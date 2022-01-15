На своей земле. Почему север Казахстана называют казачьими землями и как там живут миллионы русских

00:39 17.01.2022 Когда протесты в Казахстане переросли в массовые беспорядки, грабежи и вооруженные столкновения с полицией, президент страны Касым-Жомарт Токаев был вынужден обратиться к союзникам по ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) за помощью, которую прежде всего ассоциируют с российскими военными. Это решение дало повод националистически настроенной оппозиции говорить о начале русской оккупации Казахстана под видом миротворческой операции. И хотя в ОДКБ заявили об абсурдности таких заявлений, сам факт появления российских войск в соседней стране может негативно сказаться на положении русского населения Казахстана. В минувшем году отношения представителей титульной нации и русских уже подверглись испытаниям. Еще до скандала с "языковыми патрулями" обострение отношений вызвали слова депутата Госдумы Вячеслава Никонова о том, что северная часть страны, где русскоязычное население составляет большинство, была "подарком" казахам от СССР и России. Уже тогда западные СМИ начали писать о намерениях российских властей присоединить север Казахстана. "Лента.ру" разбиралась в непростой истории региона и людей, живущих на этой земле.



Заря ирреденты



Споры о том, насколько обоснованной (с исторической точки зрения) была передача северных областей Казахстана в состав Казахской ССР, а затем и независимого Казахстана, ведутся не один десяток лет. На рубеже веков даже обсуждался проект отторжения от этих территорий. Одним из горячих сторонников этой идеи был, как ни странно, писатель Эдуард Лимонов, решивший в какой-то момент перейти от слов к делу.



"Я - русский патриот", - эти слова Эдуарда Лимонова, лидера Национал-большевистской партии (НБП, признана экстремистской в РФ), попали на кадры задержания политика и его соратников в селе Банное на Алтае 7 апреля 2001 года. К тому моменту туда уже несколько недель стекались группы нацболов. По версии следствия, они планировали вооруженный мятеж - партия хотела сосредоточить там своих сторонников, подвезти оружие и атаковать территорию соседнего Казахстана. С этой же целью изучались тропы через границу, проводилась разведка сил правоохранительных структур Казахстана в пограничных с Россией областях.



После того как нацболы не смогли принять участие в думских выборах, партия действительно перешла к иной стратегии. Как вспоминает один из соратников Лимонова Сергей Аксенов, она хотела "буквально навязать себя обществу путем энергичных действий в сопредельных республиках со значительным русским населением, в том числе в Казахстане". Нацболы рассчитывали, что своими действиями они спровоцируют конфликт между этими странами и Россией. Один из партийных лозунгов тех времен - "Отберем у Нурсултана русский север Казахстана".



Ирония судьбы: дело лимоновцев вела та же следственная группа, что расследовала преступления чеченского террориста Салмана Радуева. Только Радуева обвиняли в попытках отторжения Чечни от России, а Лимонова и Аксенова - в попытке отторжения от Казахстана его северных областей с преимущественно русским населением.



В 2000-2001 годах Савенко и Аксенов, действуя на основании разработанной Савенко и принятой в феврале 2000 года делегатами 3-го съезда НБП программы, предприняли организационные меры к вооруженному вторжению на территорию Казахстана для совершения там действий террористического характера

Из обвинительного заключения по "Алтайскому делу"



Обвиняемые наличие таких планов отрицали. На суд даже прибыл из Латвии нацбол Владимир Абель, перу которого принадлежал опубликованный в партийной газете текст о необходимости присоединения к России Северного Казахстана. В суде он заявил, что текст художественный и прислан в газету на конкурс лучших описаний грядущей революции. В деле также фигурировала переписка Лимонова с Бобом Денаром, знаменитым наемником, организатором множества переворотов в Африке. В итоге выяснилось, что французский текст неправильно истолковали и никаких политических планов Лимонов с Денаром не обсуждал.



