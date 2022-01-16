 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Индонезия построит себе новую столицу - Нусантару. На острове Калимантан за $32 млрд.
00:02 18.01.2022

Индонезия определилась с новой столицей вместо Джакарты и потратит на это почти $32 млрд
Кристина Романова

Правительство государства Индонезия переносит столицу из Джакарты на восток острова Калимантан. Новый город-столица будет называться Нусантара, что в переводе означает "архипелаг". На данную процедуру выделено почти $32 млрд.

Об этом сообщает телеканал "CNS" со ссылкой на слова министра планирования национального развития Сухарсо Моноарфа во время совещания правительства, которое посвятили вопросу переноса столицы.

"Я получил подтверждение и директиву президента (Джоко Видодо - Ред.), новая столица будет называться Нусантара", - сказал министр.

По его словам, "это название широко известно за пределами Индонезии и коротко характеризует государство как архипелаг".

Президент государства Индонезии Джоко Видодо заявил о планах переноса столицы Индонезии из Джакарты в 2019 году. На этот процесс выделили почти $32 млрд, но из-за пандемии Covid-19 реализация проекта была приостановлена. Теперь ее планируют возобновить через два года.

Индонезия расположена на крупнейшем в мире архипелаге, который состоит из 18 тысяч островов.

Джакарта сильно перенаселена. При населении в 10 562 088 человек плотность населения составляет 14 469,56 человек на квадратный километр.

Между тем, ранее мы писали о том, что на острове Ява в Индонезии активировался вулкан Семеру и начал испускать густой серый дым. В результате этого пугающего события местные жители реки Лепрак и копатели песка вынуждены спасаться бегством.

Источник - strana.news
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