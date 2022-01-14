 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 17.01.2022
01:53  Бесцветная революция. Битва за Казахстан только начинается, - А.Кобринский
01:51  Казахстану грозит африканский путь развития. Порядок в республике пока еще хрупок, - В.Панфилова
00:58  В Акорде о "народном" правительстве и не помышляли, - И.Галкина
00:41  Турция не сдаст Центральную Азию без боя, - К.Ольшанский
00:39  На своей земле. Почему север Казахстана называют казачьими землями и как там живут миллионы русских
00:37  Почему Байден решил поддержать Эрдогана? - С.Тарасов
00:36  В Китае запретили показывать по ТВ накрашенных мужчин

00:31  Король Нидерландов отказался от золотой кареты, символа колониализма
00:27  Москва станет первой столицей, которой Тегеран сообщит о своем ядерном статусе
00:25  Жители Казахстана рассказали "МК" правду о своих зарплатах и пенсиях
00:21  20 лет санкциям ООН против "Талибана": "Все прекрасно понимают, что талибы* террористы"
00:16  Алматинка Мария Чечина спасла раненых солдат во время массовых беспорядков
00:14  Аким Сагинтаев потерял доверие алма-атинцев
00:13  Предательство на высшем уровне: кто сдал Алма-Ату террористам
00:12  Как русские пережили погромы в Казахстане
00:11  Созданный в Казахстане Народный фонд возглавил сородич Токаева по племени жалаир и многолетний министр финансов Елбасы - Жамишев. Тыинки не пропадет...
00:04  Стержнем нового энергетического уклада станет атомная энергетика, - А.Каневский
Воскресенье, 16.01.2022
18:53  Генсек ОДКБ Зась назвал невозможным новое обострение в Казахстане. Ой, не зарекайся!
17:53  Участники беспорядков в Алма-Ате похитили из моргов 41 тело
17:45  Казахстан очистился от Назарбаевых, но не тех, - "МК"
15:21  Сильвио Берлускони рвется в кресло президента Италии
12:43  Племянник Казпреза Токаева - Избастин, сам уволился из госхолдинга "Байтерек"
12:38  Уволен аким Атырау Уразбаев, спрятавшийся от казвосставших "в отпуск на лечение"
12:03  Новый госсекретарь Казахстана связан с неонацистами?
11:47  Касым-Жомарт Блинкен или Касым-Жомарт Путин? КазНарод ждет разгрома назарбаевщины, - ВечБишкек
11:43  Генпрокуратура Казахстана сообщила о 225 погибших в ходе 1-го Безелбасинового восстания
10:01  Степной полк: почему России по-прежнему не обойтись без Байконура, - "Известия"
09:25  Индия в планах англосаксов и ее стратегические соглашения с Россией, - А.Игнатьев
01:09  Россиянки Валиева, Щербакова и Трусова с огромным преимуществом выиграли ЧЕ по фигуркам
00:51  Слякость. Песков прощает "неловкие" слова казахскому министру-русофобу
00:20  Сценарий погромов и беспорядков в Казахстане был четко прописан, – Гульмира Илеуова
00:12  Самаркандскому госуниверситету присвоено имя Шарафа Рашидова
00:10  Год с Байденом: США едут по изъезженной колее, - Сергей Кожемякин
Суббота, 15.01.2022
21:33  В Казахстане самый быстрый и дешевый интернет среди стран ЦентрАзии
21:23  Ущерб для экономики Казахстана из-за отключения интернета составил 189 миллионов долларов
21:09  Как блокируют связь в Казахстане: интернет по расписанию и отключения вручную
18:35  Задержанных в Казахстане 4-х кыргызстанских "террористов" освободили
17:58  Кризис в Казахстане - лишь одна из угроз, нависших над рынком урана
17:17  Анатомия алматинской трагедии. Ч. 1, - Аскар Кубайжанов
17:06  Как вернуть людям желание рожать и жить семьей
17:02  Россиянка Мария Ким - жертва жамбылских погромщиков. Кто ответит?
16:18  Узбекские моджахеды добились от Талибов освобождения своего командира - курбаши Алама Фарьябского
15:43  За провоцирование восстания ростом цен. Задержан вице-министр энергетики Казахстана Карагаев
13:51  На проспекте Назарбаева в Алма-Ате сняли все таблички с его названием
13:42  Двоих зятьев Назарбаева уволили с высоких постов - Досанова из "Казтрансойла" и Шарипбаева из "Казтрансгаза"
11:58  Американцы начали охоту за деньгами семьи Елбасы, - Александр Ситников
10:59  КабМин Киргизии создал Управление по делам гастарбайтеров - "Центр трудоустройства граждан за рубежом"
10:47  Исполнительным директором кыргызского золотого "Кумтора" стал казахстанец Курманов. Канадская смена
09:29  "Кто вас надоумил поднять бунт?" На фоне событий в Казахстане Туркменистан ужесточает контроль над гражданами, - Ф.Наджибулла
09:24  Мадумаров, Азимов и протокол от 2009 года: в чем кыргызские власти обвиняют бывшего секретаря Совбеза страны?
08:44  Битва за Кению: Египет бросает вызов Турции в Африке
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В Акорде о "народном" правительстве и не помышляли, - И.Галкина
00:58 17.01.2022

