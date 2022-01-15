Москва станет первой столицей, которой Тегеран сообщит о своем ядерном статусе

00:27 17.01.2022 Раиси едет к Путину не клянчить Су-35, есть вопросы поважнее



Александр Ситников



После того, как в результате некой "массированной" кибератаки были отключены семь веб-сайтов министерств кабмина Украины, а также веб-сайты правительства, казначейства, службы по чрезвычайным ситуациям и государственных служб, американцы предупредили Киев, чтобы там "готовились к худшему".



"Мы обеспокоены тем, что российское правительство готовится к вторжению на Украину, которое может привести к широкомасштабным нарушениям прав человека и военным преступлениям, если дипломатия не сможет достичь своих целей", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.



Впрочем, США в очередной раз дали понять, что воевать за "незалежную" не будут, хотя и грозятся ввести против Москвы "беспрецедентные санкции", если над Киевом взметнется бело-сине-красный флаг.



А вот в отношении Ирана американцы действуют куда жестче. 14 января, госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Тегеран о возможной войне, если ядерная сделка сорвется. "У нас, я думаю, осталось несколько недель, чтобы посмотреть, сможем ли мы вернуться к взаимному согласию", - мрачно сказал Блинкен в интервью американской общественной радиостанции NPR. - Иран все ближе и ближе подходит к тому моменту, когда сможет производить в очень, очень короткие сроки достаточное количество расщепляющего материала для ядерного оружия".



Глава Госдепа обвинил Иран в … достижении научных успехов. По его словам, самое опасное заключается даже не в наработке оружейного урана, а в том, что персы получили технологии, которые позволят им в любой момент создать атомную бомбу. Значит, как рассуждает Блинкен, "будет все труднее обратить вспять (иранскую ядерную программу), потому что они (персы) чему-то учатся, они делают что-то новое, в результате того, что уже преодолели свои ограничения в соответствии с соглашением (2015 года)".



Самые разные источники, в том числе и израильские, близкие к МОССАД, сообщили, что американская разведка неожиданно обнаружила в Иране недавно построенный в Натанзе новый подземный объект. Этот секретный бункер, мало того что имеет стены из бетона толщиной 2,5 метра, так еще и находится на глубине до 154 метров под вершинами горного хребта, причем, расположен недалеко от первоначального производства по обогащению урана.



В Вашингтоне убеждены, что режиму аятолл есть что скрывать, поэтому нельзя верить переговорному процессу. Дескать, мало ли что персы обещают, если они тайком делают такие вещи. Похоже, этот объект станет еще одним камнем преткновения на переговорах в Вене.



Блинкен прямо сказал, что стороны должны "вернуться в 2015 год", когда не было новых высокопроизводительных центрифуг и тайных объектов типа того, который построен в Натанзе, кстати, в главном ядерном центре Исламской Республики. Иначе, как угрожает глава Госдепа, последует другой вариант решения проблемы, к которому уже готовятся союзники.



Речь однозначно идет о войне между Вашингтоном и союзниками, с одной стороны, и Тегераном - с другой. Справедливости ради, европейские переговорщики находятся в замешательстве. В то самое время, когда Блинкен дал крайне пессимистическое интервью радиостанции NPR, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявил: "После Рождества атмосфера стала лучше. Перед Рождеством я был очень пессимистичен, но сегодня (14 января - авт.) я верю, что достижение соглашения возможно", причем даже в ближайшие недели.



Об этом он сказал после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС во французском Бресте. Но министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая после Борреля, вдруг встал на сторону Блинкена. Он считает, что переговоры продвигаются "слишком медленно, чтобы можно было достичь результата".



Кстати, с нашей стороны тоже слышится сдержанный оптимизм. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что переговоры "набрали ход" и шансы на достижение решения повысились.



На этом фоне глава ИРИ Ибрахим Раиси 19 января едет в Россию на встречу с Владимиром Путиным.



