Индонезия построит себе новую столицу - Нусантару. На острове Калимантан за $32 млрд.

00:02 18.01.2022

Индонезия определилась с новой столицей вместо Джакарты и потратит на это почти $32 млрд

Кристина Романова



Правительство государства Индонезия переносит столицу из Джакарты на восток острова Калимантан. Новый город-столица будет называться Нусантара, что в переводе означает "архипелаг". На данную процедуру выделено почти $32 млрд.



Об этом сообщает телеканал "CNS" со ссылкой на слова министра планирования национального развития Сухарсо Моноарфа во время совещания правительства, которое посвятили вопросу переноса столицы.



"Я получил подтверждение и директиву президента (Джоко Видодо - Ред.), новая столица будет называться Нусантара", - сказал министр.



По его словам, "это название широко известно за пределами Индонезии и коротко характеризует государство как архипелаг".



Президент государства Индонезии Джоко Видодо заявил о планах переноса столицы Индонезии из Джакарты в 2019 году. На этот процесс выделили почти $32 млрд, но из-за пандемии Covid-19 реализация проекта была приостановлена. Теперь ее планируют возобновить через два года.



Индонезия расположена на крупнейшем в мире архипелаге, который состоит из 18 тысяч островов.



Джакарта сильно перенаселена. При населении в 10 562 088 человек плотность населения составляет 14 469,56 человек на квадратный километр.



Между тем, ранее мы писали о том, что на острове Ява в Индонезии активировался вулкан Семеру и начал испускать густой серый дым. В результате этого пугающего события местные жители реки Лепрак и копатели песка вынуждены спасаться бегством.