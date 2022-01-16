Бесцветная революция. Битва за Казахстан только начинается, - А.Кобринский

01:53 17.01.2022 Бесцветная революция выбила республику с позиции стабильного и предсказуемого государства



Об авторе: Александр Львович Кобринский – профессор, доктор исторических наук, директор Агентства этнонациональных стратегий



Напряжение на протестных акциях в Казахстане подогревали хорошо обученные боевики.

Казахстан – государство со многими линиями разлома. Между представителями трех жузов сложная система отношений и взаимодействий. Но жузовая система – далеко не все. Между севером и югом, югом и западом отношения непростые. При этом центр стоит несколько особняком, принадлежа, как и север, к среднему жузу.

Между традиционно проживающими в Казахстане гражданами и новоприбывшими по программе репатриации – кандасами – есть противоречия, которые также отмечаются между городскими и аульными жителями, при условии, что города все больше заполняют аульные.



Сложности, с одной стороны, между казахоговорящими казахами и русскоговорящими казахами, а с другой – между казахоговорящими казахами и казахоговорящими казахами-кандасами (их язык ближе к языку начала ХХ века). И это некоторые сюжетные линии без религиозного, этнического и родо-кланового факторов. А, например, численность русского населения в Казахстане за годы независимости сократилась примерно в два раза, и тому были свои причины.



Обучение молодежи на западные гранты и по программе "Болашак" на Западе, на деньги Турции и арабских стран в их духовных медресе привело к тому, что сегодня выпускники сохранили самые теплые чувства к странам, где они прошли обучение, главными из которых стали Англия и США, а также способствовало проникновению в духовную жизнь Казахстана (один из путей) нетрадиционных для страны салафизма, ваххабизма, пантюркизма и национализма, поддержанных на самом высоком уровне, преклонение перед Западом. Параллельно государство выстраивалось на "отрицании" и очернении советского прошлого. Россия представлялась как государство, отобравшее у казахов свободу, а северный сосед рисовался в образ недоброжелателя.



Основную роль в экономике Казахстана играют инвесторы и компании англосаксонского мира. Именно им принадлежат топливно-энергетический комплекс и основные добывающие компании. Небольшое исключение – урановые рудники, где значительные доли принадлежат наряду с канадцами французам, но торговля ураном ведется через английскую компанию. Казахстан обладает практически всеми природными ископаемыми, необходимыми для зеленой энергетики – фетиша западной экономики. Что интересно, и газ и уран включены ЕС в зеленую экономику.



Обратим внимание на советников казахстанского руководства, многие из которых были из Великобритании или тесно аффилированы с англосаксонским миром и бизнесом, среди них экс-премьер Великобритании Тони Блэр (советник Назарбаева) и Сума Чакрабарти (советник Токаева). Кстати, судья Вильям Блэр, родной брат Тони Блэра, осудил беглого олигарха Мухтара Аблязова, которому не так давно разморозили его счета в Лондоне.



Исторически тесно связана с Англией и Турция, откровенно заявляющая о желании построить единый тюркский мир. Уже сегодня на юге Казахстана идеи Турана пользуются серьезной поддержкой у населения. Ослабление Казахстана – это прямое усиление позиций пантюркизма.



Набравший силу Китай все решительнее проникает в экономику Казахстана, встречая активное противодействие Англии и США, но пользующийся симпатиями со стороны нового руководства страны.



Смерть внука Назарбаева Айсултана, который 6 июня 2020 года в Telegram-канале сделал запись о том, что окружение елбасы спонсирует салафитов, что они вооружены всем необходимым для насильственного захвата власти, что их прячут в лесах и горах. Официально Айсултан умер в Лондоне от передозировки наркотиками, однако сегодня эта смерть выглядит несколько иначе.



Непростая в целом экономическая ситуация в стране, недовольство людей незавершившимся транзитом власти и общая усталость народа от отсутствия заметных перемен к лучшему.



На фоне этих и других сюжетов разворачивались внутри и межклановые войны. Сложность отношений внутри правящей элиты позволяла манипулировать ею третьим силам. Стравить всех между собой, а после выступать в качестве арбитра – излюбленная методология управления в Великобритании.



Обращают на себя внимание география беспорядков, их ход, действующие лица, исполнители и отсутствие явных лидеров при четкой организации и профессионализме действий боевиков, а также фактическое отсутствие как политических требований, так и экономических.



Показательно выбранное для беспорядков время – это новогодние праздники и канун ключевых переговоров Россия – США, НАТО, ОБСЕ.