Доказать намерения поднять восстание прокуратура так и не смогла. Фигуранты дела получили сроки от двух до четырех лет за незаконное хранение оружия



Однако процесс с участием Лимонова был не единственным подобным делом, и даже не первым. Проект отторжения от Казахстана северных областей будоражил умы и по ту сторону границы.



19 ноября 1999 года сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Казахстана задержали 22 человека, в том числе 12 российских граждан, которые, согласно предъявленному им обвинению, "готовили захват местной администрации и восстание среди русского населения" с целью создания новой республики "Русская земля". Возглавлял их гражданин России Виктор Казимирчук по кличке Пугачев. На допросе он заявил, что действия его были продиктованы тем, что у него "душа неспокойна за русских Казахстана". Правоохранители утверждали, что у Казимирчука имеются связи со многими политическими деятелями России, однако конкретные фамилии в ходе процесса так и не прозвучали.



При аресте у фигурантов были обнаружены написанное от руки обращение к населению и некий боевой арсенал: граната, 270 патронов к автомату и 14 бутылок с зажигательной смесью, в народе получившей название "коктейль Молотова". При этом оружейный склад охранял пожилой мужчина с охотничьим ружьем. Интересно, что Казимирчук и его соратники попали в поле зрения ГКНБ после публикации в одной из российских газет текста "Исповедь русских террористов". Позже они обнаружили и самого Казимирчука, предлагавшего русским общественным организациям свои услуги в качестве "силового крыла" будущего государственного переворота.



В итоге Казимирчук отсидел семь лет, после чего вернулся в Россию. Он утверждает, что никаких переворотов не планировал, а пал жертвой заговора спецслужб. Подобную точку зрения высказывали и некоторые журналисты: арестовали Казимирчука перед визитом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в США, что могло дать ему некоторые переговорные козыри и убедить американскую сторону, что только его власть способна сохранить в регионе стабильность.



Несмотря на то что обе попытки силового отторжения Северного Казахстана были пресечены еще на стадии организации, эта тема периодически всплывает в СМИ. В частности, Лимонов до конца жизни говорил о необходимости присоединения Северного Казахстана к России и даже включил этот пункт в свое политическое завещание. Об этом заявляли и другие российские политики - например, депутаты Государственной Думы Владимир Жириновский и Вячеслав Никонов. Чтобы понять, насколько обоснованы эти притязания, нужно совершить экскурс в историю.



Казачья колонизация



Первые русские поселения на севере современного Казахстана связаны с историей казачества. В XVI веке донские казаки начали вытеснять племена ногайцев и мигрировали восточнее, основав несколько крепостей по берегам реки Яик (современный Урал). Первое письменное упоминание про яицких казаков встречается в летописи 1591 года, где говорится об их служении царю в походе на Северный Кавказ. С этой даты и отсчитывают историю войска. Позже оно пополнялось в основном беглыми крестьянами из центральных и уральских губерний. Казаки охраняли границу, занимались рыбным промыслом, земледелием.



Отношения с предками современных казахов у них были непростыми. Несмотря на то что между казаками и кочевниками Средней Азии велась активная торговля и часто заключались смешанные браки, контакты по большей части сводились к стычкам. Кочевники хотели прорваться на более удобные пастбища правого берега Урала и нарушить монополию казаков на рыбную ловлю, а те, в свою очередь, защищали свои земли, которые для них имели сакральный смысл. Казаки активно участвовали в походах Российской империи в Среднюю Азию, и к 1917 году Уральское казачье войско (учитывая и членов семей казаков) насчитывало 200 тысяч человек.



Казаки крайне негативно встретили революцию. Войско оказало ожесточенное сопротивление советской власти. Однако общий расклад на фронтах Гражданской войны и масштабная эпидемия тифа в рядах казаков предопределила их поражение. В конце концов остатки уральского казачества эвакуировались в Персию. Оставшихся ждала советская политика "расказачивания", которая на Урале проводилась гораздо жестче, чем на Дону. Казаков переселяли в отдаленные земли целыми станицами, оказывавших сопротивление - истребляли.



