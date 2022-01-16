 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстану грозит африканский путь развития. Порядок в республике пока еще хрупок, - В.Панфилова
01:51 17.01.2022

Порядок в республике пока еще хрупок
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
16.01.22

Казахстанские силовики продолжают контртеррористическую операцию.
В Казахстане продолжается антитеррористическая операция. В Джамбульской и Алма-Атинской областях, а также в самой Алма-Ате сохраняется "красный" уровень террористической опасности. Арестовано 2400 человек, из них открыто уголовных дел на 446 участников беспорядков, в результате которых погибли 225 человек, 4578 получили ранения. Идет зачистка в ближайшем окружении первого президента Нурсултана Назарбаева. "Посланники от народа" уже требуют от власти провести национализацию крупнейших компаний страны и банков, принадлежащих "семье Назарбаева".
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел накануне совещание с руководством силовых структур и потребовал более точного установления количества погибших среди гражданского населения в ходе прокатившихся по стране беспорядков. Начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев восстановил хронологию беспорядков и отметил, что в числе погибших 19 полицейских и военных, остальные в основном вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах, нападавшие на здания и сотрудников сил правопорядка. О количестве убитых мирных граждан он не сообщил.

Тем временем в соцсетях распространяются сообщения, что среди задержанных есть и мирные протестующие, в том числе граждане соседних стран – Таджикистана и Узбекистана. Граждан Киргизии, которые также были задержаны, уже отпустили. У задержанных якобы под пытками выбивают показания в участии в терактах или мародерстве. Этими сообщениями воспользовался лидер Демократической партии Мухтар Аблязов и призвал своих сторонников 19 января выйти на акцию протеста с требованием прекратить аресты мирных протестующих, а задержанных отпустить на свободу. Токаев завил, что у граждан есть право на мирные митинги и всех, кто не участвовал в погромах, нельзя привлекать к уголовной ответственности, и распорядился установить точное число погибших.

Вместе с тем в стране продолжается кампания по зачистке близких Назарбаеву людей. Первым был задержан бывший глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов. Вчера стало известно об аресте двух его заместителей: Ануара Садыкулова, директора службы спецназначения "А" (спецназ КНБ), и Даулета Ергожина, их всех подозревают в попытке насильственного захвата власти. Своего поста лишился начальник полиции Павлодарской области Нурлан Масимов, двоюродный брат экс-главы КНБ Карима Масимова.

Под арест отправили замминистра энергетики Жумабая Карагаева, а также руководителей электронных торговых площадок и "лиц, причастных к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области", сообщило государственное Агентство по финансовому мониторингу.

С руководящих постов уволены два зятя Назарбаева – Димаш Досанов (супруг Алии, младшей дочери первого президента), возглавлявший компанию "КазТрансОйл". В тот же день Кайрат Шарипбаев, которого называют мужем старшей дочери экс-президента Дариги Назарбаевой, оставил должность председателя правления другой нацкомпании – "Казахгаз". Возможно, это первые шаги в рамках кампании по возвращению активов приближенных бывшего президента, разбросанных по всему миру. По данным радио Azattyq, их состояние включает активы в США и Европе, стоимость которых в совокупности составляет не менее 700 млн долл.

В сети уже распространяются видео, на которых общественники от народа требуют национализации компаний, находящихся в руках представителей "семьи Назарбаева" и у иностранных инвесторов.

"Выступая с посланием, президент Токаев отметил, что "семье" придется поделиться (своими активами) с бюджетом. Возможно, те, кто поделится, смогут вернуться в Казахстан. Даже Масимов, поделившись ценной информацией о счетах элиты, а у него на каждого досье, имеет шансы получить орден, и вполне окажется, что все это время он "был на задании". А может стать и крайним", – сказал "НГ" директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев.

По инициативе главы государства был создан фонд "Казакстан халкына" ("Народ Казахстана"), средства которого пойдут на поддержку малообеспеченных граждан, здравоохранение и образование. На его счет в Каспий-банке уже поступают немалые деньги богатых людей. Первые 800 тыс. долл. перечислили акционеры Степногорского горнохимкомбината, 23 млн долл. внесет компания "Каспий" одного из самых богатых людей Казахстана Вячеслава Кима. Будут и государственные вложения.

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин считает: "Пока мы видим первичные популистские заявления власти, которые на практике тяжело реализовать. Токаев в своем выступлении в парламенте говорил, что создана система крупного бизнеса, которая работает в первую очередь сама на себя. Каким образом менять правила игры, не совсем понятно. Если пересматривать итоги приватизации, то серьезный урон будет нанесен по инвестиционной привлекательности Казахстана. Все те меры и озабоченности, которые Токаев обозначил, по большей части справедливые, но как эту систему поменять, не совсем понятно, поскольку система и крупный бизнес себя будут защищать, у них для этого есть ресурсы". Бизнес будет пытаться договориться уже с новыми властями о новых условиях. "Но мы знаем, как заканчиваются революции, и все благие цели и намерения, как правило, разбиваются о реальность. Но и Токаеву нужно уметь договариваться и с крупным бизнесом, и с иностранными инвесторами. Нельзя шашкой рубить и уничтожать перспективы экономического развития Казахстана", – полагает эксперт. Еще сложнее, по его мнению, обстоит дело с возвращением офшорных денег – нужно провести внутреннее расследование, как это было сделано в Узбекистане.

Давление на "семью Назарбаева" эксперты объясняют исчезновением с информационного поля первого президента. Востоковед Евгений Сатановский полагает, что Нурсултан Назарбаев, возможно, "ушел в мир иной", поэтому в стране творится хаос. "О том, что с Назарбаевым что-то не так, говорит тот факт, что родственники елбасы на глазах теряют посты и уезжают из страны. Ситуация вокруг элиты республики напоминает события после смерти Сталина", – считает эксперт. По его мнению, порядка в Казахстане как не было, так и нет. Страну может ждать либо латиноамериканский, либо африканский путь развития.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642373460
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