 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Обвиненный в госизмене экс-УкрПрез Порошенко вернулся в Киев и в сопровождении толпы сторонников (15 тыс.) куда-то... проследовал
11:39 17.01.2022

Бывший президент Украины Порошенко вернулся в страну на фоне дела о госизмене

Самолет из Варшавы с бывшим президентом Украины Петром Порошенко приземлился в аэропорту Киева.

Как пишет РБК, в аэропорту экс-президента встретили его сторонники. На территории аэропорта присутствует большое число полицейских и представителей Национальной гвардии. На парковке перед зданием терминала установлена сцена, на которой транслируются кадры с прошлыми выступлениями Порошенко, а также проходит митинг.

Следователи Государственного бюро расследований вручили экс-президенту повестку с вызовом в суд для избрания меры пресечения по делу о госизмене, пишет РИА Новости.

В документе его статус обозначен как "задержанный".

Политик заявил, что его пытались не пустить в страну - по его словам, пограничники не отдают ему паспорт под предлогом проверки документа.

"Сейчас происходит недопуск меня как гражданина Украины на территорию страны. Более десяти минут пограничники не пускают без объяснения причин под предлогом какой-то проверки на территорию страну. Я думаю, это провокация с целью подстрекательства к массовым акциям", - сказал Порошенко, трансляцию ведет телеканал "Прямой".

После этого к нему подошел следователь и зачитал повестку в суд.

"Вы являетесь задержанным", - сказал он.

В этот момент депутаты Верховной рады от партии экс-президента "Европейская солидарность" окружили его и не подпустили правоохранителей.

Вскоре он прошел контроль и вышел из таможенной зоны.

У аэропорта его встречают несколько тысяч сторонников, они скандируют его имя. По словам самого политика, собравшихся около 15 тыс. Порошенко заявил, что его отпустили, испугавшись столь массовой поддержки. Он назвал дело о госизмене, которое возбудили против него - переходом властью "красных линий".

Адвокаты политика опасались, что его могут задержать, чтобы обеспечить явку в суд. Они утверждают, что в этом нет необходимости - их подзащитный готов прийти на заседание добровольно. Слушание запланировано на 12:00 мск.

Порошенко стал подозреваемым в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Экс-президент находился за границей и обещал вернуться 17 января. В начале месяца Печерский районный суд Киева наложил арест на все его имущество. При этом в офисе украинского генпрокурора заявляли, что попросят суд арестовать самого политика с возможностью внесения залога примерно в 37 млн долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным СМИ, суд разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.

Источник - centralasia.media
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