Земли Уральского войска изначально включили в состав РСФСР в качестве части Киргизской автономии, занимавшей северную часть Средней Азии, включая часть территории современных России, Казахстана и Узбекистана. Против такого решения активно выступали местные коммунисты. Они считали, что бывшая казачья территория экономически тяготеет к регионам Поволжья и Уральского хребта, а культурно - к России, поэтому и должна находиться под прямым управлением властей РСФСР.



Уральская губерния, не будучи административно связана с Киргизским краем и не тяготея к нему ни экономически, ни технически, по целому ряду причин не может быть в данное время оторвана от Москвы. Поэтому, исходя из целесообразности, необходимо признать Уральскую губернию в административном отношении подчиненной Москве

Резолюция Второй Уральской губпартконференции РКП(б)



После отказа из центра местные большевики просили отсоединить "русские части" от губернии и передать под прямое управление Москвы. Губернская партийная организация составила план раздела губернии на европейскую и азиатскую части с границей по реке Урал и просила предоставить местным русским автономию на месте небольшого участка по правому берегу, однако общесоюзные органы руководства этот план отклонили.



После того как Казахстан стал полноправной союзной республикой, местные органы власти неоднократно предлагали проекты русской автономии, однако понимания у центра не нашли



Такой же ситуация осталась и в независимом Казахстане. В 1991 году оставшиеся потомки казаков провели Казачий круг, приуроченный к четырехсотлетию уральского войска, и потребовали создания автономии. Однако Назарбаев счел их сепаратистами, а казачьи организации начали восприниматься как потенциальные экстремисты.



Заводы Рудного Алтая



Чуть позже, чем казаки пришли на запад современного Казахстана, русские поселенцы появились в расположенном на востоке Рудном Алтае (где и произошли обе сепаратистские истории конца 1990-х - начала 2000-х годов). В 1718 году была основана крепость Семипалатная (будущий город Семипалатинск), а в 1720 году заложен первый камень будущей столицы региона - город Усть-Каменогорск. Россия заканчивала Северную войну и была в процессе петровских преобразований, ей были нужны новые металлургические центры. Бурное развитие горнорудной промышленности стало важной вехой колонизации и освоения этого региона.



Поселения быстро росли за счет крестьян из центральных и малороссийских губерний, старообрядцев и каторжников, стремившихся оказаться подальше от надзора властей. Перед самой революцией началась масштабная программа переселения малоземельных крестьян в Сибирь, которая обеспечила Рудному Алтаю взрывной рост населения. При этом регион был практически полностью русским - в 1854 году власти империи запретили казахам селиться на территории Семипалатинской губернии.



Однако после революции большевики приняли решение включить эту территорию сначала в состав казахской автономии, а потом и союзной республики Казахстан. Логика была и политической, и экономической: региону нужны были индустриальные рабочие, составлявшие основу большевистской партии. Они же должны были дать основу индустриализации всего советского Казахстана. Как и на территории бывшего Уральского казачьего войска, местные большевики требовали если не перехода региона в состав СССР, то хотя бы создания автономии. Как и в предыдущем случае, центр их просьбы не поддержал.



Еще больше ситуация осложнилась после войны. Семипалатинская область, образованная на территории Рудного Алтая, стала местом, куда депортировали народы Северного Кавказа.



У местных и спецпереселенцев возникали многочисленные конфликты, результатом которых стал настоящий погром в 1951 году, причем поводом к нему стала мелкая бытовая ссора



Беспорядки продолжались более трех дней, для их подавления пришлось привлекать военных. По итогам более 50 местных жителей получили длительные тюремные сроки.



В 1989 году Восточно-Казахстанским областным Советом народных депутатов был поднят вопрос об образовании в регионе национально-культурной автономии, но положительного решения по нему так и не приняли, при том что большинство местных казахов были русскоязычными.



