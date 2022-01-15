Алматинка попала под обстрел: откровение изрешеченной пулями женщины

15:05 17.01.2022

Клара КИЯСОВА



коллаж ЭК/из личного архива Шолпан Бегайдаровой



Жительница Алматы чудом осталась жива и рассказала о трагедии, которая случилась с ней 6 января, передает "Экспресс К".



30-летняя Шолпан БЕГАЙДАРОВА пришла в сознание только 10 января.



Вечером 6 января дети Шолпан сильно заболели. Мать троих детей была вынуждена отправиться в центральную аптеку на проспекте Назарбаева. К сожалению, поездка по проспекту Назарбаева для нее стала роковой.



Тут начался ад, фонари толком не горели. Были везде перевернутые автомобили, горели пожарные машины. Я ехала медленно, чтобы не сбить никого. В 19:30 уже было темно. Когда я пересекала перекресток Назарбаева - Сатпаева, по моей машине открыли огонь,

- вспоминает Шолпан.



Сначала женщина не поняла, что произошло, так как все случилось молниеносно. В состоянии шока она нажала на газ и продолжила путь. А когда доехала до улицы Абая, она почувствовала резкие боли по всему телу.



"Я затрудняюсь ответить, кто открыл по мне огонь, так как нахожусь в эмоционально-болевом шоке. Было темно, я просто ехала вниз по Назарбаева. В этот момент со стороны водительской двери прилетели две пули, которые попали в бедро задев кость. Затем был третий выстрел в спину, пуля прошла возле позвоночника, через бок. Эту пулю я сильно почувствовала, была жуткая боль.



Тронула бедро, там была дыра. Я поняла, что это огнестрельное ранение. С трудом открыла дверь и поняла, что умираю. В этот момент, будто с неба послал Бог, появились наши ребята - ОМОН или спецназ. Они меня быстро подхватили, поместили в микроавтобус.



Там был парень, который меня держал за руку и приводил в сознание, разговаривал со мной. Он на казахском говорил, что я буду жить. Я не запомнила их лица, они были все в масках, в касках. Они появились в нужном месте в нужное время. Если бы не они, я бы мучительно умирала в машине", - рассказывает Шолпан.



Когда ее привезли в городскую больницу скорой неотложной помощи, Шолпан уже начала терять сознание. Молодую маму экстренно отвезли в отделение реанимации и сделали несколько операций сразу.



Когда меня привезли, у меня началось гноение, я ждала помощи около 1,5 часа. У меня была задета толстая кишка, женские органы.



Спасибо САРБАСОВОЙ Ильнур Закеновне, которая меня оперировала, она врач от Бога,

- прокомментировала женщина.



Шолпан выжила благодаря профессиональной работе врачей. Из тела женщины вытащили три пули. Шолпан БЕГАЙДАРОВА благодарит медиков, которые сумели сохранить ей все органы и дали возможность жить дальше.



Спасибо большое гинекологу БАСЫНБАЕВУ Ахану Мустафаевичу, заведующему хирургией БЕКИШЕВУ Бахтияру Мырзашевичу и лечащему врачу-хирургу ТУРАТ Гани Туратулы, без них меня не было бы в живых,

- подытожила женщина.



Женщину ждет долгий процесс восстановления. Что касается детей, то они сейчас с ее мамой. Каждый день звонят и переживают за ее состояние. Семья у Шолпан небольшая - мама и трое маленьких детей. Мужа у женщины нет. Жительница Алматы надеется, что сумеет вернуться к нормальной жизни и вырастить своих детей.



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