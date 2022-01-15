Внучки Ислама Каримова встретились в Узбекистане спустя 8 лет (фото)

15:11 17.01.2022

Предыстория: Внучка первого президента Узбекистана Марьям Тилляева впервые за 6 лет приехала на родину



CentralAsia (UZ) - Внучки Ислама Каримова – Иман Каримова - дочь Гульнары Каримовой и Марьям Тилляева - дочь Лолы Каримовой-Тилляевой – впервые за восемь лет встретились в Узбекистане.



Марьям Тилляева в своем аккаунте в Instagram разместила фото с Иман Каримовой, снятое в Ташкенте. Марьям Тилляева проживает с мужем в Москве, а Иман Каримова в Лондоне.



