Давно умер и уже похоронили. Владимир Жириновский высказался о Нурсултане Назарбаеве

09:30 17.01.2022

16 января 2022, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал предположение, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев давно умер и был похоронен.



Российский политик отметил, что на такую мысль его натолкнуло то, что экс-глава государства давно не появлялся на публике. Он выступил в эфире радио "Комсомольская правда".



"Я думаю, умер давно. Давно умер и похоронили. Мусульмане хоронят в тот же день. Так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым? Это исключается", - сказал Владимир Жириновский.



По его словам, а бывший председатель Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов был сразу арестован.



Такое развитие событий "на Востоке в порядке вещей", добавил политик. Поскольку против Нурсултана Назарбаева массово выступил народ, от бывшего президента могли попросту избавиться.



Ранее сообщалось, что 7 января лидер Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с экс-президентом Казахстана. Это была первая информация о Нурсултане Назарбаеве с тех пор, как в стране начались протесты и беспорядки. Казахстанцы, помимо прочего, требовали отставки елбасы. Со 2 января - дня начала митингов - казахстанский лидер нации не сделал ни одного заявления. О местонахождении его и семьи до сих пор не известно.



Младшая дочь бывшего главы государства Алия Назарбаева впервые после массовых беспорядков в республике 13 января написала пост на своей странице в Instagram. Однако позже удалила свои аккаунты во всех социальных сетях. Это произошло после того, как, согласно функции "Информация об аккаунте", стало известно, что местоположением дочери первого президента Казахстана значились Объединенные Арабские Эмираты.