14.01.2022 Ирина ГАЛКИНА

Кабинет министров собран по привычной инструкции, без креатива
Произошло то, что произошло: ожидания, что президент Токаев, проявивший определенную жесткость во время январских событий, а это определенно политическое мужество и зрелость, с первых дней после январских событий начнет принимать нестандартные решения, не оправдались.

11 января он представил новое правительство, и, о чудо в кавычках, там не появилось сколь-нибудь новых лиц. На арене – все те же. Так со временем увидим в качестве новых назначенцев и отставного премьера Мамина, и главного реформатора Елбасы Келимбетова. А там и до арестованных лиц вроде Масимова рукой подать…

И, кстати, историческое во многих смыслах выступление главы государства в мажилисе парламента может снова оказаться проформой – чиновники старой гвардии вряд ли способны на новые свершения.

Все будет по-новому…

С момента отставки правительства и до собственно назначения прошло совсем мало времени. Но его было достаточно для того, чтобы найти в рукаве новые козыри. Понятно, что президент Токаев не столь искушен в политических играх, как его предшественник, а потому ему следовало бы опасаться пойти по натоптанной дорожке. А оказалось, что он совсем неискушен, поскольку его новый кабинет министров – это не что иное, как та же самая колода, которую так любили тасовать прежде. Причем, есть большие сомнения, что карт-бланш давал сам президент.

Премьер-министром стал 49-летний Алихан Смаилов. Классический "продукт Назарбаева": в конце 1990-х в Администрации президента он работал и главным экспертом, и государственным инспектором, и почти 3 года отсиживался на должности помощника Нурсултана Назарбаева относительно недавно, до 2018 года, занимаясь в основном аналитической работой.

5 лет возглавлял статведомство, потом пошел на понижение – ему доверили лишь статкомитет в министерстве экономики, 5 месяцев работал министром финансов, потом, правда, в этой же должности стал уже и первым вице-премьером, совмещая две должности. И вот уже почти 3 года составляет его стаж работы в правительстве.

Обычный клерк, его интервью прессе были чрезвычайно редки и бесцветны. И вот теперь ему предоставляется шанс выводить страну из того кризиса, куда она провалилась в результате бесцельного и безответственного управления. Справится ли? Хватит ли ему харизмы? Знает ли, как действовать?

…Но все останется по-старому

Первое и главное потрясение от новых кадровых перестановок в высшем исполнительном органе страны – министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев и министр обороны Мурат Бектанов, напрямую ответственные за ситуацию в стране и безопасность граждан, спокойно перекочевали в новый состав правительства. Неужели не было предательства и преступных приказов? Для любого настоящего полицейского или военного личная честь – превыше всего. Почему они добровольно не подали в отставку? Или, может быть, эти генералы доказали свою личную преданность президенту страны и благодаря именно их усилиям не произошло самое страшное – падение власти?

