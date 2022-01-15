Уволен нач-к УВД Павлодарской области Казахстана генерал Масимов (племяш арестованного главы КНБ)

09:23 17.01.2022

В Павлодарской области освобожден от должности начальник департамента полиции



Исполнять обязанности главы областной полиции теперь будет полковник Жаскайрат Каиров, передает Павлодар-онлайн.



О кадровых перестановках в руководстве сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.



- Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан Ерлана Тургумбаева Нурлан Масимов освобожден от должности начальника ДП Павлодарской области согласно поданного рапорта, - рассказали в ведомстве. - Исполняет обязанности начальника департамента полиции Павлодарской области полковник полиции Жаскайрат Каиров.



О причинах увольнения Нурлана Масимова не сообщается.



48-летний генерал-майор Нурлан Масимов занимал должность главы областного ДП с сентября 2019 года.