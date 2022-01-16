В Казахстане зачищают клан Назарбаева, - "МК"

00:01 18.01.2022 В Казахстане радикально зачистили клан Назарбаевых

Токаев уволил племянника первого президента Самата Абиша из КНБ



В Казахстане продолжается зачистка "вертикали власти" от членов семьи Назарбаева и людей, которых с ними связывали. В понедельник с должности замглавы КНБ уволили племянника Назарбаева Самата Абиша, а муж средней дочери Назарбаева Динары Тимур Кулибаев был снят с поста главы палаты предпринимателей Казахстана. При этом жители родового села елбасы утверждают, что первый президент в начале января отбыл в ОАЭ.



В субботу, 15 января, пострадали мужья двух других дочерей Назарбаева Дариги и Алии. "Тайный" супруг первой дочки Кайрат Шарипбаев был уволен с постов главы "КазТранГаза" и "QazaqGaz". Мужа Алии Димаша Досанова исключили из руководства "КазТрансОйла".



При этом, по данным киргизских СМИ, брат Нурсултана Назарбаева Болат 6 января уехал сначала в Бишкек, а оттуда немедля улетел в ОАЭ. Примечательно, что жители Шамалгана, родового села Назарбаевых, говорят, что и елбасы проследовал тем же маршрутом, но 3 января, 2 и 3-го числа он был в родном селе. Правда, в посольстве Казахстана в ОАЭ эту информацию опровергают, но вопрос, насколько эти заявления искренни.



Что касается Самата Абиша, то его из КНБ пытались выгнать с 5 января. Судя по сообщениям казахстанских СМИ, именно тогда его уволили в первый раз, однако потом выяснилось, что племянник Назарбаева все еще работает, но сейчас находится в отпуске. А вот его непосредственному начальнику главе КНБ Кариму Масимову повезло меньше - его не только уволили 5 января, но и обвинили в государственной измене и попытке захвата власти. Судя по всему, Масимов может стать главным обвиняемым в деле о террористической атаке на Казахстан.



Примечательно, что Абиша тоже подозревают в участии в государственном перевороте. Все-таки до недавнего времени считалось, что на следующих президентских выборах в 2023 году Назарбаев может сделать ставку на племянника, а не на действующего президента Касым-Жомарта Токаева. К тому же казахстанские СМИ указывали на родного брата Абиша Кайрата Сатыбалды, которые является религиозным лидером казахстанских салафитов, и, как считают, мог сформировать из них террористическое подполье.



Однако в версии с государственным переворотом, за которым стоял сам Назарбаев или его родственники, все равно остается очень много вопросов. Почему семья елбасы уехала из страны, а не возглавила протесты? Почему боевики сжигали, а не захватывали органы власти в Алма-Ате? Почему бунтовщики кричали "Старик, уходи!", хотя за ними вроде как стояли как раз "старик" и его родные? Почему КНБ, руководство которого, в рамках этой версии, было вовлечено в организацию госпереворота, не принял активного участия в событиях 5-6 января в Алма-Ате и Нур-Султане?



Впрочем, даже если Назарбаев не был участником заговора, все равно непонятно, почему он избегает общения со СМИ и своим народом, хотя до сих пор носит титул елбасы - лидера нации.



Андрей Чеботарев, директор Центра актуальных исследований "Альтернатива", политолог, считает: "Можно только сказать, что Назарбаев не контролировал и не контролирует эту ситуацию, и вообще не понятно, в каком состоянии. Ясно лишь то, что в этих событиях проявилась борьба за власть, потому что вооруженные группы, которые точечно захватывали определенные объекты в городе Алма-Ате, - это были не мирные протестующие. Пока остается открытым вопрос, кому они подчинялись, какая была цель - обо всем этом можно только догадываться.



У первого президента есть два племянника - оба кадровых офицера Комитета национальной безопасности, правда, теперь уже оба в отставке. И теоретически, они могли стоять за определенными группами, но это требует серьезных доказательств через официальные расследования, которое будет проведено".



Сергей Михеев, политолог: "Скорее всего, Назарбаев жив, но, видимо, находится в таком состоянии, что не способен контролировать ситуацию и быть активным.



Конечно, это может быть какой-то очень хитрый замысел, но больше похоже, что с ним что-то случилось после возвращения с саммита СНГ в Санкт-Петербурге. У него могло резко ухудшиться состояние здоровья, в результате чего он потерял контроль над ситуацией. Давно назревавшая борьба за власть выплеснулась на поверхность. Если бы Токаев не обратился в ОДКБ, то это вполне могло закончиться переформатированием власти.



Назарбаев не стал бы отмалчиваться из-за торга за активы его семьи, поскольку Токаев до этого момента был абсолютно декоративным президентом. У елбасы с ним не может быть никакого торга, поскольку если бы он был в состоянии, то решил бы все вопросы в достаточно жесткой форме".



Токаев отправил в отставку племянника Назарбаева Самата Абиша



Аждар Куртов, главный редактор журнала "Проблемы национальной стратегии": "Против Назарбаева не было выдвинуто никаких официальных обвинений. Да, есть обвинения против членов его семьи, но одно дело семья и совсем другое - сам Назарбаев, который и сам жертвовал членами своей семьи. Думаю, все помнят судьбу старшего зятя, бывшего мужа Дариги Назарбаевой, который в конце концов скончался в австрийской тюрьме. Сейчас у него другой зять, а у Дариги муж, и его тоже сняли с занимаемых постов.



Казахстан - это Восток, в том плане, что обладание властью необходимо для обогащения. Эта власть дала возможность для проведения в стране приватизации, которая сделала богатейшими людьми членов большой семьи Назарбаева: его детей, племянников, других родственников, знакомых и, кстати, односельчан села Шамалган.



Система, выстроенная Назарбаевым, могла существовать только до той поры, пока на ее вершине стоит человек, обладающий реальной властью и силой, чтобы ее отстаивать. Постепенно, в силу возраста, должен был наступить момент, когда Назарбаев станет недееспособным. Всегда на Востоке, когда падишах ослабевает, то его очень часто свергают его же ближайшие родственники.



Претензии к власти Назарбаева поступали и со стороны других казахстанских кланов, и со стороны международного сообщества, представленного Западом. Поэтому он замыслил создать преемника в виде Токаева, в надежде, что тот будет оберегать его самого и членов его семьи. Но не получилось, поскольку, как только другие кланы почувствовали, что Назарбаев ослаб, то составили заговор.



Да, по имиджу Назарбаева нанесен сильнейший удар, но говорить о том, что он эмигрировал и его эпоха окончательно похоронена, не приходится. Дело в том, что на нем завязан имидж и идеология Казахстана. В основе независимости государства стоит Назарбаев, поэтому ломать политику, которую он проводил, нет никакого смысла". Источник - московский комсомолец

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