По мнению газеты Eurasian Times, Иран планирует купить истребители Су-35. Такие слухи, впрочем, ходили и раньше, но только после того, как Хаял Муаззин, вроде бы близкий к верхам журналист из Тегерана, написал в "Твиттере", что его страна нуждается в русских "фланкерах", и в это поверило даже международное экспертное сообщество.



Можно привести десятки, а то и сотни экспертных оценок, в которых авторитеты предполагают, что Москва продаст Тегерану оружия на $10 млрд. в отместку на антироссийскую американскую политику. Но, мол, все будет зависеть от переговоров по гарантиям безопасности. Если США согласятся не расширять НАТО на восток за счет постсоветского пространства, то и РФ продолжит оружейное эмбарго в отношении ИРИ.



После фактического провала российско-американского саммита в Женеве, состоявшегося в разных форматах с 9 по 13 января, как говорится, сам бог велел Москве по максимуму продать режиму аятолл русское оружие.



Между тем, известный иранский эксперт Мухаммад Келини, аналитик по международным отношениям и стратегическим проблемам, неожиданно заявил, что "в ходе предстоящей поездки (Раиси в Москву) не планируется подписывать новое соглашение о стратегическом партнерстве обеих сторон сроком на 20 лет, тогда как срок предыдущего истек".



Да, Путин и Раиси поговорят обо всем, но эксперт убежден, что для Тегерана основной темой обсуждения станет не оружие, а транспортный коридор через Армению с юга на север, который может стать частью нового Шелкового пути. Причем, как поясняет Келини, Иран хочет в этом геополитическом проекте играть первую скрипку. Дело в том, что Тегеран в последнее время якобы нарастил свое могущество.



Именно поэтому перед Раиси стоит задача скорректировать ту политику, которая была вначале между Персией и царской Россией, а потом и с Советским Союзом. Тут и впрямь политологам, есть над чем поломать свои головы. Если Иран и в самом деле не купит у России боевую авиацию и средства ПВО, то напрашивается только один вывод: персам наши Су-35 и С-400 просто не нужны.



С точки зрения известного расклада сил это выглядит несколько запутано, но все станет на место, когда Тегеран заявит о своем членстве в ядерном клубе. Зачем персам тратить такие огромные деньги, если они могут испепелить своими МБР с атомной начинкой не только Израиль. Кто знает, может Путин будет первым, кого Раиси "обрадует" тем, что и у него тоже есть чемоданчик с красной кнопкой.



Как пишет Келини, если что и нужно Ирану, так только транзитные возможности, главным образом через Россию в Европу. Типа, здесь никакие янки не достанут персидские грузы. Дело в том, что ВМС США, как бы там не петушился режим аятолл, могут устроить Ирану морскую блокаду, и не только в Персидском заливе. Но сам факт того, что Вашингтон не грозит Москве войной, даже если Путин захватит Украину (правда, непонятно, зачем Кремлю нужна вся территория 404), стопроцентно учитывается Тегераном.



Правда, в экспертной оценке Келини есть один едва заметный штрих. Он косвенно касается исторического аспекта. Похоже, в ИРИ часть населения (возможно, даже большая) относится к РФ недружелюбно и/или с опаской из-за прежних поражений в русско-персидских войнах, начиная с 1651 года, операцией "Согласие" в 1941 году и заканчивая афганской войной с "шурави", где Тегеран был однозначно на стороне моджахедов. Иначе, с чего бы эксперт призывает соотечественников де-факто отбросить прошлое и договариваться с новой Россией.



Но и с настоящим, по всей видимости, не так все просто, в том числе и потому, что Москва входит в число переговорщиков, которые фактически угрозами принуждают Тегеран к ядерной сделке, противоречащей национальным интересам Ирана. Хотелось, конечно, ошибаться, но думается, что после таких раскладов персы не купят у нас оружие. Впрочем, в наше запутанное время все возможно. Источник - СвободнаяПресса

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