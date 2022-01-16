По подозрению в коррупции задержан глава Таможни Кыргызстана Адилет Кубанычбеков (он же - Бакиев)

18:42 17.01.2022

17 января 2022, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Сюжет: Скандалы с чиновниками



По подозрению в коррупции задержан председатель Таможенной службы Адилет Кубанычбеков. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.



Отмечается, что в ходе проводимой работы получены данные о масштабной коррупции в органах Таможенной службы, к которой причастны руководство и начальники структурных подразделений.



Подчеркивается, что имеющиеся сведения свидетельствуют о лоббировании руководством Таможенной службы интересов частных компаний, занимающихся импортом товаров, которым создаются льготные условия, а таможенное оформление производится с грубым нарушением законодательства, используются схемы по укрытию товаров от таможенного администрирования за систематическое получение взяток.



Кроме этого, руководство Таможенной службы в целях личного обогащения, прикрываясь интересами государства, необоснованно завышает стоимость таможенных услуг для субъектов внешнеэкономической деятельности, предоставляемых аффилированными компаниями.



По озвученным фактам 17 января возбуждено уголовное дело по статье 336 "Коррупция" УК КР. По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в ИВС СИЗО председатель Таможенной службы Адилет Кубанычбеков.



Напомним, Адилет Кубанычбеков назначен на должность председателя Таможенной службы в конце октября 2021 года.