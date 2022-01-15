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|Тимур Кулибаев (старший зять Казахстана) сложил с себя полномочия главы НПП "Атамекен"
09:12 17.01.2022
тимур кулибаев, атамекен Фото: atameken.kz
Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия председателя президиума Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен", передает Zakon.kz.
Его обращение к членам президиума НПП РК "Атамекен" разместили на сайте нацпалаты.
С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен". Хочу поблагодарить делегатов съезда и членов президиума за оказанное мне доверие. Для меня было большой честью и ответственностью в течение восьми лет возглавлять высший наблюдательный орган Национальной палаты предпринимателей.
Тимур Кулибаев
Особую признательность за совместную содержательную работу он выразил большому коллективу "Атамекен" – от рядовых экспертов до руководителей районных филиалов.
Тимур Кулибаев занимал данную должность с сентября 2013 года.
Динара Халдарова