 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Токаев повторно уволил генерала Абиша (племянника Назарбаева) из зампредов КНБ . Окончательному верить?
09:46 17.01.2022

Президент РК Касым-Жомарт Токаев освободил Самата Абиша от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК, передает Zakon.kz.
Об этом сообщается на сайте Акорды.

Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, – говорится в сообщении.
Самат Абиш занимал должность первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК с декабря 2015 года.

Ранее в КНБ РК сообщили, что Самат Абиш продолжает занимать пост первого заместителя председателя КНБ РК, а также о том, что с 13 января он находится в ежегодном отпуске.

Динара Халдарова

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642401960
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