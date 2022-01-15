Заместителем Казмининформа (русофоба-пантюркиста) стал иноагент-соросенок Данилов

09:01 17.01.2022

Алексей Иванов



Постановлением правительства Республики Казахстан на должность вице-министра информации и общественного развития - то бишь заместителя агрессивного русофоба Аскара Умарова - назначен Александр Сергеевич Данилов, русский по национальности.



Нате вам, никакой русофобии в Казахстане нет. И вроде бы крыть нечем.



Но присмотримся к биографии г-на Данилова.



Он родился 16.12.1991 в г. Караганде. Окончил Карагандинский государственный технический университет и Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева. Был слушателем Московской школы политических исследований* (ныне Московская школа гражданского просвещения; давно внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов; "Школу" в том числе финансировал Фонд Сороса**, признанный в России нежелательной организацией). Сотрудничал с радио "Азаттык" (Azattyq) - Казахской службой медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, финансируемой Конгрессом США через правительственное Агентство США по глобальным медиа и признанной в России иностранным агентом. Являлся соорганизатором республиканской молодежной конференции "ZhasCamp-2010", исполнительным директором НПО "Лига молодых "Ансар"", президентом AIESEC Karagandy (карагандинский филиал глобальной молодежной НПО "по развитию лидерства путем международных стажировок" AIESEC с штаб-квартирой в Канаде, непосредственное отношение к финансированию которой имеет все тот же Фонд Сороса**), главой пресс-службы ТОО "Объединенная химическая компания", заместителем директора департамента мультимедийных технологий в холдинге "Нур-Медиа", соучредителем и управляющим партнером "B2C consulting group". Проходил подготовку в рамках американской программы TechCamp (проект Госдепа США по поддержке оппозиции в "авторитарных странах" и "активному противодействию российской дезинформации"; инициатива создания принадлежит Хиллари Клинтон). С июля 2020 года руководил проектом StopfakeKZ. Член Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан и Президентского молодежного кадрового резерва.



Проще говоря, иноагент-соросенок, целиком сориентированный на Демпартию США и подрывные глобалистские круги. В местных соцсетях его не раз именовали "птенцом гнезда Соросова".



Комментарий российского журналиста и политика Андрея Медведева: "Какое, однако, прекрасное правительство у Казахстана получается. Заместителем к русофобу Умарову, то есть вице-министром информации, назначили Александра Данилова. В прошлом блогер, который писал для местного филиала "Радио Свобода"*. Учился в Московской школе политических исследований*. Отличная школа под патронатом Сороса, за что и попала в список иноагентов. А потом он в Казахстане работал в разных молодежных и политических организациях. Таких принято называть "профессиональный русский". То есть в случае, когда кто-то начинает говорить о русофобии и притеснении русских в Казахстане, вперед выставляется вот такой молодой человек, как пример того, что все в порядке, вон, глядите, русские карьеры делают. Надо ли при этом объяснять, как такие люди относятся к России? Даже боюсь представить, сколь восхитительна будет информационная политика Казахстана. Сколько всего нового мы узнаем об ужасах казахского "голодомора", имперской оккупации. Думаю, что таким макаром, через год мы услышим на официальном уровне рассуждения об оккупации Крыма, а в 2026 году увидим, как страна отмечает 110 годовщину восстания 1916 прославлением "героев борьбы за свободу". Которые, правда, больше зверски резали русских поселенцев, нежели делали что-либо еще. Впрочем, на постсоветском пространстве, почти и нет других национальных героев. В анамнезе обязательно должна быть ненависть к русским и России".



* иностранный агент



** нежелательная в Росии подрывная организация