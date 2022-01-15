Казахский мятеж заставил Ш.Мирзиеева прервать новогодний отпуск. Всего 2 дня отгулял

12:00 17.01.2022

Стало известно, почему Шавкат Мирзиеев вернулся из отпуска спустя два дня

Президент Узбекистана вышел в очередной краткосрочный трудовой отпуск 5 января. Однако 7 января пресс-служба главы государства объявила о завершении отпуска.



Сегодня, 15 января, в ходе передачи "Менимча" на телеканале "Узбекистан 24" пресс-секретарь президента Шерзод Асадов рассказал, почему Шавкат Мирзиеев вернулся из отпуска спустя два дня.



"Как только в Казахстане начались события, наш президент поговорил с руководителями трех стран и обсудил с ними ситуацию в регионе. Для президента мир и безопасность нашего народа стоят на первом месте, он всегда вместе с народом. Глава государства рано вернулся из отпуска, потому что он сторонник мира в Казахстане", - сказал Шерзод Асадов в ходе передачи.



Напомним, президент Шавкат Мирзиеев с 5 января 2022 года вышел в очередной краткосрочный трудовой отпуск. Однако 7 января стало известно, что он вернулся из краткосрочного трудового отпуска и приступил к работе в обычном режиме.



В прошлом году именно в январе глава государства находился в краткосрочном отпуске.



Это третий отпуск президента со времени, когда он был избран на этот пост в 2016 году. В августе 2019 года Шавкат Мирзиеев впервые вышел в трудовой отпуск.