51% составляла доля русских на момент распада СССР в Восточно-Казахстанской области



Проекты создания автономии Рудный Алтай уже в независимом Казахстане остались нереализованными. Границы областей перекроили, многие города получили казахские названия вместо исторических русских.



Южная Сибирь



Первые города Южной Сибири были основаны в XVIII веке. Когда-то чуть севернее пролегала линия обороны от степных кочевников, а позже набравшая силу Российская империя начала колонизацию степи. Как и на Урале, отношения между поселенцами и кочевавшими в степях казахами были непростыми. Переселенцы по сути выдавливали казахов южнее, так как распахивали их пастбища. Несмотря на активную торговлю, случались и стычки.



Уже после включения всей Средней Азии в состав Российской империи, власти начали переселять в степи Южной Сибири малоземельных крестьян из центральных и малороссийских губерний. Особенно масштабная переселенческая программа развернулась в годы столыпинских реформ: крестьяне двигались все дальше на юг, заселяя бывшие киргизские пастбища.



После революции земли Южной Сибири также оказались включены в состав сначала казахской автономии, а потом и советской республики. Логика решения была такова: Казахская ССР должна располагаться на землях, где до прихода Российской империи кочевали казахи. Советская власть решила, что северные регионы Казахстана, уже достаточно урбанизированные, станут основой промышленной мощи республики. В регион переселяли ссыльных кулаков, депортированных немцев Поволжья. Казахов централизованно и зачастую насильно переселяли в города. Власти проложили сотни километров железных дорог и построили десятки промышленных предприятий, в основном силами кулаков-спецпереселенцев.



После войны именно на землях Южной Сибири разворачивалось целинное движение.



Власти СССР даже планировали со временем выделить Целинный край, почти полностью совпадающий с севером Казахской ССР, в отдельный регион, а потом дать ему автономию или даже присоединить к РСФСР



Автономию в 1979 году хотели создать и для выселенных сюда немцев Поволжья, но оба этих проекта зарубили республиканские элиты советского Казахстана.



На семи реках



Впрочем, русская колонизация коснулась не только севера, но и юга страны. Казачьи форпосты создавались в районе озера Балхаш, в регионе, который тогда назывался Семиречьем. В 1854 году русские заложили военное укрепление, позже ставшее городом Верным (современная Алма-Ата). Как и с другими регионами Средней Азии, район Семиречья власти в принудительном порядке заселяли казаками и крестьянами из малоземельных губерний. В 1867 году семиреченские казаки стали отдельным войском.



32 тысячи человек насчитывало Семиреченское казачье войско к концу XIX века



Колонизация края активно продолжалась и в начале XX века. Но после революции Семиреченское казачье войско не приняло советскую власть.



Казаки стремились упрочить свою социальную базу, записывая в казачье сословие (со всеми соответствующими привилегиями) местных крестьян-переселенцев. Большевики же успешно сыграли на земельных конфликтах крестьян, казаков и казахского населения. Крестьяне поддержали советскую власть, и Семиреченское войско было разгромлено, а выжившие казаки покинули Россию. Впрочем, вскоре взялись за оружие уже крестьяне - на регион распространили политику продразверстки. Восстания жестоко подавили. Русского населения в Семиречье практически не осталось. Почти все местные топонимы перевели на казахский язык.



Однако русские жители вернулись уже в советское время. В казачий форпост Акмолинск, крупнейший город юга республики (позже Целиноград, потом Акмола, Астана, ныне Нур-Султан), массово переезжали специалисты из РСФСР и других республик Советского Союза. В регионе до сих пор существуют казачьи организации, однако реальной политической борьбы за статус русского языка или сохранение наследия казаков-переселенцев они практически не ведут.