Маловероятно, что протесты, начавшиеся в Младшем жузе, могли быть стихийно поддержаны в Старшем или Среднем с учетом особенностей взаимоотношений, кроме того, нельзя забывать и о времени года. Очень быстро мирно протестующих сменяют организованные погромщики, в условиях отключенного интернета продолжается профессиональная координация действий "непрофессионалов". Казахстан не имеет традиций самоорганизации населения на всей огромной территории страны, что наводит на мысль о хорошо отлаженном механизме управления, на который способны люди, имеющие опыт координации людских ресурсов в условиях отсутствия устойчивой мобильной связи и интернета. Сводить все к спецслужбам или оргпреступности – упрощение ситуации.



Наблюдавшие за событиями отмечают, что за людьми в темных куртках всегда находился некто в красной, который и координировал действия. Отмечают также большое количество людей с характерными бородами. Кроме того, сообщения об отрезанных головах указывают на определенный почерк, который не характерен для казахской культуры. А бессмысленные расстрелы проезжающих автомашин и убийство невовлеченных людей говорит об открытом желании посеять хаос и ужас. Видео о раздаче оружия из багажников автомобилей не оставляет сомнения в тщательной подготовке акций и в попытке государственного переворота.



Отдельно стоит упомянуть о правоохранителях и военных, имевших оружие и сдававшихся без боя. Власти теперь предстоит решить, что делать с этими людьми, изменившими присяге, с учетом сложностей внутриказахских отношений.



В ситуации отсутствия очевидного лидера эту роль на себя примерил Аблязов, так как объективно разговаривать было просто не с кем. Он попытался заставить власти вести диалог с ним. Но вместе с тем отказывать ему в поддержке внутри казахского общества было бы неверно.



Интересен факт участия в беспорядках криминального авторитета Дикого Армана, прибывшего непосредственно из Турции.



Участники акций не просто захватывали административные здания и объявляли себя новыми руководителями, а именно сжигали и разоряли их, не выдвигая власти никаких требований.



Очевидно, что Казахстан столкнулся не просто с протестами, а с попыткой превращения страны в очередную зону нестабильности. "Бесцветная революция" в одночасье постаралась выбить Казахстан с позиции стабильного и предсказуемого государства. Было ли это выгодно какому-либо внутреннему клану в Казахстане? Ответ – нет.



По территории Казахстана идет транзит товаров из Китая не только в Россию, но и в страны ЕС. Ведется работа над реализацией проекта "Один пояс – один путь". Хаос в Казахстане ставит под сомнение реализацию как этого проекта, так и транзит китайских товаров. Наносится удар не только по Китаю и России, но и по странам ЕС, а в конечном счете по локомотивам ЕС Германии и Франции. А какая страна недавно покинула ЕС и имеет вековые устремления контролировать Центральную Азию? Это та же страна, что в значительной степени контролирует экономику Казахстана.



Хаос в Казахстане объективно не просто выгоден, а нужен Турции. Сильный и стабильный Казахстан – серьезный камень на этом пути. Учитывая тесное сотрудничество Анкары и Лондона, картина приобретает законченный вид. И уже не выглядят бессистемными переход Казахстана на латиницу, националистические языковые патрули, избиение дунган, развитие салафизма, очернение прошлого и другие неоднозначные события внутренней жизни Казахстана последних десятилетий.



Россия не только упустила Казахстан, мы Центральную Азию уже практически упустили. Сейчас появилось огромное количество "правозащитников" тех, кто отстаивает идею о недопустимости ввода сил ОДКБ. С их стороны это наивность или?.. Не могут люди не понимать, что за событиями в Казахстане последует развал его государственности, удар по русскоговорящим, их травля.



Скорость развертывания сил ОДКБ, как и их сворачивания, имеет важное значение для стабилизации обстановки в Казахстане. Россия никогда не озадачивалась благодарностью за свою помощь. Плоды побед часто доставались другим. Важно объяснить обществу, как будут развиваться отношения с Казахстаном после наведения там порядка. Продолжится ли переход на латиницу, будут ли националисты продолжать политику языковых патрулей, будут ли продолжены интеграционные процессы с Россией. И главные вопросы. В каком качестве видит себя Казахстан после погромов в тюркском мире? Доля и дальнейшая роль англосаксонских стран в экономике Казахстана? Продолжит ли Казахстан идти многовекторным курсом? Назначение министром в новом правительстве русофоба Аскара Умарова нехороший сигнал. Если Касым-Жомарт Токаеву удастся окончательно преодолеть этот кризис, он может стать лидером нации, который несет тяжелую ответственность за будущее поверивших ему людей.



16.01.22 Источник - независимая газета

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