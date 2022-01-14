В Акорде о "народном" правительстве и не помышляли, - И.Галкина

00:58 17.01.2022 14.01.2022 Ирина ГАЛКИНА



Кабинет министров собран по привычной инструкции, без креатива

Произошло то, что произошло: ожидания, что президент Токаев, проявивший определенную жесткость во время январских событий, а это определенно политическое мужество и зрелость, с первых дней после январских событий начнет принимать нестандартные решения, не оправдались.



11 января он представил новое правительство, и, о чудо в кавычках, там не появилось сколь-нибудь новых лиц. На арене – все те же. Так со временем увидим в качестве новых назначенцев и отставного премьера Мамина, и главного реформатора Елбасы Келимбетова. А там и до арестованных лиц вроде Масимова рукой подать…



И, кстати, историческое во многих смыслах выступление главы государства в мажилисе парламента может снова оказаться проформой – чиновники старой гвардии вряд ли способны на новые свершения.



Все будет по-новому…



С момента отставки правительства и до собственно назначения прошло совсем мало времени. Но его было достаточно для того, чтобы найти в рукаве новые козыри. Понятно, что президент Токаев не столь искушен в политических играх, как его предшественник, а потому ему следовало бы опасаться пойти по натоптанной дорожке. А оказалось, что он совсем неискушен, поскольку его новый кабинет министров – это не что иное, как та же самая колода, которую так любили тасовать прежде. Причем, есть большие сомнения, что карт-бланш давал сам президент.



Премьер-министром стал 49-летний Алихан Смаилов. Классический "продукт Назарбаева": в конце 1990-х в Администрации президента он работал и главным экспертом, и государственным инспектором, и почти 3 года отсиживался на должности помощника Нурсултана Назарбаева относительно недавно, до 2018 года, занимаясь в основном аналитической работой.



5 лет возглавлял статведомство, потом пошел на понижение – ему доверили лишь статкомитет в министерстве экономики, 5 месяцев работал министром финансов, потом, правда, в этой же должности стал уже и первым вице-премьером, совмещая две должности. И вот уже почти 3 года составляет его стаж работы в правительстве.



Обычный клерк, его интервью прессе были чрезвычайно редки и бесцветны. И вот теперь ему предоставляется шанс выводить страну из того кризиса, куда она провалилась в результате бесцельного и безответственного управления. Справится ли? Хватит ли ему харизмы? Знает ли, как действовать?



…Но все останется по-старому



Первое и главное потрясение от новых кадровых перестановок в высшем исполнительном органе страны – министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев и министр обороны Мурат Бектанов, напрямую ответственные за ситуацию в стране и безопасность граждан, спокойно перекочевали в новый состав правительства. Неужели не было предательства и преступных приказов? Для любого настоящего полицейского или военного личная честь – превыше всего. Почему они добровольно не подали в отставку? Или, может быть, эти генералы доказали свою личную преданность президенту страны и благодаря именно их усилиям не произошло самое страшное – падение власти?



Министр юстиции Канат Мусин – единственный назначенец, который раньше никогда не работал в правительстве, но при этом он имеет весьма впечатляющий послужной список. Выпускник юридического факультета звезд с неба не хватал, ему были уготованы лишь в лучшем случае вторые позиции в органах прокуратуры – он был заместителем прокурора в Жамбылской и Северо-Казахстанской областей, потом, правда, был руководителем департамента юстиции г. Астаны и некоторое время являлся депутатом мажилиса парламента. Недолго был судьей Верховного суда. И вот он, звездный час человека, о котором нет даже персональной справки в Википедии.



Вице-премьеры Роман Скляр и Ералы Тугжанов остались при своих должностях. Единственное, второй уступил первому звание "первого". То есть, первый повышен, второй – слегка понижен, хотя, как известно, от перестановки слагаемых сумма не меняется. Но, видимо, новый премьер посчитал, что их ресурс еще не выработан: на высшей орбите они вращаются всего ничего – менее 2,5 лет и 2 лет соответственно. Но все-таки самый главный вопрос: способны ли они выполнять новые задачи, стоящие перед правительством, ведь президентский (уже не считая народного) запрос на изменения есть.



Компанию им в ранге вице-премьера составит давно известный всем Бахыт Султанов (одновременно – министр торговли интеграции Казахстана) – тот самый, которого критиковал Назарбаев в 2015 году, упрекнув его в том, что он, как казначей, не следит за каждой копейкой. После этого Султанов еще 3 года возглавлял минфин, одновременно являясь вице-премьером, затем успел побывать в роли градоначальника столицы и теперь вот снова стал заместителем премьера.



В правительстве образца 11 января 2022 года всего 7 новых министров. Девяти министрам удалось удержаться.



На своих постах остались министр сельского хозяйства, министр образования и науки, министр труда и социальной защиты.



Министром здравоохранения назначена Ажар Гиният, министром национальной экономики – Алибек Куантыров, министром индустрии и инфраструктурного развития – Каирбек Ускенбаев. Все трое поднялись из вице-министров.



В отдельном ряду стоит назначение министром информации и общественного развития Аскара Умарова. СМИ изобилуют цитатами и описанием выходок этого человека, которого причисляют к националистам и русофобам. И вот уже на следующий день после своего назначения он призвал не демонизировать свой образ. Между тем профессиональное сообщество журналистов страны вообще не понимает, зачем нужно такое министерство, которое в основном занято тем, что ограничивает права и свободы прессы и общества.



В отставке сейчас: Марат Бекетаев, бывший министр юстиции; Магзум Мирзагалиев, бывший министр энергетики, Анар Жаилганова, возглавлявшая Агентство по делам государственной службы.



Другие коллеги по правительству, получившие "вольную", тут же были пристроены. Например, министр информации и общественного развития Аида Балаева мягко приземлилась в кресло заместителя руководителя администрации президента. АП вообще является классическим инкубатором для будущих перестановок. Так что отсидится "государственная казахстанская деятельница" (цитата из Википедии, между прочим), и начнет бороздить новые идеологические просторы.



P.S. У народа, который в начале января трагически пережил надругательство не только над его чаяниями, но и над государственностью в самом высоком смысле этого слова, в очередной раз, привычно до банальности, была надежда, что во власть придут новые управленцы. Увы, "народное" правительство не случилось. Оптимизма убавилось, доверия мало. Неужели вот это все мы заслужили? Источник - zonakz.net

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