Ветер перемен



За последние сто лет национальный состав колонизированных русскими поселенцами регионов Казахстана сильно изменился. В первую очередь это связано с последствиями Гражданской войны. Многие казаки погибли на фронтах, подверглись расказачиванию и были переселены на другие территории. Советская власть активно переселяла в города казахов, во времена Российской империи ведших преимущественно кочевой образ жизни, создавая промышленность советского Казахстана. Продолжился этот процесс и в независимом Казахстане.



По данным переписи 1989 года, русские составляли 37,42 процента населения Казахстана, преобладая на севере страны (в Южной Сибири), северо-востоке (регион Рудного Алтая) и в столице. Однако русское население республики сокращается.



18,42% населения Казахстана, по данным на 2021 год, составляют русские



В абсолютных значениях число русских снизилось с 6 227 549 человек в 1989 году до 3 478 287 человек в 2021 году. Большинство русских проживает в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях. В Северо-Казахстанской области русские составляют почти половину населения (49,22 процента).



Меняется и национальный состав крупнейших городов страны. В 1989 году в Алма-Ате русские составляли 57,41 процента населения, а казахи - 23,8 процента, то сейчас ситуация прямо противоположная. По последним данным (на 2019 год), в Алма-Ате живет 60,32 процента казахов и 25,24 процента русских. Схожая ситуация в Нур-Султане: в 1989 году - 54,1 русских и 17,71 процента казахов, а в 2019 году - 79,01 процента казахов и 12,85 процента русских.



Падение численности русского населения (как в процентном, так и в абсолютном значении) связано с целым комплексом причин. Во-первых, несмотря на отсутствие национальных конфликтов между русскими и титульной нацией (хотя отчеты правозащитников указывали на то, что основной причиной отъезда была именно дискриминация или связанные с ней страхи), которые сопровождали распад СССР во многих странах Средней Азии, значительная часть русского населения Казахстана предпочла переехать в Россию.



В 1990-е годы Казахстан покинули 1,2 миллиона русских, что составляло 14 процентов населения. Дело в том, что это были уже не потомки казаков и колонистов, веками живших на этих землях, а специалисты или их дети, направленные в Казахстан советским правительством. Они не были настолько сильно связаны с этой землей и предпочли воссоединиться с родственниками, проживавшими в России.



Во-вторых, более урбанизированный и промышленно развитый север Казахстана легче переживал распад единого экономического пространства и переход к рыночной экономике. Туда стремились переехать многие казахи с юга в поисках работы и лучшей жизни. Кроме того, правительство независимого Казахстана начало программу масштабной репатриации так называемых оралманов - то есть казахов, проживающих за пределами Казахстана. Их тоже размещали в основном на севере страны.



Еще одним фактором стала рождаемость. В казахских семьях она традиционно выше. Оставшиеся в Казахстане русские семьи в среднем имеют меньше детей. Средний возраст русского населения также значительно выше, чем средний возраст населения казахского. Вдобавок к этому русская община так и не смогла стать значительным политическим фактором жизни Казахстана, постепенно утрачивая (ввиду падения численности) свое экономическое и культурное влияние.



Казалось бы, время и демография полностью на стороне титульной нации. Казахским националистам, в общем-то, не о чем беспокоиться, русская община стареет и уезжает - нужно просто подождать. Однако летний скандал с "языковыми патрулями" показал, что ждать они не хотят, что спровоцировало пусть пока незначительное, но обострение отношений с Россией, которое может стать более серьезным в случае дальнейшей активизации националистических организаций.



Сейчас, на фоне самых крупных в истории страны протестов, Казахстан проходит тест на состоятельность своей государственности. И появление российских военных в этот непростой для страны период наверняка повлияет на отношение граждан к России. Оппозиционно настроенная часть населения воспринимает миротворческую миссию в первую очередь как помощь властям в подавлении протестов, а не стремление России обеспечить стабильности у своих границ. Очередным испытанием эти события обернутся и для русской диаспоры страны - протест активно поддержали националисты, у которых теперь появился хороший повод говорить о русской оккупации и пятой колонне.



Дмитрий Плотников Источник - Lenta.ru

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