фото: Facebook/Александр Цой



Алматинка Мария Чечина во время массовых беспорядков помогла нескольким солдатам, сообщает Zakon.kz.



Рассказал об этом известный алматинский блогер Александр Цой в Facebook.



Раненого солдата притащили ей в подъезд протестующие. А мальчишка со сломанным ребром, стиснув зубы, заклинал: "Только бы не отдали приказ стрелять на поражение!" Ни в какую не захотел зайти в дом, умыться и переждать.

Александр Цой



Парень утверждал, что может получить за это срок. Так и лежал в подъезде, пока за ним не пришли сослуживцы.



Куртки и каски, как они сказали, с них сорвали протестующие. А им всего по 19-20 лет. Дети! И они защищали нас, стоя перед разъяренной и неуправляемой толпой.

Александр Цой



Блогер написал, что Мария загрузила парня и еще двоих раненых солдат в машину и отвезла их в воинскую часть через горящий и мятежный город.



Константин Вноровский