Крещенские купания запретили в Казахстане - вирус

14:42 17.01.2022

Крещенские купания запретили в Казахстане – КСЭК



В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК рассказали, можно ли проводить крещенские купания в Казахстане, передает Zakon.kz.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и циркуляцией "омикрон-штамма", "дельта-штамма" и других штаммов коронавирусной инфекции, согласно постановлению главного госсанврача, на всей территории Республики Казахстан запрещено проводить массовые и религиозные мероприятия, в том числе крещенские купания.

Официальный представитель КСЭК МЗ РК Ержан Байтанаев

В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господня или Богоявления.



Динара Халдарова