Министр юстиции Канат Мусин – единственный назначенец, который раньше никогда не работал в правительстве, но при этом он имеет весьма впечатляющий послужной список. Выпускник юридического факультета звезд с неба не хватал, ему были уготованы лишь в лучшем случае вторые позиции в органах прокуратуры – он был заместителем прокурора в Жамбылской и Северо-Казахстанской областей, потом, правда, был руководителем департамента юстиции г. Астаны и некоторое время являлся депутатом мажилиса парламента. Недолго был судьей Верховного суда. И вот он, звездный час человека, о котором нет даже персональной справки в Википедии.

Вице-премьеры Роман Скляр и Ералы Тугжанов остались при своих должностях. Единственное, второй уступил первому звание "первого". То есть, первый повышен, второй – слегка понижен, хотя, как известно, от перестановки слагаемых сумма не меняется. Но, видимо, новый премьер посчитал, что их ресурс еще не выработан: на высшей орбите они вращаются всего ничего – менее 2,5 лет и 2 лет соответственно. Но все-таки самый главный вопрос: способны ли они выполнять новые задачи, стоящие перед правительством, ведь президентский (уже не считая народного) запрос на изменения есть.

Компанию им в ранге вице-премьера составит давно известный всем Бахыт Султанов (одновременно – министр торговли интеграции Казахстана) – тот самый, которого критиковал Назарбаев в 2015 году, упрекнув его в том, что он, как казначей, не следит за каждой копейкой. После этого Султанов еще 3 года возглавлял минфин, одновременно являясь вице-премьером, затем успел побывать в роли градоначальника столицы и теперь вот снова стал заместителем премьера.

В правительстве образца 11 января 2022 года всего 7 новых министров. Девяти министрам удалось удержаться.

На своих постах остались министр сельского хозяйства, министр образования и науки, министр труда и социальной защиты.

Министром здравоохранения назначена Ажар Гиният, министром национальной экономики – Алибек Куантыров, министром индустрии и инфраструктурного развития – Каирбек Ускенбаев. Все трое поднялись из вице-министров.

В отдельном ряду стоит назначение министром информации и общественного развития Аскара Умарова. СМИ изобилуют цитатами и описанием выходок этого человека, которого причисляют к националистам и русофобам. И вот уже на следующий день после своего назначения он призвал не демонизировать свой образ. Между тем профессиональное сообщество журналистов страны вообще не понимает, зачем нужно такое министерство, которое в основном занято тем, что ограничивает права и свободы прессы и общества.

В отставке сейчас: Марат Бекетаев, бывший министр юстиции; Магзум Мирзагалиев, бывший министр энергетики, Анар Жаилганова, возглавлявшая Агентство по делам государственной службы.

Другие коллеги по правительству, получившие "вольную", тут же были пристроены. Например, министр информации и общественного развития Аида Балаева мягко приземлилась в кресло заместителя руководителя администрации президента. АП вообще является классическим инкубатором для будущих перестановок. Так что отсидится "государственная казахстанская деятельница" (цитата из Википедии, между прочим), и начнет бороздить новые идеологические просторы.

P.S. У народа, который в начале января трагически пережил надругательство не только над его чаяниями, но и над государственностью в самом высоком смысле этого слова, в очередной раз, привычно до банальности, была надежда, что во власть придут новые управленцы. Увы, "народное" правительство не случилось. Оптимизма убавилось, доверия мало. Неужели вот это все мы заслужили?

Источник - zonakz.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642370280
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: Казахстанцы ждут от нас конкретных результатов
- Состоялся разговор Премьер-Министра Казахстана А. Смаилова с Премьер-Министром Азербайджана А. Асадовым
- Кадровые перестановки
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2021 года №971
- О новом правительстве
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2021 года №981
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 января 2022 года №3
- Январские события и триумф многовекторности
- К характеру январских событий
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  